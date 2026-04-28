TERCİH VE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kura yöntemiyle yerleştirmeler, başvuru yapan adaylar arasından çekiliş usulüyle gerçekleştirilecek. Yerleştirme sırasında adayların eğitim durumu ve kadro şartları dikkate alınacak; herhangi bir uyumsuzluk durumunda ilgili tercih geçersiz sayılacak.

Yerleştirilen adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından 15 gün içinde ilgili kuruma başvurarak gerekli belgeleri teslim etmek zorunda olacak. Belgelerini eksiksiz sunan adaylar, herhangi bir sınav ya da mülakata tabi tutulmadan doğrudan atanacak.

GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARA DİKKAT

Başvuru sürecinde yanlış veya yanıltıcı bilgi veren adaylar için ciddi yaptırımlar söz konusu. Bu kişilerin yerleştirmeleri iptal edilirken, gerekli durumlarda yasal işlem de uygulanabilecek.

EKPSS kura süreci, özellikle sınava katılamayan engelli adaylar için önemli bir fırsat sunarken, başvuru ve yerleştirme aşamalarında tüm kurallara eksiksiz uyulması büyük önem taşıyor.