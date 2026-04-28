Engelli bireylerin kamuya yerleştirilmesinde önemli bir rol üstlenen EKPSS kapsamında, 2026 yılı kura sürecine ilişkin detaylar açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecek süreçte, sınava katılamayan belirli eğitim düzeyindeki adaylar için kura yöntemi uygulanacak.
BAŞVURULAR 28 NİSAN'DA BAŞLIYOR
2026-EKPSS takvimi doğrultusunda kura başvuruları 28 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Mayıs 2026'ya kadar devam edecek. Başvuru süreci, ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunu engelli adayları kapsıyor. Adayların bu tarihler arasında işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla yapılabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, "Başvurular" bölümünden 2026-EKPSS Kura seçeneğini işaretleyerek işlemlerini tamamlayabilecek.
KURA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
|Önemli Bilgi
|Detaylar
|Başvuru Başlangıç
|28 Nisan 2026
|Başvuru Bitiş
|13 Mayıs 2026
|Mezuniyet Şartı
|İlkokul / Ortaokul / İlköğretim
|Engel Oranı
|En az %40 (Raporlu)
|Başvuru Kanalı
|ÖSYM AİS veya Mobil Uygulama
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Kura sistemine başvurabilmek için adayların en az %40 oranında engelli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelemesi gerekiyor. Bu oranı karşılamayan adayların başvuru hakkı bulunmuyor.
Ayrıca başvuru yapacak adayların:
Özel eğitim kurumlarında öğrenim gören veya bu kurumlardan mezun olan adaylar için de başvuru kapsamı detaylandırılmış durumda.
YERLEŞTİRME VE ATAMA SÜRECİNE DİKKAT
Kura ile yapılacak yerleştirmelerde adayların beyanları esas alınacak. Ancak yerleştirme sonrasında ilgili kurumlar tarafından belgeler detaylı şekilde incelenecek. Şartları taşımadığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak.
Öte yandan;
TERCİH VE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Kura yöntemiyle yerleştirmeler, başvuru yapan adaylar arasından çekiliş usulüyle gerçekleştirilecek. Yerleştirme sırasında adayların eğitim durumu ve kadro şartları dikkate alınacak; herhangi bir uyumsuzluk durumunda ilgili tercih geçersiz sayılacak.
Yerleştirilen adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından 15 gün içinde ilgili kuruma başvurarak gerekli belgeleri teslim etmek zorunda olacak. Belgelerini eksiksiz sunan adaylar, herhangi bir sınav ya da mülakata tabi tutulmadan doğrudan atanacak.
GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARA DİKKAT
Başvuru sürecinde yanlış veya yanıltıcı bilgi veren adaylar için ciddi yaptırımlar söz konusu. Bu kişilerin yerleştirmeleri iptal edilirken, gerekli durumlarda yasal işlem de uygulanabilecek.
EKPSS kura süreci, özellikle sınava katılamayan engelli adaylar için önemli bir fırsat sunarken, başvuru ve yerleştirme aşamalarında tüm kurallara eksiksiz uyulması büyük önem taşıyor.