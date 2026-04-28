EKPSS kura başvuru ekranı 2026: Şartlar neler, yerleştirme süreci nasıl olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 EKPSS kura süreci için başvuruları bugün itibarıyla başlatacak. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunu engelli adayların kamu kadrolarına yerleştirilmesini öngören süreçte, adaylar 13 Mayıs 2026 tarihine kadar ÖSYM AİS üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte başvuru şartları ve yerleştirme sürecine dair tüm ayrıntılar.

EKPSS kura başvuru ekranı 2026: Şartlar neler, yerleştirme süreci nasıl olacak?
  • ÖSYM tarafından 2026-EKPSS kapsamında ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunu engelli adaylar için kura başvuruları 28 Nisan-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak.
  • Başvuru yapabilmek için adayların en az yüzde 40 oranında engelli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelemesi gerekiyor.
  • Başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi veya mobil uygulama üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılacak.
  • Kura yöntemiyle yerleştirilen adaylar sonuç açıklanmasından sonra 15 gün içinde ilgili kuruma başvurarak belgelerini teslim edecek ve sınavsız atanacak.
  • 65 yaşını dolduran adaylar başvuru yapamayacak, emekli aylığı alanlar bazı kadrolara atanamayacak ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanların yerleştirmeleri iptal edilecek.

Engelli bireylerin kamuya yerleştirilmesinde önemli bir rol üstlenen EKPSS kapsamında, 2026 yılı kura sürecine ilişkin detaylar açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecek süreçte, sınava katılamayan belirli eğitim düzeyindeki adaylar için kura yöntemi uygulanacak.

EKPSS kura başvuru ekranı 2026: Şartlar neler, yerleştirme süreci nasıl olacak?

BAŞVURULAR 28 NİSAN'DA BAŞLIYOR

2026-EKPSS takvimi doğrultusunda kura başvuruları 28 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Mayıs 2026'ya kadar devam edecek. Başvuru süreci, ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunu engelli adayları kapsıyor. Adayların bu tarihler arasında işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla yapılabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, "Başvurular" bölümünden 2026-EKPSS Kura seçeneğini işaretleyerek işlemlerini tamamlayabilecek.

Önemli BilgiDetaylar
Başvuru Başlangıç28 Nisan 2026
Başvuru Bitiş13 Mayıs 2026
Mezuniyet Şartıİlkokul / Ortaokul / İlköğretim
Engel OranıEn az %40 (Raporlu)
Başvuru KanalıÖSYM AİS veya Mobil Uygulama

EKPSS kura başvuru ekranı 2026: Şartlar neler, yerleştirme süreci nasıl olacak?

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Kura sistemine başvurabilmek için adayların en az %40 oranında engelli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelemesi gerekiyor. Bu oranı karşılamayan adayların başvuru hakkı bulunmuyor.

Ayrıca başvuru yapacak adayların:

  • İlkokul, ortaokul veya ilköğretim mezunu olması,
  • Ya da başvuru süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunması şartı aranıyor.

Özel eğitim kurumlarında öğrenim gören veya bu kurumlardan mezun olan adaylar için de başvuru kapsamı detaylandırılmış durumda.

YERLEŞTİRME VE ATAMA SÜRECİNE DİKKAT

Kura ile yapılacak yerleştirmelerde adayların beyanları esas alınacak. Ancak yerleştirme sonrasında ilgili kurumlar tarafından belgeler detaylı şekilde incelenecek. Şartları taşımadığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak.

Öte yandan;

  • 65 yaşını dolduran adaylar başvuru yapamayacak,
  • Emekli aylığı alanlar bazı kadrolara atanamayacak,
  • Halihazırda kamu görevinde bulunan adaylar için belirli kısıtlamalar uygulanacak.

EKPSS kura başvuru ekranı 2026: Şartlar neler, yerleştirme süreci nasıl olacak?

TERCİH VE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kura yöntemiyle yerleştirmeler, başvuru yapan adaylar arasından çekiliş usulüyle gerçekleştirilecek. Yerleştirme sırasında adayların eğitim durumu ve kadro şartları dikkate alınacak; herhangi bir uyumsuzluk durumunda ilgili tercih geçersiz sayılacak.

Yerleştirilen adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından 15 gün içinde ilgili kuruma başvurarak gerekli belgeleri teslim etmek zorunda olacak. Belgelerini eksiksiz sunan adaylar, herhangi bir sınav ya da mülakata tabi tutulmadan doğrudan atanacak.

GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARA DİKKAT

Başvuru sürecinde yanlış veya yanıltıcı bilgi veren adaylar için ciddi yaptırımlar söz konusu. Bu kişilerin yerleştirmeleri iptal edilirken, gerekli durumlarda yasal işlem de uygulanabilecek.

EKPSS kura süreci, özellikle sınava katılamayan engelli adaylar için önemli bir fırsat sunarken, başvuru ve yerleştirme aşamalarında tüm kurallara eksiksiz uyulması büyük önem taşıyor.

