Öğretmen il içi yer değiştirme takvimi 2026: Başvuru ne zaman, kaç tercih hakkı var?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimini açıkladı. 4-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak başvurularda 3 yıl şartı ve 40 tercih detayı dikkat çekiyor. İşte MEBBİS başvuru ekranı ve atama tarihleri.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılına ilişkin öğretmenlerin il içi yer değiştirme sürecine dair takvimi duyurdu. Başvurular Mayıs ayının ilk haftasında alınacak. Süreçte esas alınacak hizmet puanı tarihi ve tercih detayları da netleşti.

BAŞVURULAR 4-6 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, öğretmenler il içi yer değiştirme başvurularını 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Başvurularda, 6 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla oluşan hizmet puanları dikkate alınacak.

Başvuru sürecinin kısa tutulması nedeniyle, öğretmenlerin işlemlerini belirtilen tarihler arasında eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

40 TERCİH HAKKI TANINACAK

İl içi yer değiştirme kapsamında öğretmenlere geniş bir tercih hakkı sunulacak. Buna göre:

  • Öğretmenler en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecek
  • Atamalar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak

Tercihlerin dikkatli yapılması, yerleştirme sonuçları açısından belirleyici olacak.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Başvuru işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital sistemleri üzerinden gerçekleştirilecek. Öğretmenler başvurularını:

  • mebbis.meb.gov.tr
  • personel.meb.gov.tr

adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak yapabilecek.

Başvuruların geçerli sayılması için belirli bir onay sürecinden geçmesi gerekiyor. Buna göre başvurular:

  • Okul müdürlüğü
  • İlçe milli eğitim müdürlüğü
  • İl milli eğitim müdürlüğü tarafından sırasıyla onaylanacak.


Bu birimlerden herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacak.

BAŞVURU ŞARTLARINDA 3 YIL DETAYI

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler için ayrıca süre şartı aranacak.

Bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerden, 30 Eylül 2026 itibarıyla en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar başvuru yapabilecek.

ATAMALAR 11 MAYIS'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Başvuruların tamamlanmasının ardından atama süreci hızla ilerleyecek. İl içi yer değiştirme atamaları, 11 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.

Atamalarda:

  • Mevcut öğretmen ihtiyacı
  • Yer değiştirme sonrası oluşacak ihtiyaç durumu
  • Hizmet puanı üstünlüğü

esas alınacak.

Başvuru ve atama sürecinin kısa aralıklarla planlanması, öğretmenlerin süreci yakından takip etmesini zorunlu kılıyor. Özellikle tercih ve onay aşamalarında yapılacak hatalar, yer değiştirme hakkının kaybedilmesine neden olabiliyor.

