Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılına ilişkin öğretmenlerin il içi yer değiştirme sürecine dair takvimi duyurdu. Başvurular Mayıs ayının ilk haftasında alınacak. Süreçte esas alınacak hizmet puanı tarihi ve tercih detayları da netleşti.
BAŞVURULAR 4-6 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, öğretmenler il içi yer değiştirme başvurularını 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Başvurularda, 6 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla oluşan hizmet puanları dikkate alınacak.
Başvuru sürecinin kısa tutulması nedeniyle, öğretmenlerin işlemlerini belirtilen tarihler arasında eksiksiz tamamlaması gerekiyor.
40 TERCİH HAKKI TANINACAK
İl içi yer değiştirme kapsamında öğretmenlere geniş bir tercih hakkı sunulacak. Buna göre:
Tercihlerin dikkatli yapılması, yerleştirme sonuçları açısından belirleyici olacak.
BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK
Başvuru işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital sistemleri üzerinden gerçekleştirilecek. Öğretmenler başvurularını:
adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak yapabilecek.
Başvuruların geçerli sayılması için belirli bir onay sürecinden geçmesi gerekiyor. Buna göre başvurular:
Bu birimlerden herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacak.
BAŞVURU ŞARTLARINDA 3 YIL DETAYI
Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler için ayrıca süre şartı aranacak.
Bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerden, 30 Eylül 2026 itibarıyla en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar başvuru yapabilecek.
ATAMALAR 11 MAYIS'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Başvuruların tamamlanmasının ardından atama süreci hızla ilerleyecek. İl içi yer değiştirme atamaları, 11 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.
Atamalarda:
esas alınacak.
Başvuru ve atama sürecinin kısa aralıklarla planlanması, öğretmenlerin süreci yakından takip etmesini zorunlu kılıyor. Özellikle tercih ve onay aşamalarında yapılacak hatalar, yer değiştirme hakkının kaybedilmesine neden olabiliyor.