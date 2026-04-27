Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılına ilişkin öğretmenlerin il içi yer değiştirme sürecine dair takvimi duyurdu. Başvurular Mayıs ayının ilk haftasında alınacak. Süreçte esas alınacak hizmet puanı tarihi ve tercih detayları da netleşti.

İl içi yer değiştirme kapsamında öğretmenlere geniş bir tercih hakkı sunulacak. Buna göre:

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, öğretmenler il içi yer değiştirme başvurularını 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Başvurularda, 6 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla oluşan hizmet puanları dikkate alınacak.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Başvuru işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital sistemleri üzerinden gerçekleştirilecek. Öğretmenler başvurularını:

mebbis.meb.gov.tr

personel.meb.gov.tr

adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak yapabilecek.

Başvuruların geçerli sayılması için belirli bir onay sürecinden geçmesi gerekiyor. Buna göre başvurular:

Okul müdürlüğü

İlçe milli eğitim müdürlüğü

İl milli eğitim müdürlüğü tarafından sırasıyla onaylanacak.



Bu birimlerden herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacak.