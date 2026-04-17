YÖK 35 sözleşmeli personel alacak! Hangi kadrolar açıldı, şartlar neler?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bünyesindeki eksikliği gidermek amacıyla 35 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Büro personeli, koruma görevlisi, teknisyen ve avukat kadrolarına yapılacak alımlarda mülakat şartı aranmayacak. Yerleştirmeler tamamen 2024 KPSS puan sıralamasına göre yapılacak. İşte e-Devlet Kariyer Kapısı başvuru detayları ve özel şartlar.

  • Yükseköğretim Kurulu 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla 35 sözleşmeli personel alımı yapacak.
  • Başvurular 20 Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla alınacak ve adaylar sadece tek pozisyona başvurabilecek.
  • Alım koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, büro personeli, avukat ve teknisyen pozisyonlarından oluşuyor ve KPSS puan şartları 60 ile 75 arasında değişiyor.
  • Değerlendirme yazılı veya sözlü sınav olmaksızın sadece KPSS puanına göre yapılacak ve puan eşitliğinde mezuniyet tarihi, doğum tarihi ve kura uygulanacak.
  • Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların açıklanmasından itibaren 10 iş günü içinde belgelerini teslim edip göreve başlamak zorunda.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında 35 sözleşmeli personel alımı yapacak. Yerleştirme, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla gerçekleştirilecek.

YÖK, 35 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir)

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

KodPozisyon UnvanıAdetÖğrenimCinsiyetKPSS PuanıÖne Çıkan Şartlar / Nitelikler
KG-1Koruma ve Güvenlik Görevlisi4Ön LisansErkekP93 $\ge$ 6035 yaş altı, min. 175 cm boy, silahlı ÖGG kartı, vardiyalı çalışma.
DP-1Destek Personeli (Hizmetli)1Ön LisansErkekP93 $\ge$ 6035 yaş altı, yıkama ve genel temizlik işleri, vardiyalı çalışma.
DP-2Destek Personeli (Mutfak)2Ön LisansErkekP93 $\ge$ 6035 yaş altı, bulaşık ve mutfak hijyeni, vardiyalı çalışma.
DP-3Destek Personeli (Şoför)2Ön LisansErkekP93 $\ge$ 6035 yaş altı, E veya yeni D sınıfı ehliyet, 1 yıl deneyim.
BP-1Büro Personeli5Ön LisansKadınP93 $\ge$ 70Büro Yönetimi, Sekreterlik vb. mezunu olmak.
BP-2Büro Personeli5LisansErkekP3 $\ge$ 70İİBF / SBF bölümlerinden mezun olmak.
BP-3Büro Personeli2LisansKadınP3 $\ge$ 70İİBF / SBF bölümlerinden mezun olmak.
BP-4Büro Personeli4LisansErkekP3 $\ge$ 70Bilgisayar Bilimleri, YBS vb. mezunu olmak.
BP-5Büro Personeli2LisansKadınP3 $\ge$ 70Bilgisayar Bilimleri, YBS vb. mezunu olmak.
BP-6Büro Personeli4LisansE/KP3 $\ge$ 70İİBF / SBF mezunu + YDS en az 55 puan.
A-1Avukat1LisansE/KP3 $\ge$ 75Hukuk mezunu, Avukatlık ruhsatı, 1 yıl mesleki tecrübe.
T-1Teknisyen (Bilişim)1OrtaöğretimErkekP94 $\ge$ 60Bilişim Teknolojileri mezunu, 1 yıl deneyim, vardiyalı.
T-2Teknisyen (İnşaat)1OrtaöğretimErkekP94 $\ge$ 60İnşaat Teknolojisi mezunu, 1 yıl deneyim, vardiyalı.
T-3Teknisyen (Elektrik)1OrtaöğretimErkekP94 $\ge$ 60Elektrik-Elektronik mezunu, 1 yıl deneyim, vardiyalı.

BAŞVURU TAKVİMİ

AşamaTarih
Başvuru (e-Devlet / Kariyer Kapısı)20 Nisan – 4 Mayıs 2026
Aday Başvuru Belgesi TeslimiEn geç 11 Mayıs 2026

Alımlar 2024 KPSS puan sıralamasına göre sınavsız yapılacak.

Adayların taşıması gereken temel koşullar şunlar:

  • TC vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak
  • Askerlik hizmetini tamamlamış, erteletmiş ya da muaf olmak
  • SGK'dan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

TEKNİSYEN KADROLARI İÇİN EK ŞARTLAR

İnşaat Teknolojisi ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi mezunlarına yönelik kadrolarda ek kriterler uygulanıyor:

  • İlgili meslek lisesi mezunu olmak
  • En az 1 yıl SGK hizmet dökümüyle belgelenmiş deneyim
  • 35 yaşını doldurmamış olmak
  • KPSS P94 türünden en az 60 puan almak
  • Vardiyalı ve gece çalışmasına engel durumu bulunmamak

BAŞVURU KURALLARI

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla yapılacak. Bir aday yalnızca tek pozisyona başvurabilir. Birden fazla pozisyona başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

İSTENEN BELGELER

  • Diploma veya mezuniyet belgesi
  • KPSS sonuç belgesi
  • SGK hizmet dökümü (deneyim şartı olan kadrolar için)
  • Askerlik durum belgesi
  • Belgelerin ilan tarihinden önce alınmış olması zorunlu.

DEĞERLENDİRME VE PUAN EŞİTLİĞİ
Alımda yazılı ya da sözlü sınav yapılmayacak. Sıralama yalnızca KPSS puanına göre belirlenecek. En yüksek puanlı adaydan başlanarak kadro sayısı kadar asıl, beş katı kadar yedek aday ilan edilecek.

Puan eşitliğinde öncelik sırası:

  • Mezuniyet tarihi önce olan
  • Doğum tarihi önce olan
  • Kura

ATAMA SÜRECİ

Sonuçlar YÖK'ün resmi sitesi ve Kariyer Kapısı'nda yayımlanacak. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren 10 iş günü içinde belgelerini teslim edip göreve başlamak zorunda. Bu süreyi geçirenler haklarını kaybedecek.
Sözleşme imzalanmadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

KRİTİK UYARILAR
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ataması yapılmayacak; yapılmış olsa dahi iptal edilecek. YÖK, ilanı değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutuyor.

Adalet Bakanlığı terfi sonuçları açıklandı: 1.453 personel başarılı oldu
Adalet Bakanlığı terfi sonuçları açıklandı

