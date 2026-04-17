Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında 35 sözleşmeli personel alımı yapacak. Yerleştirme, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla gerçekleştirilecek.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
|Kod
|Pozisyon Unvanı
|Adet
|Öğrenim
|Cinsiyet
|KPSS Puanı
|Öne Çıkan Şartlar / Nitelikler
|KG-1
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|4
|Ön Lisans
|Erkek
|P93 $\ge$ 60
|35 yaş altı, min. 175 cm boy, silahlı ÖGG kartı, vardiyalı çalışma.
|DP-1
|Destek Personeli (Hizmetli)
|1
|Ön Lisans
|Erkek
|P93 $\ge$ 60
|35 yaş altı, yıkama ve genel temizlik işleri, vardiyalı çalışma.
|DP-2
|Destek Personeli (Mutfak)
|2
|Ön Lisans
|Erkek
|P93 $\ge$ 60
|35 yaş altı, bulaşık ve mutfak hijyeni, vardiyalı çalışma.
|DP-3
|Destek Personeli (Şoför)
|2
|Ön Lisans
|Erkek
|P93 $\ge$ 60
|35 yaş altı, E veya yeni D sınıfı ehliyet, 1 yıl deneyim.
|BP-1
|Büro Personeli
|5
|Ön Lisans
|Kadın
|P93 $\ge$ 70
|Büro Yönetimi, Sekreterlik vb. mezunu olmak.
|BP-2
|Büro Personeli
|5
|Lisans
|Erkek
|P3 $\ge$ 70
|İİBF / SBF bölümlerinden mezun olmak.
|BP-3
|Büro Personeli
|2
|Lisans
|Kadın
|P3 $\ge$ 70
|İİBF / SBF bölümlerinden mezun olmak.
|BP-4
|Büro Personeli
|4
|Lisans
|Erkek
|P3 $\ge$ 70
|Bilgisayar Bilimleri, YBS vb. mezunu olmak.
|BP-5
|Büro Personeli
|2
|Lisans
|Kadın
|P3 $\ge$ 70
|Bilgisayar Bilimleri, YBS vb. mezunu olmak.
|BP-6
|Büro Personeli
|4
|Lisans
|E/K
|P3 $\ge$ 70
|İİBF / SBF mezunu + YDS en az 55 puan.
|A-1
|Avukat
|1
|Lisans
|E/K
|P3 $\ge$ 75
|Hukuk mezunu, Avukatlık ruhsatı, 1 yıl mesleki tecrübe.
|T-1
|Teknisyen (Bilişim)
|1
|Ortaöğretim
|Erkek
|P94 $\ge$ 60
|Bilişim Teknolojileri mezunu, 1 yıl deneyim, vardiyalı.
|T-2
|Teknisyen (İnşaat)
|1
|Ortaöğretim
|Erkek
|P94 $\ge$ 60
|İnşaat Teknolojisi mezunu, 1 yıl deneyim, vardiyalı.
|T-3
|Teknisyen (Elektrik)
|1
|Ortaöğretim
|Erkek
|P94 $\ge$ 60
|Elektrik-Elektronik mezunu, 1 yıl deneyim, vardiyalı.
BAŞVURU TAKVİMİ
|Aşama
|Tarih
|Başvuru (e-Devlet / Kariyer Kapısı)
|20 Nisan – 4 Mayıs 2026
|Aday Başvuru Belgesi Teslimi
|En geç 11 Mayıs 2026
Adayların taşıması gereken temel koşullar şunlar:
TEKNİSYEN KADROLARI İÇİN EK ŞARTLAR
İnşaat Teknolojisi ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi mezunlarına yönelik kadrolarda ek kriterler uygulanıyor:
BAŞVURU KURALLARI
Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla yapılacak. Bir aday yalnızca tek pozisyona başvurabilir. Birden fazla pozisyona başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacak.
İSTENEN BELGELER
DEĞERLENDİRME VE PUAN EŞİTLİĞİ
Alımda yazılı ya da sözlü sınav yapılmayacak. Sıralama yalnızca KPSS puanına göre belirlenecek. En yüksek puanlı adaydan başlanarak kadro sayısı kadar asıl, beş katı kadar yedek aday ilan edilecek.
Puan eşitliğinde öncelik sırası:
ATAMA SÜRECİ
Sonuçlar YÖK'ün resmi sitesi ve Kariyer Kapısı'nda yayımlanacak. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren 10 iş günü içinde belgelerini teslim edip göreve başlamak zorunda. Bu süreyi geçirenler haklarını kaybedecek.
Sözleşme imzalanmadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.
KRİTİK UYARILAR
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ataması yapılmayacak; yapılmış olsa dahi iptal edilecek. YÖK, ilanı değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutuyor.