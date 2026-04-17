30 Kasım 2025'te 8 ilde gerçekleştirilen yazılı sınavın ardından, 2-27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavlarla süreç tamamlandı. Değerlendirmeler sonucunda 1.187 aday kadro terfisi, 266 aday ise ünvan değişikliği kapsamında başarı elde etti. İşte sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı…
ADALET BAKANLIĞI'NDA 1.453 PERSONEL BAŞARILI OLDU
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla Adalet Bakanlığı personeline yönelik görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav süreçlerinin tamamlandığını duyurdu.
Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, Adalet Bakanlığı Personelinin Kadro Terfi ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yürütülen süreçte ilk aşama 30 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınav oldu. Türkiye genelinde 8 ilde yapılan sınavın ardından, başarılı adaylar sözlü sınavlara katılmaya hak kazandı.
Sözlü sınavlar ise 2-27 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Değerlendirme süreci sonucunda kadro terfisi kapsamında 1.187 aday, unvan değişikliği kapsamında ise 266 aday başarılı oldu. Böylece toplamda 1.453 personel yeni görevlere geçiş yapmaya hak kazandı.
Sınav sonuçlarının Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandığını belirten Gürlek, mesajında başarılı olan tüm personeli tebrik ederek yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.
Gerçekleştirilen sınav süreciyle birlikte Bakanlık bünyesinde kariyer basamaklarında ilerleme sağlanırken, personelin liyakat esaslı değerlendirme ile üst görevlere atanmasının önü açılmış oldu.
