Adalet Bakanlığı terfi sonuçları açıklandı: 1.453 personel başarılı oldu

Adalet Bakanlığı’nda görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarına ilişkin süreç tamamlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan sınavların ardından toplam 1.453 personelin başarılı olduğunu duyurdu.

Adalet Bakanlığı terfi sonuçları açıklandı: 1.453 personel başarılı oldu
  • Adalet Bakanlığı'nda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında toplam 1.453 personel başarılı oldu.
  • Kadro terfisi kapsamında 1.187 aday, unvan değişikliği kapsamında 266 aday başarı elde etti.
  • Yazılı sınav 30 Kasım 2025'te 8 ilde, sözlü sınavlar 2-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, sınav sonuçlarının Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.
  • Sınav süreci Adalet Bakanlığı Personelinin Kadro Terfi ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yürütüldü.

30 Kasım 2025'te 8 ilde gerçekleştirilen yazılı sınavın ardından, 2-27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavlarla süreç tamamlandı. Değerlendirmeler sonucunda 1.187 aday kadro terfisi, 266 aday ise ünvan değişikliği kapsamında başarı elde etti. İşte sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı…

Sözlü sınavlar sonrası 1.453 personel yeni görevlere geçiş hakkı kazandı.

ADALET BAKANLIĞI'NDA 1.453 PERSONEL BAŞARILI OLDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla Adalet Bakanlığı personeline yönelik görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav süreçlerinin tamamlandığını duyurdu.

Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, Adalet Bakanlığı Personelinin Kadro Terfi ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yürütülen süreçte ilk aşama 30 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınav oldu. Türkiye genelinde 8 ilde yapılan sınavın ardından, başarılı adaylar sözlü sınavlara katılmaya hak kazandı.

Sözlü sınavlar ise 2-27 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Değerlendirme süreci sonucunda kadro terfisi kapsamında 1.187 aday, unvan değişikliği kapsamında ise 266 aday başarılı oldu. Böylece toplamda 1.453 personel yeni görevlere geçiş yapmaya hak kazandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ʺXʺ hesabından alındı.

Sınav sonuçlarının Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandığını belirten Gürlek, mesajında başarılı olan tüm personeli tebrik ederek yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Gerçekleştirilen sınav süreciyle birlikte Bakanlık bünyesinde kariyer basamaklarında ilerleme sağlanırken, personelin liyakat esaslı değerlendirme ile üst görevlere atanmasının önü açılmış oldu.

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2026 EKPSS sınav rehberi | 81 ilde yapılacak: EKPSS ne zaman, saat kaçta?
ÖSYM EKPSS takvimini duyurdu

