Başvuru yapacak adayların sınav yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları şart.

Adayların en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları ve 2024 veya 2025 KPSS'den asgari 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular yalnızca online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden, "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti ya da Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla tamamlayabilecek.

Adaylar için başvuru süreci 17 Nisan itibarıyla başladı. Başvurular, 3 Mayıs günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

◾657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

◾En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Tablo 1'de belirlenen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)

◾Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

◾Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

◾ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Tablo-1'de belirlenen KPSS puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

SINAV SÜRECİ VE TARİHLERİ

Alım süreci kapsamında yapılacak sınav tek aşamalı olup sözlü şekilde gerçekleştirilecek. Sözlü sınavlar, 15-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sınavın adresi ise SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonu olarak açıklandı.

Alınacak denetmen yardımcıları, SGK'nın taşra teşkilatında görev yapacak. Sürece katılmak isteyen adayların, ilanda belirtilen şartları dikkatle inceleyerek başvurularını zamanında tamamlamaları gerekiyor.