SGK 2026 Denetmen Yardımcısı alımı başladı: 100 personel için başvuru şartları ve tarihi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre adaylar, tek aşamalı sözlü sınavla belirlenecek ve genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilecek.

SGK 2026 Denetmen Yardımcısı alımı başladı: 100 personel için başvuru şartları ve tarihi
  • SGK, 2026 yılında 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için 17 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla başvuru alacak.
  • Adayların en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları ve 2024 veya 2025 KPSS'den asgari 70 puan almış olmaları gerekiyor.
  • Başvuru yapacak adayların sınav yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları şart.
  • Sözlü sınavlar 15-26 Haziran tarihleri arasında SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.
  • Alınacak denetmen yardımcıları SGK'nın taşra teşkilatında görev yapacak.

SGK'nın 2026 yılı personel alımı kapsamında 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı kadrosu için başvuru süreci başladı. Adaylar, 17 Nisan–3 Mayıs 2026 tarihleri arasında başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla yapabilecek. İşte başvuru şartları…

SGK 2026 Denetmen Yardımcısı alımı başladı: 100 personel için başvuru şartları ve tarihi-2

BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar için başvuru süreci 17 Nisan itibarıyla başladı. Başvurular, 3 Mayıs günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden, "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti ya da Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla tamamlayabilecek.

SGK 2026 Denetmen Yardımcısı alımı başladı: 100 personel için başvuru şartları ve tarihi-3

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

◾657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

◾En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Tablo 1'de belirlenen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)

◾Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

◾Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

◾ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Tablo-1'de belirlenen KPSS puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

SGK 2026 Denetmen Yardımcısı alımı başladı: 100 personel için başvuru şartları ve tarihi-4

SINAV SÜRECİ VE TARİHLERİ

Alım süreci kapsamında yapılacak sınav tek aşamalı olup sözlü şekilde gerçekleştirilecek. Sözlü sınavlar, 15-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sınavın adresi ise SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonu olarak açıklandı.

Alınacak denetmen yardımcıları, SGK'nın taşra teşkilatında görev yapacak. Sürece katılmak isteyen adayların, ilanda belirtilen şartları dikkatle inceleyerek başvurularını zamanında tamamlamaları gerekiyor.

