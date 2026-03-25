Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) giriş sınavı kapsamında adayların sınav merkezleri ve tarihlerini erişime açtı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden sınav yerlerini öğrenebilecek. Yapılan duyurunun tebligat niteliği taşıdığı vurgulanırken, adaylara ayrıca herhangi bir belge gönderilmeyecek.
SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Genel bir sınav takvimi için duyuru yapılmadı. Her adayın kendi sınav tarihini ve yerini öğrenmek için pa.edu.tr adresinden giriş yapması gerekiyor.
SINAV SÜRECİ ÇOK AŞAMALI İLERLEYECEK
dönem kapsamında adaylar; müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamalarına tabi tutulacak. Bu süreçte başarılı olan adaylar, ilerleyen tarihlerde yapılacak mülakat sınavına katılma hakkı elde edecek.
Fiziki yeterlilik sınavında adayların en az 60 puan alması gerekirken, mülakat aşamasında başarı barajı 70 puan olarak belirlendi. Nihai başarı puanı ise KPSS'nin yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavının yüzde 25'i ve mülakatın yüzde 50'si alınarak hesaplanacak.
10 BİN ADAY ALINACAK
Bu dönem POMEM'e toplam 10 bin öğrenci alınacak. Kontenjan dağılımı ise şu şekilde:
Lisans mezunu: 6.800 erkek, 1.200 kadın
Önlisans mezunu: 1.700 erkek, 300 kadın
Başvuruların ardından toplamda 64 bin 195 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.
BAŞVURU ŞARTLARI VE TEMEL KRİTERLER
Adaylarda aranan temel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilgili KPSS puan türlerinden taban puanı almak ve 30 yaşından gün almamış olmak yer alıyor. Ayrıca erkek adaylar için en az 167 cm, kadın adaylar için en az 162 cm boy şartı aranıyor. Beden kitle indeksinin ise 18 ile 27 arasında olması gerekiyor.
Bunun yanında adayların adli sicil durumu, sağlık şartları ve güvenlik soruşturması da değerlendirme sürecinin önemli başlıkları arasında bulunuyor.
EĞİTİM SÜRECİ VE HAKLAR
POMEM'de eğitim süreci parasız, yatılı ve üniformalı olarak gerçekleştirilecek. Öğrencilerin barınma, beslenme ve sağlık giderleri devlet tarafından karşılanacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar mesleki eğitim sertifikası alarak polis olarak göreve başlayabilecek.
SINAV GÜNÜ İÇİN KRİTİK UYARI
Adayların sınav merkezlerine gelirken cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazları gibi elektronik eşyalar ile kesici veya yanıcı maddeler bulundurmamaları gerekiyor. Bu kurala uymayan adayların sınav süreçleri riske girebilecek.
TÜM SÜREÇ İNTERNET ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK
Polis Akademisi, sınav sürecine ilişkin tüm duyuruların yalnızca resmi internet sitesi üzerinden yapılacağını yineledi.
Sınav yerleri, tarihleri ve sonuçlara ilişkin bilgilerin adaylara ayrıca bildirilmeyeceği, bu nedenle adayların süreci düzenli olarak takip etmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca kılavuzda yer alan şartların, ilerleyen süreçte mevzuat değişikliklerine bağlı olarak güncellenebileceği de ifade edildi.
POMEM SINAVI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
1. 33. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı?
Hayır, genel bir sınav takvimi paylaşılmadı. Adaylar kendi sınav tarihlerini sistem üzerinden öğrenebiliyor.
2. Sınav yeri ve tarihi nasıl öğrenilir?
T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden sorgulama yapılması gerekiyor.
3. Adaylara sınav giriş belgesi gönderilecek mi?
Hayır, posta ya da farklı iletişim yollarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecek. İnternet duyurusu tebligat yerine geçiyor.
4. Sınav süreci hangi aşamalardan oluşuyor?
Müracaat kabul, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat aşamalarından oluşuyor.
5. Fiziki yeterlilik sınavında başarı şartı nedir?
Adayların 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekiyor.
6. Mülakat sınavında kaç puan almak gerekiyor?
Mülakat aşamasında başarılı sayılmak için en az 70 puan alınmalı.
7. Nihai başarı puanı nasıl hesaplanıyor?
KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavının %25'i ve mülakatın %50'si alınarak hesaplanıyor.
8. Bu dönem kaç kişi alınacak?
Toplam 10 bin aday POMEM kapsamında eğitime kabul edilecek.
9. Başvuru için yaş ve boy şartı nedir?
Adayların 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda en az 162 cm boy şartı aranıyor.
10. Sınav günü hangi eşyalar yasak?
Cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazları ile kesici, delici ve yanıcı maddelerin sınav alanına getirilmesi yasak.