10 BİN ADAY ALINACAK

Bu dönem POMEM'e toplam 10 bin öğrenci alınacak. Kontenjan dağılımı ise şu şekilde:

Lisans mezunu: 6.800 erkek, 1.200 kadın

Önlisans mezunu: 1.700 erkek, 300 kadın

Başvuruların ardından toplamda 64 bin 195 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.

BAŞVURU ŞARTLARI VE TEMEL KRİTERLER

Adaylarda aranan temel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilgili KPSS puan türlerinden taban puanı almak ve 30 yaşından gün almamış olmak yer alıyor. Ayrıca erkek adaylar için en az 167 cm, kadın adaylar için en az 162 cm boy şartı aranıyor. Beden kitle indeksinin ise 18 ile 27 arasında olması gerekiyor.

Bunun yanında adayların adli sicil durumu, sağlık şartları ve güvenlik soruşturması da değerlendirme sürecinin önemli başlıkları arasında bulunuyor.