Halkbank'tan 700 personel alımı: 11 ilde sınav yapılacak! Kadrolar ve şartlar nasıl?

Halkbank 2026 yılı personel alımı süreci resmen başladı. Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi kadroları için toplam 700'ü aşkın kontenjan açan banka başvuru şartlarını ve sınav takvimini ilan etti. Peki Halkbank personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sınav konuları neler? İşte 12 Nisan'a kadar sürecek başvuru süreci, 500 TL sınav ücreti ve 11 ilde yapılacak yazılı sınavın tüm detayları...

Türkiye'nin köklü kamu bankalarından Halkbank, 2026 yılı için merakla beklenen personel alım ilanını yayımladı. Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi pozisyonlarını kapsayan ilanla birlikte toplamda 700'ün üzerinde aday için istihdam kapısı aralandı. Başvurular 12 Nisan 2026 tarihine kadar alınacak.

KADROLAR VE KONTENJANLAR NETLEŞTİ

Yayımlanan ilana göre alımlar farklı birimlerde gerçekleştirilecek. Kontenjan dağılımı ise şöyle:

Müfettiş Yardımcısı: 45 kişi (İstanbul – Teftiş Kurulu Başkanlığı)
İç Kontrolör Yardımcısı: 25 kişi (Türkiye genelinde – İç Kontrol Daire Başkanlığı)
Uzman Yardımcısı: 250 kişi (İstanbul – Hizmet birimleri)
Servis Görevlisi: 380 kişi (Türkiye genelindeki şubeler)

Bu dağılım, hem merkez birimlerde kariyer hedefleyenlere hem de saha görevlerinde çalışmak isteyen adaylara geniş bir seçenek sunuyor.

SINAV TAKVİMİ VE UYGULAMA MERKEZLERİ

Adayların katılacağı yazılı sınav, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 14.00'te yapılacak. Sınavlar;

Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (Anadolu ve Avrupa yakası), İzmir, Malatya, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 ilde gerçekleştirilecek.

Sınav tek oturum halinde uygulanacak ve adaylar başvuru sırasında tercih ettikleri merkezde sınava girecek.

SINAVIN YAPISI: KRİTİK 150 SORU

Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı adayları için sınav üç bölümden oluşacak:

Genel Yetenek: 50 soru (%25)
Yabancı Dil (İngilizce): 40 soru (%25)
Alan Bilgisi: 60 soru (%50)

Toplam 150 soruluk sınav için adaylara 180 dakika süre verilecek.

Servis Görevlisi kadrosu için ise sınav yapısı farklı olacak:

Genel Yetenek: 50 soru (%60)
Alan Bilgisi: 50 soru (%40)

Bu oturumun süresi ise 120 dakika olarak uygulanacak. Tüm sorular çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacak.

BAŞARI KRİTERLERİ VE MÜLAKAT SÜRECİ

Sınavda başarı yalnızca toplam puana göre değil, bölüm bazlı performansa göre de değerlendirilecek. Buna göre adayların:

Her bölümden en az %50 başarı sağlaması
Genel ortalamada en az 60 puan alması gerekiyor.

Bu şartları karşılayan adaylar arasından başarı sıralamasına göre mülakata çağrılacak isimler belirlenecek.

Mülakat kontenjanları ise şu şekilde:

Müfettiş Yardımcılığı: 135 aday
İç Kontrolör Yardımcılığı: 75 aday
Uzman Yardımcılığı: 750 aday

Servis Görevlisi pozisyonunda ise her il için belirlenen kontenjanın üç katı aday mülakata davet edilecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE ÜCRET DETAYI

Başvurular, 12 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar Anadolu Üniversitesi'nin online sistemi üzerinden yapılacak.

Adayların;

Başvuru formunu eksiksiz doldurması
Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yüklemesi
500 TL başvuru ücretini yatırması gerekiyor. Başvuru yapıp sınava katılmayan adaylara ücret iadesi yapılmayacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlana başvuracak adaylar için belirlenen temel şartlar şöyle sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak
Bankacılık görevini yapmaya engel bir durumunun bulunmaması
Yaş şartını sağlamak
4 yıllık üniversite mezunu olmak veya mezuniyet aşamasında bulunmak
Sağlık açısından göreve uygun olmak
Erkek adaylar için askerlik şartını yerine getirmiş olmak

Ayrıca adayların daha önce aynı pozisyonlar için mülakat aşamasına katılmamış olması gerekiyor.

ALAN BİLGİSİ SINAVI BELİRLEYİCİ OLACAK

Sınavın en kritik bölümü olarak öne çıkan Alan Bilgisi testinde adaylara;

Hukuk
Ekonomi
Maliye
Muhasebe ve İşletme
Bankacılık ve Finans alanlarından sorular yöneltilecek. Soruların hem teorik hem de uygulamaya dönük bilgi düzeyini ölçmesi bekleniyor.

ADAYLAR İÇİN AVANTAJ: YANLIŞLAR PUAN DÜŞÜRMÜYOR

Sınav sisteminde dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise değerlendirme yöntemi. Buna göre yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecek; puanlama yalnızca doğru yanıtlar üzerinden yapılacak.

Bu uygulama, adaylara risk almadan daha fazla soruya yönelme imkanı tanıyor.

