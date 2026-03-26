BAŞARI KRİTERLERİ VE MÜLAKAT SÜRECİ

Sınavda başarı yalnızca toplam puana göre değil, bölüm bazlı performansa göre de değerlendirilecek. Buna göre adayların:

Her bölümden en az %50 başarı sağlaması

Genel ortalamada en az 60 puan alması gerekiyor.

Bu şartları karşılayan adaylar arasından başarı sıralamasına göre mülakata çağrılacak isimler belirlenecek.



Mülakat kontenjanları ise şu şekilde:

Müfettiş Yardımcılığı: 135 aday

İç Kontrolör Yardımcılığı: 75 aday

Uzman Yardımcılığı: 750 aday

Servis Görevlisi pozisyonunda ise her il için belirlenen kontenjanın üç katı aday mülakata davet edilecek.