Sağlık Bakanlığı 2026 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası 15 Nisan 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın kura ataması uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ile eczacı kadrolarını kapsayan kura kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu kadrolara yerleştirmeler noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. İşte başvuru şartları ve kura tarihi!

Öte yandan boş kadrolara ilişkin bilgiler, kura çekiminin yapılacağı yer ve saat ile kura sonucunda yerleşen adayların listesi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için başvuru takvimi duyuruldu. Adaylar başvurularını, https://ekip.saglik.gov.tr adresi üzerinden erişilebilen Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) sistemi aracılığıyla gerçekleştirecek. Başvurular, kura takviminde belirtilen tarihler arasında sistem üzerinden yapılabilecek.

2026 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ AÇIKLANDI

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI TERCİH VE BAŞVURU SÜRECİ

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası kapsamında tercih başvuruları 16 Mart 2026 – 25 Mart 2026 saat 18.00'e kadar yapılabilecek. Adaylar başvurularını, https://ekip.saglik.gov.tr adresi üzerinden erişilebilen Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Başvurusunu geri çekmek isteyen adaylar ise 26 Mart 2026 – 13 Nisan 2026 saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden iptal işlemi yapabilecek. Ancak başvurusunu iptal eden adayların aynı kura için yeniden başvuru yapamayacağı belirtiliyor.

Öte yandan başvuruların değerlendirme sonuçları, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaksızın EKİP sistemi üzerinden duyurulacak. Başvurusu uygun bulunmayan adaylar, ret gerekçelerine yine sistem üzerinden itiraz edebilecek. Yapılan itirazların incelenmesinin ardından sonuçlar EKİP üzerinden ilan edilecek.