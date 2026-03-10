Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, hazırlık eğitimine kabul edilen öğretmen adaylarının kayıt işlemlerini, hak kazandıkları eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvurarak gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvuruların belirlenen takvim çerçevesinde ve kılavuzda belirtilen belgelerle yapılması şartı aranıyor.
Şahsen başvuru yapmasına engel teşkil eden mücbir bir durumu bulunan adaylar ise kayıt işlemlerini noter onaylı vekaletname aracılığıyla yaptırabilecek.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER AÇIKLANDI
Kayıt işlemleri sırasında adaylardan elektronik başvuru formu, diploma ya da geçici mezuniyet belgesi, hazırlık eğitimine kabul edildiğini gösteren yerleştirme sonuç belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi ve son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf talep edilecek.
Ayrıca adayların e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu adli sicil kaydı, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve öğretmenlik görevini yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporunu da ibraz etmeleri gerekecek. Vekalet yoluyla yapılacak başvurularda ise vekaletnamenin bir örneği istenecek.
BELGELER KOMİSYON TARAFINDAN İNCELENECEK
Adayların başvuru formunda yer alan beyanları ile teslim ettikleri belgeler, eğitim ve uygulama merkezlerinde oluşturulan kayıt kabul komisyonları tarafından değerlendirilecek. Belgeleri eksiksiz olan adayların kayıt işlemleri tamamlanacak.
Belgelerinde eksiklik bulunan adayların kayıtları yapılmayacak. Kayıt sürecinde tereddüt oluşan durumlar ise değerlendirilmek üzere Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına bildirilecek.
YEDEK ADAYLAR İÇİN KAYIT TAKVİMİ
Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ardından yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların listesi 7 Nisan 2026'da ilan edilecek. Bu adaylar için kayıt işlemleri 8 Nisan'da başlayacak ve 10 Nisan 2026 saat 17.00'de sona erecek.
HAZIRLIK EĞİTİMİ 13 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
Kayıt işlemlerini tamamlayan öğretmen adayları, kayıt yaptırdıkları eğitim ve uygulama merkezlerinde 13 Nisan 2026 tarihinde hazırlık eğitimine başlayacak. Takvimde olası değişiklikler ise Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet adresleri üzerinden duyurulacak.
BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ