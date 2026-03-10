Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları 23 Mart’ta ilan edilecek.

Ayrıca adayların e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu adli sicil kaydı, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve öğretmenlik görevini yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporunu da ibraz etmeleri gerekecek. Vekalet yoluyla yapılacak başvurularda ise vekaletnamenin bir örneği istenecek.

BELGELER KOMİSYON TARAFINDAN İNCELENECEK

Adayların başvuru formunda yer alan beyanları ile teslim ettikleri belgeler, eğitim ve uygulama merkezlerinde oluşturulan kayıt kabul komisyonları tarafından değerlendirilecek. Belgeleri eksiksiz olan adayların kayıt işlemleri tamamlanacak.

Belgelerinde eksiklik bulunan adayların kayıtları yapılmayacak. Kayıt sürecinde tereddüt oluşan durumlar ise değerlendirilmek üzere Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına bildirilecek.