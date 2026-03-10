CANLI YAYIN
Öğretmen adayları için kritik tarih: MEB hazırlık eğitimi kayıtları nasıl yapılır, şartlar neler?

Milli Eğitim Bakanlığı hazırlık eğitimine kabul edilen öğretmen adaylarının kayıt sürecine ilişkin kılavuzu yayımladı. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar 23 Mart 2026’da ilan edilecek, kayıt işlemleri ise 25 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Hazırlık eğitimi 13 Nisan’da başlayacak.

  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre hazırlık eğitimine kabul edilen öğretmen adayları kayıt işlemlerini eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvurarak gerçekleştirecek.
  • Kayıt için elektronik başvuru formu, diploma, yerleştirme sonuç belgesi, kimlik kartı fotokopisi, vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ve sağlık kurulu raporu istenecek.
  • Adayların başvuru formları ve belgeleri kayıt kabul komisyonları tarafından değerlendirilecek ve belgesi eksik olanların kaydı yapılmayacak.
  • Yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların listesi 7 Nisan 2026'da ilan edilecek ve kayıtları 8-10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak.
  • Kayıt işlemlerini tamamlayan öğretmen adayları 13 Nisan 2026 tarihinde hazırlık eğitimine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, hazırlık eğitimine kabul edilen öğretmen adaylarının kayıt işlemlerini, hak kazandıkları eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvurarak gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvuruların belirlenen takvim çerçevesinde ve kılavuzda belirtilen belgelerle yapılması şartı aranıyor.

Öğretmen adaylarının hazırlık eğitimi kayıt takvimi açıklandı (Haberde yer alan fotoğraflar MEB ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Şahsen başvuru yapmasına engel teşkil eden mücbir bir durumu bulunan adaylar ise kayıt işlemlerini noter onaylı vekaletname aracılığıyla yaptırabilecek.

Hazırlık eğitimine kabul edilen adaylar için kayıt süreci başlıyor.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER AÇIKLANDI

Kayıt işlemleri sırasında adaylardan elektronik başvuru formu, diploma ya da geçici mezuniyet belgesi, hazırlık eğitimine kabul edildiğini gösteren yerleştirme sonuç belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi ve son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf talep edilecek.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları 23 Mart’ta ilan edilecek.

Ayrıca adayların e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu adli sicil kaydı, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve öğretmenlik görevini yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporunu da ibraz etmeleri gerekecek. Vekalet yoluyla yapılacak başvurularda ise vekaletnamenin bir örneği istenecek.

BELGELER KOMİSYON TARAFINDAN İNCELENECEK

Adayların başvuru formunda yer alan beyanları ile teslim ettikleri belgeler, eğitim ve uygulama merkezlerinde oluşturulan kayıt kabul komisyonları tarafından değerlendirilecek. Belgeleri eksiksiz olan adayların kayıt işlemleri tamamlanacak.

Belgelerinde eksiklik bulunan adayların kayıtları yapılmayacak. Kayıt sürecinde tereddüt oluşan durumlar ise değerlendirilmek üzere Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına bildirilecek.

Öğretmen adayları kayıt işlemlerini belirlenen tarihlerde yapacak.

YEDEK ADAYLAR İÇİN KAYIT TAKVİMİ

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ardından yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların listesi 7 Nisan 2026'da ilan edilecek. Bu adaylar için kayıt işlemleri 8 Nisan'da başlayacak ve 10 Nisan 2026 saat 17.00'de sona erecek.

Yedek adaylar için kayıt hakkı listesi 7 Nisan’da açıklanacak.

HAZIRLIK EĞİTİMİ 13 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Kayıt işlemlerini tamamlayan öğretmen adayları, kayıt yaptırdıkları eğitim ve uygulama merkezlerinde 13 Nisan 2026 tarihinde hazırlık eğitimine başlayacak. Takvimde olası değişiklikler ise Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet adresleri üzerinden duyurulacak.

