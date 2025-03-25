OGM İŞÇİ ALIMI İŞKUR KURA TAKVİMİ 2025 | Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM, taşra teşkilatındaki farklı pozisyonlar için toplamda 252 daimi işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuru süreci tamamlanırken, çeşitli pozisyonlar için başvuruların yoğun olduğu bildirildi.
OGM, taşra teşkilatındaki farklı pozisyonlar için toplamda 252 daimi işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuru süreci tamamlanırken, çeşitli pozisyonlar için başvuruların yoğun olduğu bildirildi.
Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar ise şu şekilde:
Arazöz Şoförü: 200 kişi
Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi: 17 kişi
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi: 8 kişi
Otomotiv Elektrikçisi: 10 kişi
Otomotiv Kaporta İşçisi: 9 kişi
Kaynakçı: 4 kişi
Oto Bakım Onarımcısı: 3 kişi
Lastik Tamircisi: 1 kişi
Bu pozisyonlar için başvurularını tamamlayan adaylar, kura çekimiyle sıralanacak.
Kura Çekimi ve Sonrası Süreç
OGM tarafından yapılan açıklamada, kura süreciyle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Başvurusu kabul edilen adaylar arasından noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirli sayıda aday, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacak. Her pozisyon için belirlenen kadro sayısının dört katı kadar aday kura ile belirlenip, sınavlara çağrılacak.
Kura tarihi ve yeri hakkında detaylar, İŞKUR'un açık iş ilanında yer alacak ve ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinde duyurulacak. Adayların, sonuçları yazılı olarak öğrenemeyeceği, ancak ilgili duyurular üzerinden kura sonuçlarını takip edebileceği ifade edildi.
Deneme Süresi ve İş Kanunu Düzenlemeleri
İşçi alımına ilişkin yapılan açıklamada, adaylar için deneme süresiyle ilgili de bilgiler verildi. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, işçilerin deneme süresi iki ay olarak uygulanacak. Ancak, aday işçilerin işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi dört aya çıkarılacak. Bu düzenleme, işçilerin çalışma şartlarına ilişkin şeffaflık sağlıyor.
Kura Sonuçları Nereden Öğrenilecek?
OGM, kura sonuçlarının kurumsal internet sitesinin "duyurular" kısmında yayımlanacağını belirtti. Bu duyuru, başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve sonraki aşamalara geçiş süreçlerinde önemli bir referans noktası olacak.
Adaylar, ilan edilen kura tarihinden önce hazırlıklarını tamamlamalı ve süreçle ilgili tüm duyuruları yakından takip etmelidir.