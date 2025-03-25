OGM İŞÇİ ALIMI İŞKUR KURA TAKVİMİ 2025 | Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Kura Çekimi ve Sonrası Süreç

OGM tarafından yapılan açıklamada, kura süreciyle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Başvurusu kabul edilen adaylar arasından noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirli sayıda aday, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacak. Her pozisyon için belirlenen kadro sayısının dört katı kadar aday kura ile belirlenip, sınavlara çağrılacak.

Kura tarihi ve yeri hakkında detaylar, İŞKUR'un açık iş ilanında yer alacak ve ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinde duyurulacak. Adayların, sonuçları yazılı olarak öğrenemeyeceği, ancak ilgili duyurular üzerinden kura sonuçlarını takip edebileceği ifade edildi.