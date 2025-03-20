Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 130 personel alımı yapacak. Sınav şartı olmadan gerçekleştirilecek alım için adayların belirlenen şartları taşıması gerekiyor. İşte başvuru tarihleri ve gerekli koşullar.

(Takvim Foto Arşiv) Başvurular Ne Zaman Yapılacak? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvurular 3-18 Nisan 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda kabul edilecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı - İşe Alım sekmesi aracılığıyla veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden gerçekleştirebilirler.