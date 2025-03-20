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Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 130 personel alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli olarak yapılacak bu alım yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için başvuru süreci 3 Nisan'da başlayacak ve 18 Nisan'a kadar devam edecek.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 14:35 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 14:35
Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 130 personel alımı yapacak. Sınav şartı olmadan gerçekleştirilecek alım için adayların belirlenen şartları taşıması gerekiyor. İşte başvuru tarihleri ve gerekli koşullar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvurular 3-18 Nisan 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda kabul edilecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı - İşe Alım sekmesi aracılığıyla veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden gerçekleştirebilirler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Şartları Nelerdir?

Bakanlık tarafından açıklanan ilana göre, adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacak. İşte başvuru için gerekli koşullar:

T.C. vatandaşı olmak

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Adli sicil kaydında devlete ve kamu düzeneğine karşı suç kaydı olmamak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

Sağlık durumu itibariyle görevini yerine getirmeye engel bir hastalığı bulunmamak

Kaç Kişi Alınacak?

Toplamda 130 kişi istihdam edilecek. Pozisyonlar ve alım yapılacak birimlere ilişkin detaylar, başvuru ekranında yer alacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Adaylar, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı'na giriş yaparak başvuru formunu doldurmalı ve talep edilen belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemelidir. Belirtilen tarihlerin dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından, değerlendirme süreci başlayacak ve sonuçlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden duyurulacak.

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