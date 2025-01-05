Öğretmen mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEBBİS yer değiştirme takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvimi ve kılavuzu yayımladı. Bu yer değiştirme işlemleri aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu gibi mazeretlere dayalı olarak gerçekleştirilecek ve öğretmenler il içi ile iller arası yer değişikliği başvurusu yapabilecekler.