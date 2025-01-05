Öğretmen mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEBBİS yer değiştirme takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvimi ve kılavuzu yayımladı. Bu yer değiştirme işlemleri aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu gibi mazeretlere dayalı olarak gerçekleştirilecek ve öğretmenler il içi ile iller arası yer değişikliği başvurusu yapabilecekler.
(Takvim Foto Arşiv)
2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi
Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları, iki aşamalı bir süreçte alınacak. Aşağıda, öğretmenlerin başvuru yapabileceği tarihler ve yer değiştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih verilmiştir:
1. Aşama Başvuru: 30 Aralık 2024 - 8 Ocak 2025
2. Aşama Başvuru: 10 - 14 Ocak 2025
(Takvim Foto Arşiv)
Atama Sonuçları Açıklama: 16 Ocak 2025
Tebligat ve İlişik Kesme: 17 Ocak 2025
Atama sonuçları 16 Ocak 2025 tarihinde https://personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.