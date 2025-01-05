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Öğretmen mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEBBİS yer değiştirme takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine dair takvimleri yayımladı. Bu takvimde öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları ve atama sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 13:22 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 13:22
Öğretmen mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEBBİS yer değiştirme takvimi

İÇİNDEKİLER

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    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvimi ve kılavuzu yayımladı. Bu yer değiştirme işlemleri aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu gibi mazeretlere dayalı olarak gerçekleştirilecek ve öğretmenler il içi ile iller arası yer değişikliği başvurusu yapabilecekler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi

    Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları, iki aşamalı bir süreçte alınacak. Aşağıda, öğretmenlerin başvuru yapabileceği tarihler ve yer değiştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih verilmiştir:

    1. Aşama Başvuru: 30 Aralık 2024 - 8 Ocak 2025

    2. Aşama Başvuru: 10 - 14 Ocak 2025

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Atama Sonuçları Açıklama: 16 Ocak 2025

    Tebligat ve İlişik Kesme: 17 Ocak 2025

    Atama sonuçları 16 Ocak 2025 tarihinde https://personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Atama Süreci ve Öncelik Sıralaması

    Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları tercih sırasına göre değerlendirilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ancak yer değiştirme işlemlerinde, hizmet puanının önemi büyüktür. Hizmet puanının eşitliği durumunda ise, öğretmenlikteki hizmet süresi ve öğretmenliğe başlama tarihi gibi faktörler göz önünde bulundurulacak. Eşitlik devam ederse, atama işlemi bilgisayar kurası ile yapılacaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bu yer değiştirme işlemleri, öğretmenlerin aile birliğini sağlamaları, sağlık sorunları ya da can güvenliği gibi durumlar nedeniyle yer değiştirmelerine olanak tanıyacak.

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