MEB 2024 yurt dışı görevlendirme başvuru kılavuzu | 429 öğretmen 40 öğretim elemanı alınacak! Başvuru tarihi, şartları, sınavı...

Sınava giriş belgeleri, 31 Ocak 2025 tarihinden itibaren MEB 'in internet sitesi üzerinden alınabilecek. Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları ise 10 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

Disiplin Geçmişi: Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

Askerlik Durumu: Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak.

Fiili Görev Durumu: MEB kadrosunda fiilen çalışıyor olmak (sözleşmeli ve vekil öğretmenler başvuramaz).

Hizmet Süresi: Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfında en az 5 yıl görev yapmış olmak.

(Takvim Foto Arşiv)

Önceki Görevlendirme Durumu

Daha önce yurt dışında görev yapmış adaylar için ek şartlar bulunuyor. Bu adayların önceki görevlerinde başarılı olmaları ve yurt içinde en az 2 yıl çalışmış olmaları gerekiyor.

Başvuru İçin Önemli Hatırlatmalar

Adaylar, başvuru sürecini yakından takip etmeli ve sınav ücretini belirtilen süre içinde yatırmalıdır.

Sınav giriş belgelerini belirtilen tarihler arasında temin etmeyi unutmamalıdır.

Yurt dışında öğretmen ve öğretim elemanı olarak görev almak isteyen adaylar, gerekli şartları ve süreçleri eksiksiz yerine getirerek bu önemli fırsatı değerlendirebilir.