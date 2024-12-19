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MEB 2024 yurt dışı görevlendirme başvuru kılavuzu | 429 öğretmen 40 öğretim elemanı alınacak! Başvuru tarihi, şartları, sınavı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 yılı için yurt dışında görevlendirilmek üzere 429 öğretmen ve 40 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreçleri ve sınav detayları yayımlanan "Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu" ile açıklandı.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 11:55 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 11:55
MEB 2024 yurt dışı görevlendirme başvuru kılavuzu | 429 öğretmen 40 öğretim elemanı alınacak! Başvuru tarihi, şartları, sınavı...

İÇİNDEKİLER

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    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için yurt dışında görevlendirilmek üzere öğretmen ve öğretim elemanı seçimi yapacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Başvuru Tarihleri ve Şekli

    Başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, MEBBİS sistemi üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Son başvuru tarihi olan 27 Aralık 2024 günü saat 23.59'da başvurular kapanacak.

    Başvuru ekranının aktif hale gelebilmesi için adayların sınav ücretini doğru bir şekilde yatırması gerekiyor. Yanlış T.C. kimlik numarası ile ödeme yapılması durumunda başvuru tamamlanamayacak.

    BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sınav Ücreti

    MEB'in yurt dışında görevlendirme için düzenlediği sınavın ücreti 1.280 TL olarak belirlendi. Ücret yatırılmadan başvuru yapılması mümkün değil.

    Sınav Tarihi ve Yeri

    Adaylar, Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavına tabi tutulacak.

    Sınav Tarihi: 9 Şubat 2025 (Pazar), saat 10.00-14.00

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sınav Yeri: 81 ildeki e-Sınav merkezleri

    Sınava giriş belgeleri, 31 Ocak 2025 tarihinden itibaren MEB'in internet sitesi üzerinden alınabilecek. Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları ise 10 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Başvuru Şartları

    Adayların başvurabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekiyor:

    Vatandaşlık Şartı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    Hizmet Süresi: Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfında en az 5 yıl görev yapmış olmak.

    Fiili Görev Durumu: MEB kadrosunda fiilen çalışıyor olmak (sözleşmeli ve vekil öğretmenler başvuramaz).

    Askerlik Durumu: Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak.

    Eğitim Durumu: En az lisans düzeyinde mezuniyet şartı.

    Sağlık Durumu: Göreve engel bir sağlık sorununun bulunmaması.

    Disiplin Geçmişi: Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Önceki Görevlendirme Durumu

    Daha önce yurt dışında görev yapmış adaylar için ek şartlar bulunuyor. Bu adayların önceki görevlerinde başarılı olmaları ve yurt içinde en az 2 yıl çalışmış olmaları gerekiyor.

    Başvuru İçin Önemli Hatırlatmalar

    Adaylar, başvuru sürecini yakından takip etmeli ve sınav ücretini belirtilen süre içinde yatırmalıdır.

    Sınav giriş belgelerini belirtilen tarihler arasında temin etmeyi unutmamalıdır.

    Yurt dışında öğretmen ve öğretim elemanı olarak görev almak isteyen adaylar, gerekli şartları ve süreçleri eksiksiz yerine getirerek bu önemli fırsatı değerlendirebilir.

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