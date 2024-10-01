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Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan istihdam müjdesi: 132 sürekli işçi alınacak! Başvuru şartları ve detaylar

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan işe alım müjdesi duyuruldu! Kurum 132 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Peki adaylar için başvuru şartları ne? Resmi sitede yayınlanan ilanda hangi detaylar yer alıyor? Hangi pozisyonlarda alım yapılacak? İşte habere dair merak edilen o detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 09:53 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 09:54
Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan istihdam müjdesi: 132 sürekli işçi alınacak! Başvuru şartları ve detaylar

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Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından personel alım ilanı kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan personel alım ilanına göre birçok pozisyona 132 sürekli işçi alımının yapılacağı duyuruldu. Müjdeli haberin ardından vatandaşlar başvuru sürecini araştırmaya başladı.

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Hangi pozisyonlar açık, kaç kişi alınacak?

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yayınladığı ilana göre 132 işçi alımı yapılacak, pozisyonlar ve kişi sayısı ise şu şekilde:

KUVVETLİ AKIM TESİSATÇISI 15

KAYNAKÇI 7

MEKANİZASYON- PRES İŞÇİSİ 33

MOTOR İMALAT BAKIM VE ONARIM İŞÇİSİ 8

MEKANİKER (KOMPRESÖR) 13

VİNÇ OPERATÖRÜ 19

YIKAMA MAKİNESİ OPERATÖRÜ (MADEN) 2

TEMEL İMALAT(TALAŞLI) VE MONTAJ ELEMAN 13

DÖKÜMCÜ 1

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMI / MAKİNE RESSAMI 2

AĞAÇ İŞLERİ TEKNİSYENİ 1

GENEL ALAN TEMİZLEME GÖREVLİSİ/MEYDANCI 2

İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ 4

ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA 7

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Başvuru için temel şartlar ne?

*T.C. vatandaşı olmak
*Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak
*Zonguldak ilinde ikamet ediyor olmak
*Tabloda belirtilen öğrenim şartlarına hakim olmak.

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Başvuru nasıl yapılacak?
İlana başvurular 7 Ekim - 11 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Bu sürecin ardından başvuru sonuçları ise elektronik kura yöntemiyle belirlenecek.

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Başvuru kılavuzu detayları için aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

https://www.taskomuru.gov.tr/ttk/kategori/duyuru/

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