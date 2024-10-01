Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan istihdam müjdesi: 132 sürekli işçi alınacak! Başvuru şartları ve detaylar

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından personel alım ilanı kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan personel alım ilanına göre birçok pozisyona 132 sürekli işçi alımının yapılacağı duyuruldu. Müjdeli haberin ardından vatandaşlar başvuru sürecini araştırmaya başladı.

Anadolu Ajansı Hangi pozisyonlar açık, kaç kişi alınacak? Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yayınladığı ilana göre 132 işçi alımı yapılacak, pozisyonlar ve kişi sayısı ise şu şekilde: KUVVETLİ AKIM TESİSATÇISI 15 KAYNAKÇI 7 MEKANİZASYON- PRES İŞÇİSİ 33 MOTOR İMALAT BAKIM VE ONARIM İŞÇİSİ 8 MEKANİKER (KOMPRESÖR) 13 VİNÇ OPERATÖRÜ 19 YIKAMA MAKİNESİ OPERATÖRÜ (MADEN) 2 TEMEL İMALAT(TALAŞLI) VE MONTAJ ELEMAN 13 DÖKÜMCÜ 1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMI / MAKİNE RESSAMI 2 AĞAÇ İŞLERİ TEKNİSYENİ 1 GENEL ALAN TEMİZLEME GÖREVLİSİ/MEYDANCI 2 İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ 4 ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA 7