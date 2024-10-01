MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI 2024? Bakan Işıkhan son dakika açıkladı! Çalışma saatleri değişecek mi?

Mesai saatlerinin düşmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Cuma günlerinin resmi tatil olacağı yönündeki iddialar da gündemdeki yerini alıyor. Çalışma hayatında önemli değişiklikler beklenirken, "Mesai (Çalışma) saatleri düşecek mi, kısalacak mı?" sorusu milyonlarca çalışanın aklını kurcalıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
SON DAKİKA AÇIKLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
(Takvim Foto Arşiv)
Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.