MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI 2024? Bakan Işıkhan son dakika açıkladı! Çalışma saatleri değişecek mi?

(Takvim Foto Arşiv) CUMA GÜNÜ RESMİ TATİL OLACAK MI? Sosyal mecralarda bu hafta cuma günlerinin tatil olacağı iddiası oldukça popüler bir konu oldu. Özellikle çalışanların dikkatini çeken bu konu sonrası çeşitli araştırmalar başladı. Cuma günlerinin tatil ilan edileceğine yönelik bir çalışma yapıldığı iddiasına yönelik henüz resmi bir açıkla gelmedi. Bu konu şu an için iddia düzeyin bulunuyor ve resmi kaynakların bir açıklaması yer almıyor.

(Takvim Foto Arşiv)



Çalışma saatlerinin düşürüleceği iddiaları, Cuma günlerinin de resmi tatil olabileceği yönündeki söylemleri beraberinde getirdi. Özellikle bazı Avrupa ülkelerinde 4 gün çalışma düzenine ve daha düşük mesai saatlerine geçildi. Şu an için ise Türkiye'de böyle bir düzene geçileceğine yönelik bir açıklama ya da çalışma bulunmuyor.

(Takvim Foto Arşiv) Kamu kurumları cumartesi ve pazar günleri tatil günleri olarak kapalı konumda yer almaya devam ediyor. Dini ve milli bayramlardaki resmi tatiller olmadığı sürece kurumların çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmıyor.