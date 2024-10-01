SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI 2024? Bakan Işıkhan son dakika açıkladı! Çalışma saatleri değişecek mi?

Okulların açılmasıyla birlikte çalışma saatlerinin düşürülmesi konusu gündemdeki yerini alıyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği sorulardan biri, "Çalışma saatleri kısalacak mı?" oldu. Çeşitli Avrupa ülkelerinde esnek çalışma modeli uygulamaya konulurken Türkiye’de de benzer bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı tartışılıyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıı Vedat Işıkhan son dakika açıklama yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 09:29 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:24
MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI 2024? Bakan Işıkhan son dakika açıkladı! Çalışma saatleri değişecek mi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mesai saatlerinin düşmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Cuma günlerinin resmi tatil olacağı yönündeki iddialar da gündemdeki yerini alıyor. Çalışma hayatında önemli değişiklikler beklenirken, "Mesai (Çalışma) saatleri düşecek mi, kısalacak mı?" sorusu milyonlarca çalışanın aklını kurcalıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SON DAKİKA AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CUMA GÜNÜ RESMİ TATİL OLACAK MI?

Sosyal mecralarda bu hafta cuma günlerinin tatil olacağı iddiası oldukça popüler bir konu oldu. Özellikle çalışanların dikkatini çeken bu konu sonrası çeşitli araştırmalar başladı. Cuma günlerinin tatil ilan edileceğine yönelik bir çalışma yapıldığı iddiasına yönelik henüz resmi bir açıkla gelmedi. Bu konu şu an için iddia düzeyin bulunuyor ve resmi kaynakların bir açıklaması yer almıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Çalışma saatlerinin düşürüleceği iddiaları, Cuma günlerinin de resmi tatil olabileceği yönündeki söylemleri beraberinde getirdi. Özellikle bazı Avrupa ülkelerinde 4 gün çalışma düzenine ve daha düşük mesai saatlerine geçildi. Şu an için ise Türkiye'de böyle bir düzene geçileceğine yönelik bir açıklama ya da çalışma bulunmuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kamu kurumları cumartesi ve pazar günleri tatil günleri olarak kapalı konumda yer almaya devam ediyor. Dini ve milli bayramlardaki resmi tatiller olmadığı sürece kurumların çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de uyardı: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek!
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Lübnan’ açıklaması! Türk vatandaşları için tahliye planı hazır... Hem havadan hem denizden
İran karşı istihbaratının bir numarası Mossad ajanı! Ahmedinejad’dan gündeme damga vuran açıklama
CANLI | Lübnan’da İsrail işgali! Beyaz Saray’dan Tel Aviv’e İran uyarısı
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar
CHP bölücülüğe ’DEM’ tuttu! Esenyurt’ta ’kürdistan’ düeti... Başrolde İmamoğlu’nun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet Özer
CHP’den normalleşme adımı: Başkan Erdoğan TBMM’ye gelince ayağa kalktılar | Özgür Özel’den talimat | DEM yine aynı!
Narin Güran cinayetinde yeni ipucu... Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran daraltmada yakalandı | Bakan Yılmaz Tunç’tan açıklama
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Twente maçında o isimler sahada
Esad’ın kurtuluşu Türkiye’nin uzattığı eli tutmakta! Savaş Şam’ın kapısında... Suriye’ye düşen siyonist bombalar ve Arz-ı Mev’ud tehlikesi
Galatasaray’da ayrılık! Ziyech’in ardından o da yolcu
İsrail neden Lübnan’a saldırdı? Barışa karşı siyonist plan
ÖZEL | Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a uyarı! İşte nedeni
Mansur Yavaş’ın okullarda temizlik oyunu belgelerle çöktü! CHP’li ABB iki ay önce reddetti şimdi algısını yapıyor
SON DAKİKA