PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

ASHB ve belediyeye KPSS şartsız personel alımı: (Bekçi, güvenlik,işçi)

Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan son dakika açıklamasına göre, ülke genelindeki birçok Öğretmenevi, Belediye ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Belediye Şirketlerine personel alımı yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 08:31 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 08:31
ASHB ve belediyeye KPSS şartsız personel alımı: Bekçi, güvenlik,işçi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu personel alımı ilanları, iş arayan vatandaşlar için önemli bir istihdam fırsatı sunmaktadır. Özellikle KPSS şartının aranmaması, daha geniş bir aday kitlesinin başvuru yapabilmesine olanak tanımaktadır. Farklı meslek gruplarından birçok pozisyonun ilan edilmesi, istihdam çeşitliliğini artırmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen adayların, ilgili kurumların belirlediği başvuru tarihlerine dikkat etmeleri ve gerekli belgelerle birlikte başvurularını tamamlamaları gerekir.

İŞKUR Başvuru Genel Şartları

Belediye ve bağlı kuruluşların personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartları taşıması lazım:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak: Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar gibi belirli suçlardan mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için belirlenen diğer özel şartları taşımak.

Alım Yapılacak Kadrolar

Personel alımı yapılacak pozisyonlar arasında çeşitli meslek grupları yer almaktadır:

Sağlık Memuru

Muhasebeci

Hemşire

Acil Tıp Teknisyeni

Ziraat Mühendisi

Sıhhi Tesisatçı

Destek Personeli

Çaycı

Temizlik Görevlisi

Veteriner Hekim

Veteriner Teknikeri

Hayvan Bakıcısı

Hizmet Personeli

Güvenlik Görevlisi

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Elektrik Teknisyeni

Bekçi

Büro Memuru

Ön Muhasebeci

Beden İşçisi

Mimar

Mühendis

Aşçı Yardımcısı

Başvuru Bilgileri ve KPSS'siz Kamu İşçisi İlanları

KPSS şartı aranmaksızın personel alımı yapacak olan kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

Adana Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Yozgat Konuklar Belediyesi

Balıkesir Altaş Şirketi

Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi

Ordu Aybastı Belediyesi (Ay Bel)

Balıkesir Gayrimenkul Yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Kırıkkale Çerikli Belediyesi

İstanbul Yeditepe Yapı Danışmanlık

Erzurum Kültür Turizm

Eskişehir Espark

Kocaeli Belde A.Ş.

Eskişehir Kentaş

Manisa BESOT Manisa Belediyesi

İstanbul Arnavutköy Belediyesi

Kahramanmaraş Akbel

Denizli Kale Belediyesi

Zonguldak Çaybel

Ordu Gülyalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Ardahan Gölebel

Zonguldak Nebioğlu Belediyesi

Tekirdağ Çorlu Belediyesi

Sakarya Karasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Düzce Cuntaş

Samsun Terme Belediyesi

Ordu Mesudiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Karaman Merkez Öğretmenevi

Sinop Gerze Belediyesi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan NBC News’e konuştu: Ukrayna’nın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değil
Emekliye yeni taban aylık: En düşük ödeme artacak mı? Hangi formüller gündemde?
Başkan Erdoğan’dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
Amazon Türkiye yatırımlarını genişletecek mi? Başkan Erdoğan BM toplantısı öncesi ABD’li dev şirketlerle bir araya geldi
Avrupa Aslan’ı sahne alıyor! Okan Buruk PAOK maçı 11’ini belirledi
CANLI | İsrail’in hedefi bu kez Lübnan! Hizbullah Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü | Flaş İran iddiası! Hizbullah misilleme mi yapacak?
CHP’deki penaltı kavgasına ‘teknik’ müdahale! Özgür Özel İmamoğlu’nu frenledi Mansur’u oyunda tuttu: Yürüyecek yolumuz yok
Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda | İhmaller zinciri: İmza yok bildirim de yok
Samandıra’da kritik zirve: Ali Koç derbi yenilgisi sonrası Jose Mourinho ile bir araya geldi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yeni paket! Gayrimenkullere gerçek değer üzerinden vergilendirme
ABD’de Gazze için yoğun diplomasi! Başkan Erdoğan’dan kritik temaslar: Paşinyan’a kendi kitabını hediye etti
Sosyal medyada fenomen medyum dolandırıcılığı! Aşık etme, bağlama büyüsü adı altında...
Başkan Erdoğan İsrail’in canice katlettiği Hind’i BM Genel Kurulu’nda anlattı: Yaralı bir serçeyi kurtaramadık
Portekiz basınından Galatasaray’ı kızdıran Kerem Aktürkoğlu manşeti!
Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar: Cinsiyetsizleştirme olayını asla tasvip etmiyoruz
SON DAKİKA