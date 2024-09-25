ASHB ve belediyeye KPSS şartsız personel alımı: (Bekçi, güvenlik,işçi)

Bu personel alımı ilanları, iş arayan vatandaşlar için önemli bir istihdam fırsatı sunmaktadır. Özellikle KPSS şartının aranmaması, daha geniş bir aday kitlesinin başvuru yapabilmesine olanak tanımaktadır. Farklı meslek gruplarından birçok pozisyonun ilan edilmesi, istihdam çeşitliliğini artırmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen adayların, ilgili kurumların belirlediği başvuru tarihlerine dikkat etmeleri ve gerekli belgelerle birlikte başvurularını tamamlamaları gerekir.

İŞKUR Başvuru Genel Şartları

Belediye ve bağlı kuruluşların personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartları taşıması lazım:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak: Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar gibi belirli suçlardan mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için belirlenen diğer özel şartları taşımak.