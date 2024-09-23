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Hemen başvuran işi kapacak: İŞKUR bu meslekler için 113.909 kişi alacak

İŞKUR milyonlarca iş arayan vatandaşa yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Hem özel sektör hem de kamu kurum ve kuruluşları için yayınladığı yeni iş ilanları listesiyle dikkat çeken İŞKUR, farklı şehirlerde toplam 113.909 kişiyi çeşitli mesleklerde istihdam etmeye hazırlanıyor. Üstelik başvurularda KPSS şartı aranmayan yüzlerce meslek bulunuyor.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 11:47 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 11:47
Hemen başvuran işi kapacak: İŞKUR bu meslekler için 113.909 kişi alacak

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İş arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu personel alımları, hem ekonomik anlamda hem de kariyer gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

En Fazla Alım Yapılacak Meslekler

İŞKUR'un yayınladığı listede en çok alım yapılacak meslekler ve alınacak personel sayıları şu şekilde:

Beden İşçisi (Genel): 27.229 kişi

Temizlik Görevlisi: 4.586 kişi

Servis Elemanı (Garson): 2.181 kişi

Satış Elemanı / Danışmanı: 1.698 kişi

Konfeksiyon İşçisi: 1.685 kişi

Paketleme İşçisi: 1.672 kişi

Ambar/Depo Görevlisi: 1.609 kişi

Kasiyer: 1.407 kişi

Şoför-Yük Taşıma: 1.382 kişi

Bulaşıkçı (Stevard): 1.315 kişi

Kamyon Şoförü: 1.263 kişi

Depo İşçisi (Elleçleme): 1.247 kişi

Makineci (Dikiş): 1.215 kişi

Ön Muhasebeci: 1.214 kişi

Tır-Çekici Şoförü: 1.127 kişi

Aşçı: 997 kişi

Mutfak Görevlisi: 958 kişi

Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı): 928 kişi

Reyon Görevlisi: 927 kişi

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı: 890 kişi

Güvenlik Görevlisi: 869 kişi

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı): 858 kişi

Büro Memuru (Genel): 817 kişi

Başvuru Şartları ve Detaylar

Başvurularda dikkat çeken en önemli nokta, birçok meslek için KPSS şartının aranmaması. Bu da sınava girmemiş veya yeterli puanı alamamış adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor. Başvurmak isteyen adayların şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor: İlanların son başvuru tarihlerini kaçırmamak için düzenli olarak İŞKUR sitesini kontrol edin. Başvuru sırasında istenen belgeleri önceden hazırlayın.
İlanlarda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak detaylı bilgi alın.

İŞKUR Resmi Sitesinde İş İlanlarına Nasıl Ulaşılır?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlanan iş ilanlarına erişmek bazen karmaşık görünebilir. Ancak adım adım ilerleyerek aradığınız ilanlara kolayca ulaşabilirsiniz: Aradığınız pozisyonu, mesleği, nitelikleri, becerileri ve firma bilgisini ilgili alanlara girin. Hangi şehir veya bölgede çalışmak istediğinizi belirtin. Mezuniyet durumunuzu ve mesleki bilgilerinizi ekleyin. Çalışmak istediğiniz işyeri türünü veya sektörü seçin. Sayfanın en alt kısmında yer alan 'Ara' butonuna tıklayın.

İŞKUR İlanları Başvuru Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx

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