Hemen başvuran işi kapacak: İŞKUR bu meslekler için 113.909 kişi alacak

Başvuru Şartları ve Detaylar

Başvurularda dikkat çeken en önemli nokta, birçok meslek için KPSS şartının aranmaması. Bu da sınava girmemiş veya yeterli puanı alamamış adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor. Başvurmak isteyen adayların şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor: İlanların son başvuru tarihlerini kaçırmamak için düzenli olarak İŞKUR sitesini kontrol edin. Başvuru sırasında istenen belgeleri önceden hazırlayın.

İlanlarda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak detaylı bilgi alın.