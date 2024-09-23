Hemen başvuran işi kapacak: İŞKUR bu meslekler için 113.909 kişi alacak

İş arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu personel alımları, hem ekonomik anlamda hem de kariyer gelişimi açısından büyük önem taşıyor.
İş arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu personel alımları, hem ekonomik anlamda hem de kariyer gelişimi açısından büyük önem taşıyor.
İŞKUR'un yayınladığı listede en çok alım yapılacak meslekler ve alınacak personel sayıları şu şekilde:
Beden İşçisi (Genel): 27.229 kişi
Temizlik Görevlisi: 4.586 kişi
Servis Elemanı (Garson): 2.181 kişi
Satış Elemanı / Danışmanı: 1.698 kişi
Konfeksiyon İşçisi: 1.685 kişi
Paketleme İşçisi: 1.672 kişi
Ambar/Depo Görevlisi: 1.609 kişi
Kasiyer: 1.407 kişi
Şoför-Yük Taşıma: 1.382 kişi
Bulaşıkçı (Stevard): 1.315 kişi
Kamyon Şoförü: 1.263 kişi
Depo İşçisi (Elleçleme): 1.247 kişi
Makineci (Dikiş): 1.215 kişi
Ön Muhasebeci: 1.214 kişi
Tır-Çekici Şoförü: 1.127 kişi
Aşçı: 997 kişi
Mutfak Görevlisi: 958 kişi
Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı): 928 kişi
Reyon Görevlisi: 927 kişi
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı: 890 kişi
Güvenlik Görevlisi: 869 kişi
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı): 858 kişi
Büro Memuru (Genel): 817 kişi
Başvurularda dikkat çeken en önemli nokta, birçok meslek için KPSS şartının aranmaması. Bu da sınava girmemiş veya yeterli puanı alamamış adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor. Başvurmak isteyen adayların şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor: İlanların son başvuru tarihlerini kaçırmamak için düzenli olarak İŞKUR sitesini kontrol edin. Başvuru sırasında istenen belgeleri önceden hazırlayın.
İlanlarda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak detaylı bilgi alın.
İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlanan iş ilanlarına erişmek bazen karmaşık görünebilir. Ancak adım adım ilerleyerek aradığınız ilanlara kolayca ulaşabilirsiniz: Aradığınız pozisyonu, mesleği, nitelikleri, becerileri ve firma bilgisini ilgili alanlara girin. Hangi şehir veya bölgede çalışmak istediğinizi belirtin. Mezuniyet durumunuzu ve mesleki bilgilerinizi ekleyin. Çalışmak istediğiniz işyeri türünü veya sektörü seçin. Sayfanın en alt kısmında yer alan 'Ara' butonuna tıklayın.
İŞKUR İlanları Başvuru Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx