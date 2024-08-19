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19-31 Ağustos İŞKUR belediye işçi alımı ilanları geldi: Temizlik personeli, beden işçisi alımı başvuru şartları ayyuka çıktı

Türkiye genelinde belediyeler, İŞKUR üzerinden yayımladıkları yeni personel alım ilanlarıyla işsizlikle mücadelede önemli adımlar atıyor. Farklı şehir ve ilçelerde yüzlerce kişiye istihdam imkânı sunan bu ilanlar, İŞKUR’un kurum dışı kamu işçi alım ilanları sayfasında yer alıyor. Başvuruların belediyelere şahsen yapılması gerekiyor. Hangi şehirlerde personel alımları yapılacağı ise merak konusu. Detaylar ve başvuru şartları hakkında bilgi almak için haberimizi inceleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 08:42 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 08:53
19-31 Ağustos İŞKUR belediye işçi alımı ilanları geldi: Temizlik personeli, beden işçisi alımı başvuru şartları ayyuka çıktı

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İŞKUR aracılığıyla yayımladıkları yeni personel alım ilanlarıyla işsizlikle mücadelede önemli rol oynuyor. Farklı şehir ve ilçelerde yüzlerce kişiye istihdam imkânı sunan bu ilanlar, İŞKUR'un kurum dışı kamu işçi alım ilanları sayfasında vatandaşların erişimine açıldı. Başvuruların belediyelere şahsen yapılması gerekiyor. Hangi şehirlerde personel alımlarının gerçekleşeceği ve başvuru detayları hakkında tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Belediyeler, İŞKUR aracılığıyla yayımladıkları personel alım ilanlarıyla birçok şehirde istihdam fırsatları sunuyor. İşsizlikle mücadelede önemli bir rol oynayan bu alımlar, farklı şehir ve ilçelerde yüzlerce kişiye iş imkânı sağlıyor. İlanlara başvuruların belediyelere şahsen yapılması gerektiği belirtiliyor. Hangi belediyelerde personel alımları yapılacak ve kimler başvurabilecek? Tüm detaylar için haberimize göz atın…

Son dönemde belediyeler, özellikle yerel hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için personel ihtiyacını artırmış durumda. İŞKUR üzerinden yayımlanan bu ilanlar, farklı illerde ve ilçelerde çok sayıda işçi alımı yapılacağını gösteriyor. Belediye bünyesinde çalışmak isteyenler için bu ilanlar, önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Başvuruların belediyelere bizzat yapılması gerektiği duyurulurken, başvuru tarihlerini kaçırmamak büyük önem taşıyor.

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Personel Alımı Yapılacak Şehirler ve Belediyeler

İŞKUR'un kurum dışı kamu işçi alım ilanları sayfasında yer alan bilgilere göre, birçok şehirde farklı belediyeler ve belediye şirketleri personel alımı yapacak. İstanbul, Trabzon, Denizli, Balıkesir, Isparta, Kütahya, Yalova, Kırklareli, Bilecik, Tekirdağ, Kayseri ve Konya gibi illerde bulunan belediyeler, farklı pozisyonlar için işçi arayışında. Özellikle büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde bu alımların artması bekleniyor. İşte bazı önemli alım yapılacak belediyeler ve tarihler:

Isparta Güneykent Belediyesi Gülkent Taşımacılık, Turizm, İnşaat, Tarım, Kozmetik, Enerji, Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Sonbaşvuru:20.08.2024

Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Güneş Enerji Santralleri Ltd. Şti. – Son başvuru: 20.08.2024

Konya Doğanhisar Belediyesi Personel Ltd. Şti. – Son başvuru: 19.08.2024

Bu alımlar kapsamında, temizlik personelinden güvenlik görevlisine, büro çalışanından teknik elemanlara kadar birçok farklı pozisyonda işçi alımı yapılacağı bildiriliyor.

Başvuru Şartları ve Kimler Başvurabilir?

Belediyelerin personel alımı için belirlediği şartlar, pozisyona göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak genel olarak, başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, sağlık durumu açısından görevini yapmasına engel bir durumunun bulunmaması gibi temel şartlar aranıyor. Bunun yanı sıra, belirli bir eğitim düzeyine sahip olma, askerlik görevini tamamlamış olma (erkek adaylar için) gibi ek şartlar da olabiliyor.

İlgili pozisyonlar için başvuru yapmayı düşünen adayların, belediyelerin ilan ettiği şartları dikkatle incelemesi ve başvuru sürecini buna göre tamamlaması gerekiyor. Başvuruların şahsen yapılması gerektiğinden, adayların başvuru tarihlerini kaçırmaması büyük önem taşıyor.

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