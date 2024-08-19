19-31 Ağustos İŞKUR belediye işçi alımı ilanları geldi: Temizlik personeli, beden işçisi alımı başvuru şartları ayyuka çıktı

Personel Alımı Yapılacak Şehirler ve Belediyeler İŞKUR'un kurum dışı kamu işçi alım ilanları sayfasında yer alan bilgilere göre, birçok şehirde farklı belediyeler ve belediye şirketleri personel alımı yapacak. İstanbul, Trabzon, Denizli, Balıkesir, Isparta, Kütahya, Yalova, Kırklareli, Bilecik, Tekirdağ, Kayseri ve Konya gibi illerde bulunan belediyeler, farklı pozisyonlar için işçi arayışında. Özellikle büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde bu alımların artması bekleniyor. İşte bazı önemli alım yapılacak belediyeler ve tarihler:

Isparta Güneykent Belediyesi Gülkent Taşımacılık, Turizm, İnşaat, Tarım, Kozmetik, Enerji, Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Sonbaşvuru:20.08.2024

Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Güneş Enerji Santralleri Ltd. Şti. – Son başvuru: 20.08.2024 Konya Doğanhisar Belediyesi Personel Ltd. Şti. – Son başvuru: 19.08.2024 Bu alımlar kapsamında, temizlik personelinden güvenlik görevlisine, büro çalışanından teknik elemanlara kadar birçok farklı pozisyonda işçi alımı yapılacağı bildiriliyor.

Başvuru Şartları ve Kimler Başvurabilir? Belediyelerin personel alımı için belirlediği şartlar, pozisyona göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak genel olarak, başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, sağlık durumu açısından görevini yapmasına engel bir durumunun bulunmaması gibi temel şartlar aranıyor. Bunun yanı sıra, belirli bir eğitim düzeyine sahip olma, askerlik görevini tamamlamış olma (erkek adaylar için) gibi ek şartlar da olabiliyor.

İlgili pozisyonlar için başvuru yapmayı düşünen adayların, belediyelerin ilan ettiği şartları dikkatle incelemesi ve başvuru sürecini buna göre tamamlaması gerekiyor. Başvuruların şahsen yapılması gerektiğinden, adayların başvuru tarihlerini kaçırmaması büyük önem taşıyor. İŞKUR belediye işçi alımı ilanları için tıklayınız SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!