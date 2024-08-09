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Eylül öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak 2024?

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, öğretmenler ve eğitim camiasının gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek haberlerde. Her yıl Eylül ayında düzenlenen ve öğretmenleri yeni döneme hazırlayan seminerlerin formatı bu yıl merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 11:35 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 11:35
Eylül öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak 2024?

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Yeni eğitim öğretim yılının heyecanı tüm yurtta hissedilirken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Öğrenciler 9 Eylül'de ders başı yaparken, öğretmenleri ise yeni döneme hazırlık için seminerler bekliyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı öğretmen seminerleri 2 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Öğretmenlerimiz, bir hafta sürecek olan seminerlerde yeni eğitim öğretim yılına dair önemli bilgilendirmeler alacak, müfredat değişiklikleri ve pedagojik yaklaşımlar hakkında detaylı eğitimlerle gelişimlerini sürdürme fırsatı bulacaklar.

EYLÜL AYI ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler öğretmen seminerlerine çevrildi. İddiaya göre öğretmen seminerleri eylül ayında online olarak yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzun yıllardır uyguladığı yüz yüze öğretmen seminerleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda aldığı tasarruf tedbirleri kapsamında askıya alındı.

Önceden fiziksel olarak gerçekleştirilen seminerler, artık Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu karar, maliyetleri minimize etmek ve eğitim sürecini dijitalleştirmek amacıyla alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir uygulanan yüz yüze seminer modelini sona erdirerek, eğitim alanında dijital bir dönüşüm başlatıyor. Artık öğretmenler, seminerlere katılmak için fiziksel olarak bir araya gelmek zorunda kalmayacaklar. Bunun yerine, çevrimiçi seminerler sayesinde öğretmenler, internet bağlantısı olan her yerden eğitim alabilecekler. Konuyla ilgili henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi duyuru yapılmadı.

ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ EYLÜL 2024

Öğretmen seminerleri Eylül ayının 2'sinde başlayacak. Mesleki çalışmalar 2-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

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