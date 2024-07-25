YKS TYT 2024 PMYO polislik taban puanları! Kaç puan gerekiyor? Polislik taban puanları!

PMYO , Türkiye'deki şehit ve vazife malulü ailelerine yönelik özel bir düzenleme getirmiştir. Bu kapsamda, şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için taban puan şartı, genel taban puanın %80'i olarak belirlenmiştir. Bu da 200,000 (iki yüz bin) puan ve üzeri anlamına gelmekte.

KONTENJAN VE TABAN PUANLARI NE ZMAN AÇIKLANACAK?

PMYO taban puanları ve kontenjan bilgileri, her yıl ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda detaylı bir şekilde yer almaktadır. 2024 yılı için henüz kesin bir bilgi olmasa da, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tüm detaylar netlik kazanacak.

PMYO için başvuru süreçleri ve daha fazlası hakkında güncel bilgilere ulaşmak isteyen adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmeleri, bu süreçte büyük önem taşımaktadır. Adaylar aynı zamanda eğitim danışmanları ve yetkili kurumlar aracılığıyla süreç hakkında detaylı bilgi alabilirler.