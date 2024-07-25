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YKS TYT 2024 PMYO polislik taban puanları! Kaç puan gerekiyor? Polislik taban puanları!

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) için 2024 başvuruları öncesinde adayların heyecanı giderek artıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte PMYO başvuruları için gereken taban puanlar büyük bir merak konusu haline geldi. İşte YKS TYT 2024 PMYO polislik taban puanları!

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 09:29 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 09:29
YKS TYT 2024 PMYO polislik taban puanları! Kaç puan gerekiyor? Polislik taban puanları!

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Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 2024 taban puanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla bekleniyor. PMYO başvuruları için Temel Yetenek Testi (TYT) puanı esas alındığı için adaylar, TYT'den kaç puan almaları gerektiğini araştırıyor.

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN VE HANGİ PUAN TÜRÜYLE YAPILACAK?

ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin ilk aşaması TYT, PMYO başvuruları için belirleyici nitelik taşımakta. Adaylar, bu sınavın sonuçlarına göre tercih yapacaklar ve PMYO için gerekli taban puanları göz önünde bulunduracaklar.

2024 PMYO TABAN PUANI

Geçmiş yıllarda olduğu gibi PMYO başvuruları için belirlenen TYT taban puanı, genel olarak polis adaylarının akademik yeterliliğini ölçmekte kullanılıyor. 2024 yılı için TYT'den alınması gereken minimum puan, genelde ÖSYM tarafından yapılan duyurularla belirlenmektedir.

PMYO, Türkiye'deki şehit ve vazife malulü ailelerine yönelik özel bir düzenleme getirmiştir. Bu kapsamda, şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için taban puan şartı, genel taban puanın %80'i olarak belirlenmiştir. Bu da 200,000 (iki yüz bin) puan ve üzeri anlamına gelmekte.

KONTENJAN VE TABAN PUANLARI NE ZMAN AÇIKLANACAK?

PMYO taban puanları ve kontenjan bilgileri, her yıl ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda detaylı bir şekilde yer almaktadır. 2024 yılı için henüz kesin bir bilgi olmasa da, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tüm detaylar netlik kazanacak.

PMYO için başvuru süreçleri ve daha fazlası hakkında güncel bilgilere ulaşmak isteyen adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmeleri, bu süreçte büyük önem taşımaktadır. Adaylar aynı zamanda eğitim danışmanları ve yetkili kurumlar aracılığıyla süreç hakkında detaylı bilgi alabilirler.

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