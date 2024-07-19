Subay ve Astsubay Alımı Başvuru Sayfası: 2024 Yılı Jandarma JSGA ve JAMYO Subay ve Astsubay Alımı Başvuru Şartları Nedir?

Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılı için subay ve astsubay öğrenci alımlarına ilişkin önemli bilgileri kamuoyuna duyurdu. Bu kapsamda, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) 287 yeni astsubay öğrencisi alacak. Alınacak öğrenciler arasında 283 erkek ve 4 kadın yer almakta. Ayrıca, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ise 200 erkek subay öğrencisi kabul edecek. Bu alımlarla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı, hem operasyonel gücünü artırmayı hem de eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. İşte detaylarla dolu 2024 yılı Jandarma JSGA ve JAMYO subay ve astsubay alım şartları...