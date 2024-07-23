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Temizlik görevlisi alımı için duyuru geldi! Sağlık Bakanlığı 1468 personel alımı yapacak! İşte yedek atama şartları ve başvuru ekranı

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2022 yılı içerisinde açtığı ve büyük ilgi gören Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımı için yedek adaylara müjdeli haberi verdi. Yayınlanan duyuru ile göreve başlama işlemlerine ilişkin detaylar paylaşıldı. Peki, yedek atamalar ne zaman yapılacak? İşte merak edilen duyuruya dair detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 13:38 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 13:39
Temizlik görevlisi alımı için duyuru geldi! Sağlık Bakanlığı 1468 personel alımı yapacak! İşte yedek atama şartları ve başvuru ekranı

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T.C. Sağlık Bakanlığı, Eski Hükümlü/TMY statüsündeki vatandaşlarımıza umut ışığı olan sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımlarında önemli bir aşamaya daha geldi. Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatı bünyesindeki toplam 1.468 temizlik görevlisi kadrosu için 12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen noter huzurundaki kura çekilişinin ardından, atama duyurusu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilan edilen duyuru ile birlikte, kura sonucunda ismi açıklanan adayların göreve başlama süreçleri de başlamış oldu. Peki, adaylar başvurularını nereden ve nasıl yapacaklar? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YENİ DUYURU GELDİ!

Atamalara dair duyuru, Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlandı.

2022 YILI ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) YEDEK ALIMI GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında "Temizlik Görevlisi" branşında çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanununun 30'uncu maddesi kapsamında, ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Atanmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "hükümleri çerçevesinde 1.468 kadro için 12.01.2023 tarihinde noter huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları Bakanlığımızca ilan edilmiştir.

Merkez Teşkilatına yedek olarak yerleşmeye hak kazananlar başvuru evraklarını Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına iş bu ilanda belirtilen usule göre elden teslim edeceklerdir.

Kura sonucuna göre yapılan mülakat neticesinde asıl ve yedek olarak yerleşenler Bakanlığımızca 03.07.2023 tarihinde ilan edilmişti. Kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atama şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ile İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahipleri alınacağı 05.07.2023 tarihli ilanımızda duyurulmuştur.

TARİHLER BELLİ OLDU: SON GÜN 31 TEMMUZ 2024

1-Taşra Teşkilatına yedek olarak yerleşenlerin atamaya esas belgeleri (Ek-1'de belirtilen belgeler) 17 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yerleşmeye hak kazandıkları il sağlık müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde; halen askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların ise askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde, 31 Temmuz 2024 tarihi mesai bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

3- Adayların atamaya esas belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesine ait işlemler Bakanlığımızca yapılacaktır.
4-Başvurular, Ek-1 deki yerleşenlerden istenen belgeler, 26.12.2022 tarihinde https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanan 2022 Yılı Eski Hükümlü/TMY Statüsünde Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) Alım İlanı'nda yer alan Açıklamalar, Başvuru Şartları ve ekte gönderilen Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar dikkate alınarak değerlendirilecektir.

5-Atama şartlarını taşımadığı tespit edilenlere gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

6-Adayların arşiv araştırmasına ilişkin iş ve işlemleri, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden Bakanlığımızca tesis edilecektir.

7-Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde belgelerinin uygun olduğuna karar verilen ve 7315 sayılı Kanun uyarınca hakkında yapılan arşiv araştırması sonucu atamaya uygun olan adayların işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır.
8-Ataması yapılan adaylara süresi içinde göreve başlamaları için 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlükleri tarafından tebligat yapılacaktır.
9- Tebligat işlemleri için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresleri esas alınacaktır. Bu adreslerde herhangi bir değişiklik olması durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olup ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de ekleyecektir.



GÖREVE BAŞLAMA TARİHLERİ
10-Ataması yapılanlardan; askerlik, hastalık ve doğum mazereti hariç, 10 gün içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
11-Askerlik nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yerleştikleri il sağlık müdürlüklerine başvurmaları kaydıyla göreve başlatılacaktır.
12-Hastalık veya doğum mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla mazeretlerinin bitimini müteakip 5 iş günü içinde göreve başlatılacaktır.

13-Göreve başlatılacak işçilerin, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde, İşkolları Yönetmeliği'nin, "17 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler" işkolundaki 86.10 veya 86.90 kodlarından birini içeren SGK işyeri sicil numarası üzerinden işe giriş bildirgeleri düzenlenecek ve "17 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler" işkolunda SGK'ya bildirimleri yapılacaktır.
14-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olanların sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.

Eski hükümlü; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

3-Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4-18 yaşını tamamlamış olmak.

5-İlan tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (26 Aralık 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6-Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi (30 Aralık 2022) itibarıyla mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

7-Görevini devamlı yapmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

8-İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

1.468 ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURASINDA YEDEK OLARAK YERLEŞENLERDEN İSTENEN BELGELER

1-Açıktan Atama Başvuru Formu. (Tükenmez veya dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurularak imzalanacaktır.)

2-Askerlik durum belgesi. (Erkek hak sahipleri için e-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Tek hekim raporu da kabul edilecektir.)

4- Adli Sicil/Arşiv Kaydı Belgesi. (E- Devlet Kapısından alınan Adli Sicil Belgesi kabul edilecektir.)

5- a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü belgesi. (Cumhuriyet Savcılığı tarafından imzalı ve yeni tarihli belge.)

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralandığına dair sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belirtir belge.

5- Mal Bildirimi Formu. (El yazısı ile doldurulup imzalanarak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

6- Öğrenim durumuna ait belgenin e-Devlet kapısından alınmış çıktısı, aslı veya noter onaylı sureti.

7- e-Devlet internet adresinden (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama) alınacak Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi. Bu belgenin incelenmesi neticesinde, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı aldığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

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