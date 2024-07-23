110. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2024? Özel Güvenlik sınav yerleri belli oldu mu? 110. Dönem ÖGG kılavuzu!

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin heyecanla beklediği 110. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 86. Dönem Yenileme Eğitimi sınavının detayları belli oldu. Yayımlanan sınav kılavuzuna göre adaylara, 100 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir sınav uygulanacak. Sınav konularını kapsayan detaylı bilgiler ise yine kılavuzda yer alıyor.