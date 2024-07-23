110. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2024? Özel Güvenlik sınav yerleri belli oldu mu? 110. Dönem ÖGG kılavuzu!

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin heyecanla beklediği 110. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 86. Dönem Yenileme Eğitimi sınavının detayları belli oldu. Yayımlanan sınav kılavuzuna göre adaylara, 100 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir sınav uygulanacak. Sınav konularını kapsayan detaylı bilgiler ise yine kılavuzda yer alıyor.
110. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Adaylar ÖGG sınavına katılacakları bilgisinin yer aldığı sınav giriş belgeleri 3 -10 Ağustos tarihleri arasında ÖGNET üzerinden erişime açılacak.
ÖGG sınavları da 25 Ağustos Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.
Yazılı sınava katılacak adaylardan; silahsız sınav türü için 400 TL, silahlı ve silah farkı sınav türü için 500 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Sınav başvuru ücreti Halk Bankası veznelerinden, mobil ve internet bankacılığı ile ATM'lerden yatırılabilecek.
110. DÖNEM ÖGG SINAV KILAVUZU
ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
110. dönem Özel Güvenlik sınavına dair soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşımı da 27 Ağustos günü yapılacak.