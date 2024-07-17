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POMEM mülakat sonuç ekranı 2024! 31. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (pa.edu.tr)

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yazılı sınav heyecanı yaşayan adaylar, sınav sonuçlarının ardından merakla mülakat tarihlerini beklemişti. Nihayet sınav tarihleri ve merkezleri açıklanan mülakatlar sonrası gözler şimdi de sonuçlara çevrildi.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 08:31 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 08:31
POMEM mülakat sonuç ekranı 2024! 31. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? pa.edu.tr

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Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yazılı sınav heyecanı yaşayan adaylar, sınav sonuçlarının ardından merakla mülakat tarihlerini beklemişti. Nihayet sınav tarihleri ve merkezleri açıklanan mülakatlar sonrası gözler şimdi de sonuçlara çevrildi.

POMEM 31 DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakatları devam ediyor. POMEM mülakatlarının tamamen bitmesinin ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte POMEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

31. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının %25'i ve Mülakat Sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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