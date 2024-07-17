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BAYKAR 38 branşta yeni personel alımı yapacak! Kadro ve kontenjanlar belli oldu: İşte başvuru şartları

Milli gururumuz Baykar, hız kesmeden büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Teknolojinin sınırlarını zorlayan projeleriyle dünyaya adını duyuran Baykar, bu yolda ilerleyecek yeni ekip arkadaşlarını arıyor. Baykar, bünyesindeki farklı departmanlarda görev alacak, alanında uzman ve motivasyonu yüksek yeni personeller için ilan yayınladı.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 09:42 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 09:42
BAYKAR 38 branşta yeni personel alımı yapacak! Kadro ve kontenjanlar belli oldu: İşte başvuru şartları

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Yerli ve milli İHA'larımızla dünyaya adını duyuran Baykar, geleceğin teknolojilerini geliştirmek üzere yetenekli isimleri bünyesine katmaya hazırlanıyor. Baykar'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre farklı alanlarda görev alacak çok sayıda personel istihdam edilecek.

Endüstri Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu, Önlisans ve Lisans mezunlarının başvuru yapabileceği ilanlarda, toplamda 38'den fazla farklı kadroda görevlendirme yapılacağı belirtildi.

İstihdam sağlanacak alanlar arasında; yazılım ve donanım geliştirmeden üretim ve proje yönetimine, insan kaynaklarından kurumsal iletişime kadar geniş bir yelpaze yer alıyor.

Baykar'ın gelecek hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak bu alımlarda, en çok kontenjan ayrılan alanlar ise dikkat çekiyor. Entegrasyon (15), Motor, İtki ve Yer Sistemleri AR-GE (15), İnsan Makine Etkileşimli Yazılım Teknolojileri (14) ve Hafif Platformlar (12) gibi kritik öneme sahip bölümler, teknolojiye yön verme tutkusuyla yanıp tutuşan genç yetenekleri bekliyor.

İŞTE KADRO VE KONTENJANLAR!

Akıllı Web Sistemleri: 4

Aviyonik Sistemleri Geliştirme: 6

Elektriksel Güç Sistemleri Geliştirme: 7

Elektronik İmalat: 10

Elektro Optik Sistemler: 9

Entegrasyon: 15

Entegre Lojistik Destek: 10

Finans: 3

Gömülü Yazılım Teknolojileri: 3

Hafif Platformlar: 12

Haritalama: 2

İnsan Kaynakları: 4

İnsan Makine Etkileşimli Yazılım Teknolojileri: 14

İş Geliştirme: 4

İtki Elektronik Sistemleri Geliştirme: 5

Kalite Yönetimi: 4

Konfigürasyon Yönetimi: 3

Kontrol, Güdüm ve Seyrüsefer Teknolojileri: 6

Kurumsal İletişim: 7

Medya İlişkileri: 1

Mekanik İmalat: 6

Mekanik Teknolojiler: 8

Motor, İtki ve Yer Sistemleri AR-GE: 15

Motor Teknolojileri: 12

Proje Yönetimi: 5

RF ve Mikrodalga Sistemleri Geliştirme: 4

Saha Koordinasyon: 7

Satın Alma ve Tedarik Yönetimi: 5

Silah Sistemleri: 3

Sözleşme Yönetimi: 1

Tesis Yönetimi ve İdari İşler: 7

Uçuş Bilimleri: 6

Üretim Yönetimi: 5

Yapay Zeka Yazılım Teknolojileri: 4

Yapısal İmalat: 5

Yapısal İmalat Ar-Ge: 6

Yapısal Teknolojiler: 9

Yurt Dışı Proje: 1

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