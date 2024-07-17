Baykar'ın gelecek hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak bu alımlarda, en çok kontenjan ayrılan alanlar ise dikkat çekiyor. Entegrasyon (15), Motor, İtki ve Yer Sistemleri AR-GE (15), İnsan Makine Etkileşimli Yazılım Teknolojileri (14) ve Hafif Platformlar (12) gibi kritik öneme sahip bölümler, teknolojiye yön verme tutkusuyla yanıp tutuşan genç yetenekleri bekliyor.