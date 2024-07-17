Baykar'ın gelecek hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak bu alımlarda, en çok kontenjan ayrılan alanlar ise dikkat çekiyor. Entegrasyon (15), Motor, İtki ve Yer Sistemleri AR-GE (15), İnsan Makine Etkileşimli Yazılım Teknolojileri (14) ve Hafif Platformlar (12) gibi kritik öneme sahip bölümler, teknolojiye yön verme tutkusuyla yanıp tutuşan genç yetenekleri bekliyor.
İŞTE KADRO VE KONTENJANLAR!
Akıllı Web Sistemleri: 4
Aviyonik Sistemleri Geliştirme: 6
Elektriksel Güç Sistemleri Geliştirme: 7
Elektronik İmalat: 10
Elektro Optik Sistemler: 9
Entegrasyon: 15
Entegre Lojistik Destek: 10
Finans: 3
Gömülü Yazılım Teknolojileri: 3
Hafif Platformlar: 12
Haritalama: 2
İnsan Kaynakları: 4
İnsan Makine Etkileşimli Yazılım Teknolojileri: 14
İş Geliştirme: 4
İtki Elektronik Sistemleri Geliştirme: 5
Kalite Yönetimi: 4
Konfigürasyon Yönetimi: 3
Kontrol, Güdüm ve Seyrüsefer Teknolojileri: 6
Kurumsal İletişim: 7
Medya İlişkileri: 1
Mekanik İmalat: 6
Mekanik Teknolojiler: 8
Motor, İtki ve Yer Sistemleri AR-GE: 15
Motor Teknolojileri: 12
Proje Yönetimi: 5
RF ve Mikrodalga Sistemleri Geliştirme: 4
Saha Koordinasyon: 7
Satın Alma ve Tedarik Yönetimi: 5
Silah Sistemleri: 3
Sözleşme Yönetimi: 1
Tesis Yönetimi ve İdari İşler: 7
Uçuş Bilimleri: 6
Üretim Yönetimi: 5
Yapay Zeka Yazılım Teknolojileri: 4
Yapısal İmalat: 5
Yapısal İmalat Ar-Ge: 6
Yapısal Teknolojiler: 9
Yurt Dışı Proje: 1
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