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Lise, ön lisans, lisans memur alımı kontenjan dağılımı, şartları nitelik kodları! İşte KPSS 2024/1 memur alımı ilanları

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih süreci başladı! Yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte, lise, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim almış mezunlar için çeşitli kamu kurumlarında memur pozisyonlarına alım yapılacağı duyuruldu. Adaylar için sunulan kontenjanlar ve başvuru süreçleri detaylı bir şekilde kılavuzda yer almakta. Bu önemli fırsat, 11 Temmuz 2024 tarihinde başladı ve 18 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek başvuru dönemi ile memuriyet hayali kuran pek çok aday için kapılarını aralıyor. Başvuru yapacak adayların, belirtilen tarihler arasında tercihlerini yapmaları ve bu süreci kaçırmamaları gerekiyor. Adaylar, hangi kurum ve pozisyonların uygun olduğunu görmek için KPSS tercih kılavuzunu dikkatlice incelemeli ve kariyer hedeflerine uygun seçimler yapmalıdır.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 09:40 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 09:40
Lise, ön lisans, lisans memur alımı kontenjan dağılımı, şartları nitelik kodları! İşte KPSS 2024/1 memur alımı ilanları

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KPSS 2024/1 tercih kılavuzu, lise, ön lisans ve lisans mezunları için birçok farklı pozisyonda memur alımı fırsatı sunmaktadır. Adayların başvurularını belirtilen tarihler arasında yapmaları ve gerekli şartları taşımaları gerekmektedir.

KPSS 2024/1 İle Lise Mezunu Memur Alımı

Lise mezunu adaylar için sınırlı sayıda kontenjan bulunmaktadır. Toplamda 155 kontenjan ayrılmış olup, bu kontenjanlar çeşitli pozisyonlara dağılmaktadır. Özellikle teknisyen ve sağlık memuru kadroları öne çıkmaktadır. Adayların başvuru yapabileceği kadrolar şunlardır:

  • 1 şoför
  • 84 teknisyen
  • 14 vagon teknisyeni
  • 25 hastabakıcı
  • 2 hizmetli
  • 4 memur
  • 25 sağlık memuru

Bu pozisyonlar için adayların, 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) lise seviyesinde KPSSP94 puan türünden puan almış olmaları gerekmektedir.

KPSS 2024/1 Ön Lisans Mezunu Memur Personel Alımı

Ön lisans mezunları için ayrılan kontenjanlar da oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Toplamda 500'ün üzerinde kontenjan ile adaylar için önemli fırsatlar sunulmaktadır. İşte başvuru yapılabilecek bazı kadrolar:

  • 6 anbar memuru
  • 3 aşçı
  • 8 bilgisayar işletmeni
  • 16 eksper
  • 238 hat bakım onarım memuru
  • 18 hizmetli
  • 20 icra memuru
  • 21 iş makinası sürücüsü
  • 8 itfaiyeci
  • 13 kondoktör
  • 8 koruma ve güvenlik görevlisi
  • 5 köprü operatörü
  • 71 memur
  • 16 muhasebeci
  • 4 puantör
  • 3 sağlık memuru
  • 4 sağlık teknikeri
  • 4 satınalma memuru
  • 9 şoför
  • 104 tekniker
  • 36 veri hazırlama ve kontrol işletmeni

Lisans Mezunu Memur ve Kamu Personeli Kadroları

Lisans mezunları için de geniş kapsamlı kontenjanlar bulunmaktadır. Toplamda 1000'in üzerinde kontenjan sunulmaktadır ve çeşitli uzmanlık alanlarında pozisyonlar mevcuttur. Lisans mezunlarının başvurabileceği bazı kadrolar şunlardır:

  • 19 anbar memuru
  • 20 apron memuru
  • 25 avukat
  • 40 bilgisayar işletmeni
  • 1 çocuk gelişimcisi
  • 2 çözümleyici
  • 2 diyetisyen
  • 7 enformasyon memuru
  • 2 grafiker
  • 71 hareket memuru
  • 251 icra memuru

  • 8 istatistikçi
  • 2 kimyager
  • 2 kütüphaneci
  • 264 memur
  • 16 merkez satınalma uzman yardımcısı
  • 3 mimar
  • 340 mühendis
  • 1 mütercim
  • 1 perfüzyonist
  • 3 psikolog
  • 1 puantör
  • 1 sağlık memuru
  • 3 sosyal çalışmacı
  • 9 sürveyan
  • 9 veri hazırlama ve kontrol işletmeni
  • 9 veteriner
  • 3 veteriner hekim

Başvuru ve Tercih Süreci

KPSS 2024/1 tercih kılavuzu kapsamında adaylar, başvurularını 11 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapabileceklerdir. Tercih süreci 18 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir. Adaylar tercihlerini sadece ÖSYM aracılığı ile gerçekleştirebileceklerdir.

Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak ve yapılacak güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak yer almaktadır. Ayrıca erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması gerekmektedir.

Mülakatsız Memur Alımı

KPSS 2024/1 tercih kılavuzu kapsamında memur alımları, herhangi bir mülakat yapılmaksızın gerçekleştirilecektir. Adaylar, KPSS puan sırasına göre değerlendirilecek ve en yüksek puandan en düşük puana kadar sıralanarak atamalar yapılacaktır. Bu, adaylar için büyük bir avantajdır, çünkü sadece sınav puanına göre değerlendirilmek, objektif bir ölçüt sunmaktadır.

KPSS 2024/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Evet, KPSS 2024/1 tercih kılavuzu 11 Temmuz 2024 tarihinde yayımlandı ve tercihler 18 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

Lise mezunları hangi kadrolara başvurabilir? Lise mezunları için 155 kontenjan bulunmaktadır. Bu kontenjanlar arasında hastabakıcı, hizmetli, memur, sağlık memuru, şoför, teknisyen ve vagon teknisyeni pozisyonları yer almaktadır.

Ön lisans mezunları için kaç kontenjan ayrılmıştır? Ön lisans mezunları için toplamda 500'ün üzerinde kontenjan bulunmaktadır. Anbar memuru, aşçı, bilgisayar işletmeni, hat bakım onarım memuru, icra memuru ve tekniker gibi birçok pozisyona başvuru yapılabilir.

Lisans mezunları hangi kadrolara başvurabilir? Lisans mezunları için 1000'in üzerinde kontenjan ayrılmıştır. Aktüer, avukat, bilgisayar işletmeni, diyetisyen, mühendis ve psikolog gibi birçok uzmanlık alanında pozisyonlar bulunmaktadır.

Başvurular nasıl yapılacak? Adaylar başvurularını ÖSYM aracılığı ile gerçekleştireceklerdir. Tercih süreci 11 Temmuz 2024 tarihinde başlamış olup, 18 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir.

Memur alımları mülakatsız mı yapılacak? Evet, KPSS 2024/1 kapsamında memur alımları mülakatsız yapılacaktır. Adaylar, KPSS puan sırasına göre değerlendirilecek ve en yüksek puandan en düşük puana kadar sıralanarak atamalar gerçekleştirilecektir.

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MEMUR ALIMI LİNKLERİ: https://kamuilan.sbb.gov.tr/

MEMUR ALIMI LİNKLERİ: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

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