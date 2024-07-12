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2024/1 merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS-2024/1 tercih başvuru ekranı! ÖSYM KPSS 2024/1 tercih kılavuzu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen binlerce aday için büyük önem taşıyan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih kılavuzunu yayımladı. KPSS adaylarını yakından ilgilendiren bu kılavuz, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak olan tercih sürecine dair tüm detayları içeriyor. Adaylar, bu tarihler arasında tercihlerini yaparak kamu kurumlarındaki uygun pozisyonlara başvuruda bulunabilecekler.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 10:28 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 10:28
2024/1 merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS-2024/1 tercih başvuru ekranı! ÖSYM KPSS 2024/1 tercih kılavuzu

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih kılavuzu ve merkezi atama işlemleri için geri sayım başladı. Adaylar, tercihlerini 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecekler.

KPSS-2024/1 TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

KPSS-2024/1 kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme kapsamında başvurular 11-18 Temmuz tarihlerinde alınacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu

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