2024/1 merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS-2024/1 tercih başvuru ekranı! ÖSYM KPSS 2024/1 tercih kılavuzu

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih kılavuzu ve merkezi atama işlemleri için geri sayım başladı. Adaylar, tercihlerini 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecekler.

KPSS-2024/1 TERCİHLERİ BAŞLADI MI? KPSS-2024/1 kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme kapsamında başvurular 11-18 Temmuz tarihlerinde alınacak.

KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.