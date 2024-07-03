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Temmuz 2024 doktor, hemşire, uzman doktor, ebe, pratisyen hekim maaşları ne kadar oldu? Emekli doktor maaşlarına kaç TL zam geldi?

2024 Temmuz memur zammı ile birlikte hemşire, ebe, doktor maaşlarında önemli artışlar bekleniyor. Enflasyon oranları ve refah payı göz önüne alındığında, doktor maaşlarına yapılacak zamlar mesleki deneyim ve uzmanlık alanına göre değişiklik gösterecek.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 06:25 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:05
Temmuz 2024 doktor, hemşire, uzman doktor, ebe, pratisyen hekim maaşları ne kadar oldu? Emekli doktor maaşlarına kaç TL zam geldi?

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2024 Temmuz ayında yapılacak memur zammı ile birlikte ebe, hemşire, doktor maaşlarında önemli artışlar bekleniyor. Hem uzman doktorlar hem de pratisyen hekimler için zam oranları mesleki deneyim ve uzmanlık alanına göre farklılık gösterecek. TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon verileri doğrultusunda memurların yeni zam oranı belirlenecek.

MEMUR ZAMMI 3 TEMMUZ GÜNÜ BELLİ OLUYOR!

TÜİK açıklaması 3 Temmuz Çarşamba günü yapılacak ve haziran enflasyonu belli olacak. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve memur zammı belirlenecek.

Memur maaş zammı üzerinde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı etkili olacak. Ocakta yüzde 49,25 zam alan memurlar yeni maaş tablolarını kontrol ediyor.

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Önlisans ve lisans mezunu hemşireler maaşlarında farklılık görecek. Diğer mesleklerde olduğu gibi hemşireler de enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek memur zammı ile artış alacak.

Güncel rakamlar şöyle:

5/1 HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak zammı ile 39.444 TL olan 5/1 hemşire maaşı yüzde 20,34 oranındaki beklenti gerçekleştiği takdirde temmuz sonrası 47 binin üzerinde maaş alacak.

DOKTOR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte hesaplanıyor. Yüzde 10 olarak uygulanacak toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon beklentisi yüzde 20,34 seviyesinde.

Resmi veri 3 Temmuz günü belli oluyor.

YENİ DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak zammı ile uzman doktor maaşı 55 bin seviyesine yükseldi.

Beklenti gerçekleştiği takdirde doktor maaşı 66 bin üzerine çıkacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı maaşlar Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olacak. Memur maaşı ödeme günleri bu noktada takip edilecek.

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