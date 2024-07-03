Temmuz 2024 doktor, hemşire, uzman doktor, ebe, pratisyen hekim maaşları ne kadar oldu? Emekli doktor maaşlarına kaç TL zam geldi?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

2024 Temmuz ayında yapılacak memur zammı ile birlikte ebe, hemşire, doktor maaşlarında önemli artışlar bekleniyor. Hem uzman doktorlar hem de pratisyen hekimler için zam oranları mesleki deneyim ve uzmanlık alanına göre farklılık gösterecek. TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon verileri doğrultusunda memurların yeni zam oranı belirlenecek.

MEMUR ZAMMI 3 TEMMUZ GÜNÜ BELLİ OLUYOR! TÜİK açıklaması 3 Temmuz Çarşamba günü yapılacak ve haziran enflasyonu belli olacak. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve memur zammı belirlenecek. Memur maaş zammı üzerinde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı etkili olacak. Ocakta yüzde 49,25 zam alan memurlar yeni maaş tablolarını kontrol ediyor.