Memura temmuz zammı şekillendi! En düşük 41.462 TL yatacak! Emekli Sandığı, öğretmen, polis, hemşire, avukat, sağlık çalışanı...

Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olarak gerçekleşecek. Memurlar ve memur emeklileri bu tahmin gerçekleşirse yüzde 9.57 enflasyon farkı alacak. Temmuz zammı da bu fark ile yüzde 21.11'i bulacak. En düşük memur maaşı bu orana göre 39 bin 797 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 853 lira olacak.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 49.867,00
Yüzde 20.06 zamlı: 59.870,32
Yüzde 20.34 zamlı: 60.009,95
Yüzde 21.11 zamlı: 60.393,92
Memur (Üni. mez) 9/1
Mevcut maaş: 34.235,00
Yüzde 20.06 zamlı: 41.102,54
Yüzde 20.34 zamlı: 41.198,40
Yüzde 21.11 zamlı: 41.462,01
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 44.085,00
Yüzde 20.06 zamlı: 52.928,45
Yüzde 20.34 zamlı: 53.051,89
Yüzde 21.11 zamlı: 53.391,34
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 39.781,00
Yüzde 20.06 zamlı: 47.761,07
Yüzde 20.34 zamlı: 47.872,46
Yüzde 21.11 zamlı: 48.178,77
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 48.920,00
Yüzde 20.06 zamlı: 58.733,35
Yüzde 20.34 zamlı: 58.870,33
Yüzde 21.11 zamlı: 59.247,01
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 44.292,00
Yüzde 20.06 zamlı: 53.176,98
Yüzde 20.34 zamlı: 53.300,99
Yüzde 21.11 zamlı: 53.642,04
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 82.026,00
Yüzde 20.06 zamlı: 98.480,42
Yüzde 20.34 zamlı: 98.710,09
Yüzde 21.11 zamlı: 99.341,69
Hemşire (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 40.179,00
Yüzde 20.06 zamlı: 48.238,91
Yüzde 20.34 zamlı: 48.351,41
Yüzde 21.11 zamlı: 48.660,79
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 50.869,00
Yüzde 20.06 zamlı: 61.073,32
Yüzde 20.34 zamlı: 61.215,75
Yüzde 21.11 zamlı: 61.607,45
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 35.490,00
Yüzde 20.06 zamlı: 42.609,29
Yüzde 20.34 zamlı: 42.708,67
Ezgi, [2.07.2024 08:09]
Yüzde 21.11 zamlı: 42.981,94
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 72.422,00
Yüzde 20.06 zamlı: 86.949,85
Yüzde 20.34 zamlı: 87.152,63
Yüzde 21.11 zamlı: 87.710,28
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 48.003,00
Yüzde 20.06 zamlı: 57.632,40
Yüzde 20.34 zamlı: 57.766,81
Yüzde 21.11 zamlı: 58.136,43
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 41.582,00
Yüzde 20.06 zamlı: 49.923,35
Yüzde 20.34 zamlı: 50.039,78
Yüzde 21.11 zamlı: 50.359,96
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 47.823,00
Yüzde 20.06 zamlı: 57.416,29
Yüzde 20.34 zamlı: 57.550,20
Yüzde 21.11 zamlı: 57.918,44
Not: Aile yardımı (eş ve 2 çocuk dahil)
MEMUR EMEKLİLERİ NİN YENİ AYLIKLARI
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 53.597,54
Yüzde 20.06 zamlı: 64.349,21
Yüzde 20.34 zamlı: 64.499,28
Yüzde 21.11 zamlı: 64.911,98
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 47.437,25
Yüzde 20.06 zamlı: 56.953,16
Yüzde 20.34 zamlı: 57.085,99
Yüzde 21.11 zamlı: 57.451,25
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 18.003,28
Yüzde 20.06 zamlı: 21.614,74
Yüzde 20.34 zamlı: 21.665,15
Yüzde 21.11 zamlı: 21.803,77
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 31.150,34
Yüzde 20.06 zamlı: 37.399,10
Yüzde 20.34 zamlı: 37.486,32
Yüzde 21.11 zamlı: 37.726,18
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 22.669,21
Yüzde 20.06 zamlı: 27.216,65
Yüzde 20.34 zamlı: 27.280,13
Yüzde 21.11 zamlı: 27.454,68
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 22.290,49
Yüzde 20.06 zamlı: 26.761,96
Yüzde 20.34 zamlı: 26.824,38
Yüzde 21.11 zamlı: 26.996,01
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 15.869,01
Yüzde 20.06 zamlı: 19.052,33
Yüzde 20.34 zamlı: 19.096,77
Yüzde 21.11 zamlı: 19.218,96
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 38.665,08
Yüzde 20.06 zamlı: 46.421,30
Yüzde 20.34 zamlı: 46.529,56
Yüzde 21.11 zamlı: 46.827,28
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 42.312,38
Yüzde 20.06 zamlı: 50.800,24
Yüzde 20.34 zamlı: 50.918,72
Yüzde 21.11 zamlı: 51.244,52