Memura temmuz zammı şekillendi! En düşük 41.462 TL yatacak! Emekli Sandığı, öğretmen, polis, hemşire, avukat, sağlık çalışanı...

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Milyonlarca memur ve memur emeklisi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor! Yarın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileri, Temmuz zammının kaderini belirleyecek. Gözler, enflasyon rakamlarının ne getireceğine çevrilmiş durumda.



İlk 5 aylık enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yüzde 22.72 çıkmıştı. Haziran ayı enflasyonu için ise 3 farklı tahmin bulunuyor. AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre göre, ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.28 oldu. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.52 çıkacak. Bu orana göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 9.15'e ulaşacak. Temmuz ayı zam oranı da enflasyon farkıyla birlikte yüzde 20.06'ya yükselecek. En düşük maaş memurlarda 32 bin 860 liradan 39 bin 452 liraya, memur emeklilerinde 14 bin 741 liradan 17 bin 698 liraya çıkacak.