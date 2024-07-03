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Memura temmuz zammı şekillendi! En düşük 41.462 TL yatacak! Emekli Sandığı, öğretmen, polis, hemşire, avukat, sağlık çalışanı...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Temmuz ayında alacakları zam oranını merakla bekliyor. Tüm gözler, 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları için Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK). Enflasyon verisi, 6 aylık enflasyon farkını ve dolayısıyla memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranını belirleyecek.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 08:01 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 08:01
Memura temmuz zammı şekillendi! En düşük 41.462 TL yatacak! Emekli Sandığı, öğretmen, polis, hemşire, avukat, sağlık çalışanı...

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Milyonlarca memur ve memur emeklisi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor! Yarın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileri, Temmuz zammının kaderini belirleyecek. Gözler, enflasyon rakamlarının ne getireceğine çevrilmiş durumda.


İlk 5 aylık enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yüzde 22.72 çıkmıştı. Haziran ayı enflasyonu için ise 3 farklı tahmin bulunuyor.

AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre göre, ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.28 oldu. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.52 çıkacak. Bu orana göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 9.15'e ulaşacak. Temmuz ayı zam oranı da enflasyon farkıyla birlikte yüzde 20.06'ya yükselecek. En düşük maaş memurlarda 32 bin 860 liradan 39 bin 452 liraya, memur emeklilerinde 14 bin 741 liradan 17 bin 698 liraya çıkacak.



Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre de ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81'i bulacak. Memurların ve memur emeklilerinin bu durumda alacağı enflasyon farkı yüzde 9.4'ü, Temmuz zammının oranı da yüzde 20.34'ü bulacak. En düşük maaş memurlarda 39 bin 544 liraya, memur emeklilerinde 17 bin 739 liraya yükselecek.
Zam için bir diğer tahmin de Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği "FKB Ekonomik Görünüm Endeksi"nden (FKB-EGE) geldi. FKB Ekonomik Görünüm Anketi'nde Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.17 olarak yer aldı.

Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olarak gerçekleşecek. Memurlar ve memur emeklileri bu tahmin gerçekleşirse yüzde 9.57 enflasyon farkı alacak. Temmuz zammı da bu fark ile yüzde 21.11'i bulacak. En düşük memur maaşı bu orana göre 39 bin 797 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 853 lira olacak.



MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 49.867,00
Yüzde 20.06 zamlı: 59.870,32
Yüzde 20.34 zamlı: 60.009,95
Yüzde 21.11 zamlı: 60.393,92

Memur (Üni. mez) 9/1
Mevcut maaş: 34.235,00
Yüzde 20.06 zamlı: 41.102,54
Yüzde 20.34 zamlı: 41.198,40
Yüzde 21.11 zamlı: 41.462,01

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 44.085,00
Yüzde 20.06 zamlı: 52.928,45
Yüzde 20.34 zamlı: 53.051,89
Yüzde 21.11 zamlı: 53.391,34



Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 39.781,00
Yüzde 20.06 zamlı: 47.761,07
Yüzde 20.34 zamlı: 47.872,46
Yüzde 21.11 zamlı: 48.178,77

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 48.920,00
Yüzde 20.06 zamlı: 58.733,35
Yüzde 20.34 zamlı: 58.870,33
Yüzde 21.11 zamlı: 59.247,01

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 44.292,00
Yüzde 20.06 zamlı: 53.176,98
Yüzde 20.34 zamlı: 53.300,99
Yüzde 21.11 zamlı: 53.642,04

Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 82.026,00
Yüzde 20.06 zamlı: 98.480,42
Yüzde 20.34 zamlı: 98.710,09
Yüzde 21.11 zamlı: 99.341,69

Hemşire (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 40.179,00
Yüzde 20.06 zamlı: 48.238,91
Yüzde 20.34 zamlı: 48.351,41
Yüzde 21.11 zamlı: 48.660,79

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 50.869,00
Yüzde 20.06 zamlı: 61.073,32
Yüzde 20.34 zamlı: 61.215,75
Yüzde 21.11 zamlı: 61.607,45




Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 35.490,00
Yüzde 20.06 zamlı: 42.609,29
Yüzde 20.34 zamlı: 42.708,67

Ezgi, [2.07.2024 08:09]
Yüzde 21.11 zamlı: 42.981,94


Profesör 1/4
Mevcut maaş: 72.422,00
Yüzde 20.06 zamlı: 86.949,85
Yüzde 20.34 zamlı: 87.152,63
Yüzde 21.11 zamlı: 87.710,28

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 48.003,00
Yüzde 20.06 zamlı: 57.632,40
Yüzde 20.34 zamlı: 57.766,81
Yüzde 21.11 zamlı: 58.136,43

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 41.582,00
Yüzde 20.06 zamlı: 49.923,35
Yüzde 20.34 zamlı: 50.039,78
Yüzde 21.11 zamlı: 50.359,96

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 47.823,00
Yüzde 20.06 zamlı: 57.416,29
Yüzde 20.34 zamlı: 57.550,20
Yüzde 21.11 zamlı: 57.918,44

Not: Aile yardımı (eş ve 2 çocuk dahil)


MEMUR EMEKLİLERİ NİN YENİ AYLIKLARI
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 53.597,54
Yüzde 20.06 zamlı: 64.349,21
Yüzde 20.34 zamlı: 64.499,28
Yüzde 21.11 zamlı: 64.911,98

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 47.437,25
Yüzde 20.06 zamlı: 56.953,16
Yüzde 20.34 zamlı: 57.085,99
Yüzde 21.11 zamlı: 57.451,25

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 18.003,28
Yüzde 20.06 zamlı: 21.614,74
Yüzde 20.34 zamlı: 21.665,15
Yüzde 21.11 zamlı: 21.803,77

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 31.150,34
Yüzde 20.06 zamlı: 37.399,10
Yüzde 20.34 zamlı: 37.486,32
Yüzde 21.11 zamlı: 37.726,18

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 22.669,21
Yüzde 20.06 zamlı: 27.216,65
Yüzde 20.34 zamlı: 27.280,13
Yüzde 21.11 zamlı: 27.454,68

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 22.290,49
Yüzde 20.06 zamlı: 26.761,96
Yüzde 20.34 zamlı: 26.824,38
Yüzde 21.11 zamlı: 26.996,01

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 15.869,01
Yüzde 20.06 zamlı: 19.052,33
Yüzde 20.34 zamlı: 19.096,77
Yüzde 21.11 zamlı: 19.218,96

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 38.665,08
Yüzde 20.06 zamlı: 46.421,30
Yüzde 20.34 zamlı: 46.529,56
Yüzde 21.11 zamlı: 46.827,28

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 42.312,38
Yüzde 20.06 zamlı: 50.800,24
Yüzde 20.34 zamlı: 50.918,72
Yüzde 21.11 zamlı: 51.244,52



İmam-hatip
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07

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