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egm.gov.tr ile ÖGG sonuçları sorgulama 2024! 108. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG kaç puanla kazanılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından paylaşılan Özel Güvenlik sınav takvimi ile birlikte, adaylar 108. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katıldı ve sonuçların açıklanmasını heyecanla beklemeye başladı. Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 06:40 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 07:15
egm.gov.tr ile ÖGG sonuçları sorgulama 2024! 108. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG kaç puanla kazanılır?

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Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, 27 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 108. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılım sağladı. Sınav kılavuzuna göre, adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını büyük bir merakla bekliyor.

108. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan tarihinde uygulanmıştı. Adayların sonuçları ise 17 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar açıklandığında https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresinden sorgulanabilecek.



ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA!

Sınavların ardından Özel Güvenlik Sertifikası ve Özel Güvenlik Kimlik Kartı alma sürecine geçer. Bu aşamada yine bir başvuru yapılması gerekiyor.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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