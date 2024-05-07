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108. Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir? ÖGG kaç puanla kazanılır? ÖGG (egm.gov.tr) sınav sonuç ekranı 2024!

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları, büyük bir heyecan ve titizlikle hazırlandıkları 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme sınavlarını tamamladıktan sonra, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi duyuru ile sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti, böylece adayların merakı da son buldu. Bu duyuru, özellikle özel güvenlik sektöründe çalışmaya devam etmek isteyen veya bu alana yeni adım atacak olan bireyler için büyük önem taşıyor. Adaylar, sınav sonuçlarına göre belirlenecek olan sertifikasyon süreçlerine göre planlarını şekillendirecekler. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belirlediği tarih, aynı zamanda adayların kariyer yollarını etkileyen önemli bir dönemeç olma özelliği taşıyor.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 08:30 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 08:30
108. Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir? ÖGG kaç puanla kazanılır? ÖGG egm.gov.tr sınav sonuç ekranı 2024!

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27 Nisan 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan adaylar, sabırsızlıkla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Bugünlerde ise ÖGG başarı puanları hakkında bilgi almak isteyenler, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyordu. Sonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarih resmi olarak duyuruldu.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.



ÖGG SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıldıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

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ÖGG SINAV TAKVİMİ 2024

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme sınavı 29 Haziran 2024 Pazar günü uygulanacak.

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme sınavı 25 Ağustos 2024 Pazar günü uygulanacak.

Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme sınavı 20 Ekim 2024 Pazar günü uygulanacak.

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme sınavı 15 Aralık 2024 Pazar günü uygulanacak.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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