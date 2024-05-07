108. Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir? ÖGG kaç puanla kazanılır? ÖGG (egm.gov.tr) sınav sonuç ekranı 2024!

ÖGG SINAV TAKVİMİ 2024
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme sınavı 29 Haziran 2024 Pazar günü uygulanacak.
Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme sınavı 25 Ağustos 2024 Pazar günü uygulanacak.
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme sınavı 20 Ekim 2024 Pazar günü uygulanacak.
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme sınavı 15 Aralık 2024 Pazar günü uygulanacak.
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.