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Sağlık Bakanlığı uzman tabip alımı başvuruları ne zaman 2024? 32 bin 489 uzman tabip alımı şartları neler? ÖSYM kılavuz PDF!

Sağlık sektörüne yapılacak bu büyük atılım, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin kalitesini ve kapasitesini artırmayı hedefliyor. Pandemi döneminde sağlık personelinin önemi bir kez daha vurgulanmışken, bu kararname, sağlık çalışanlarına duyulan ihtiyacın ve saygının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Alımların, hem sağlık sisteminin güçlendirilmesine hem de istihdamın artırılmasına yönelik olumlu etkiler yaratması bekleniyor. 36 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımında, hemşire, doktor, sağlık teknisyeni, laborant ve diğer sağlık mesleklerinden personel yer alacak.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 12:22 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 12:22
Sağlık Bakanlığı uzman tabip alımı başvuruları ne zaman 2024? 32 bin 489 uzman tabip alımı şartları neler? ÖSYM kılavuz PDF!

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, sağlık sektöründe istihdam edilecek 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gündeme oturdu. Bu kararın ardından, alımların yapılacağı branşlar ve başvuru tarihleri merak konusu oldu.

Yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.


Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.



İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvurularının başlayacağı tarih merak ediliyor.



Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun mayıs ayı itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.

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