Sağlık Bakanlığı uzman tabip alımı başvuruları ne zaman 2024? 32 bin 489 uzman tabip alımı şartları neler? ÖSYM kılavuz PDF!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, sağlık sektöründe istihdam edilecek 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gündeme oturdu. Bu kararın ardından, alımların yapılacağı branşlar ve başvuru tarihleri merak konusu oldu.

Yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.