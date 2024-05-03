Öğretmen 2024 atama başvuruları başladı! MEBBİS ekranı açıldı: İşte kılavuz ile kadro ve kontenjanlar...





Başvuruda bulunanlar; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgilerini başvuruda bulunmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden talep edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI a. Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının memur vesözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmak.



b. Adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmak.





c. Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacaklarbakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış,erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.



ç. Öğretmen ihtiyacının adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olanlardan karşılanamaması durumunda bu süre dikkate alınmaksızın diğer şartlaragöre, bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması hâlinde ilk atama yoluyla karşılanabilecektir.



d. Öğretmen ihtiyacı, öncelikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından atama yapılarak karşılanacaktır.