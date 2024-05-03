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Öğretmen 2024 atama başvuruları başladı! MEBBİS ekranı açıldı: İşte kılavuz ile kadro ve kontenjanlar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için beklenen başvuru kılavuzunu yayımladı. Bu heyecan verici gelişme, eğitim alanında yeni ufuklar açmayı planlayan öğretmen adayları için büyük bir fırsat sunuyor. Bu adım, Türkiye'nin eğitim alanındaki inovasyon ve gelişim hedeflerine yönelik önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor. Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları, öğrencilerin yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlayan, yenilikçi eğitim modelleriyle öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 12:05 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 12:05
Öğretmen 2024 atama başvuruları başladı! MEBBİS ekranı açıldı: İşte kılavuz ile kadro ve kontenjanlar...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), proje okullarına öğretmen ataması için beklenen kılavuzu yayımladı. Öğretmen adayları için önemli bir adım olan bu kılavuz, başvuru süreci ve şartlarını içeriyor. MEB'in resmi duyurusuna göre, proje okullarına öğretmen ataması için başvurular 3-6 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS ve personel.meb.gov.tr internet adreslerinden alınacak.

PROJE OKULLARINA ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamasına ilişkin başvuru şartlarının yer aldığı kılavuz yayımlandı. Başvurular 3-6 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.



MEB BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.



Başvuruda bulunanlar; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgilerini başvuruda bulunmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden talep edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının memur vesözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmak.

b. Adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmak.



c. Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacaklarbakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış,erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

ç. Öğretmen ihtiyacının adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olanlardan karşılanamaması durumunda bu süre dikkate alınmaksızın diğer şartlaragöre, bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması hâlinde ilk atama yoluyla karşılanabilecektir.

d. Öğretmen ihtiyacı, öncelikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından atama yapılarak karşılanacaktır.

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