PTT personel alımı yapacak mı? PTT personel alımı başvuru şartları duyurusu: PTT personel alımı başvuru tarihleri 2024!

Ptt Kpss'siz Personel Alımı İddiaları Doğru Mu? PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir. Ancak PTT'nin resmi internet sitesi incelendiğinde personel alımı duyuruları arasında 10 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da duyurunun yer almadığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla PTT personel alımı iddialarının doğruluk payının tespiti, kurumun resmi internet sitesi üzerindeki duyurular sayfasının takibi ile sağlanabilecektir.

Ptt Başvurusu Nasıl Yapılır? Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir. Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor. Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

Ptt Personel Alımı Genel Başvuru Şartları Neler? PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde; Türk vatandaşı olmak ,

, On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak ,

ve , Kamu haklarından yasaklı bulunmamak ,

, Suç işlememiş olmak, vs. Bu şartlarla PTT personel alımı sürecine hazırlanabilirsiniz!