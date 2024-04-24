İŞKUR 2997 güvenlik görevlisi istihdamı! 35 bin 700 TL maaşla kamuya, özel sektöre personel alınacak! Hastaneye, devlet kurumlarına...

Kamu kurumları ve özel sektör, güvenlik görevlisi ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) aracılığıyla personel alımları gerçekleştirmeye başladı.

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyurulara göre, toplamda 2997 güvenlik görevlisi pozisyonu için başvurular alınmaktadır. Bu pozisyonlar arasında silahlı, silahsız ve hastane güvenlik görevlisi gibi çeşitli kategoriler bulunmaktadır.

Kamu kurumlarından yapılan güvenlik görevlisi alımlarına örnek olarak, Orman Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi ve Erciyes Üniversitesi gibi kurumlar gösterilebilir. Bu kurumlar, güvenlik görevlisi pozisyonları için başvuru sürecini İŞKUR'un internet sitesi üzerinden duyurmuşlardır.