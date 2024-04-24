İŞKUR 2997 güvenlik görevlisi istihdamı! 35 bin 700 TL maaşla kamuya, özel sektöre personel alınacak! Hastaneye, devlet kurumlarına...

Kamu kurumları ve özel sektör, güvenlik görevlisi ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla personel alımları gerçekleştirmeye başladı.
Kamu kurumları ve özel sektör, güvenlik görevlisi ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla personel alımları gerçekleştirmeye başladı.
İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyurulara göre, toplamda 2997 güvenlik görevlisi pozisyonu için başvurular alınmaktadır. Bu pozisyonlar arasında silahlı, silahsız ve hastane güvenlik görevlisi gibi çeşitli kategoriler bulunmaktadır.
Kamu kurumlarından yapılan güvenlik görevlisi alımlarına örnek olarak, Orman Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi ve Erciyes Üniversitesi gibi kurumlar gösterilebilir. Bu kurumlar, güvenlik görevlisi pozisyonları için başvuru sürecini İŞKUR'un internet sitesi üzerinden duyurmuşlardır.
Özel sektörde ise İŞKUR, toplamda 2997 güvenlik görevlisi pozisyonu için alım yapacak.
Bu alımlar arasında silahlı, silahsız ve özel güvenlik ve koruma meslek elemanı gibi farklı pozisyonlar bulunmaktadır. Başvuruların nasıl yapılacağı ve detaylı bilgilere İŞKUR'un resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.
Güvenlik Görevlisi: 1036 pozisyon
Güvenlik Görevlisi (Hastane): 1 pozisyon
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 221 pozisyon
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1527 pozisyon
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı: 212 pozisyon
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MAAŞLAR NE KADAR OLUR?
2024 yılı itibariyle ortalama güvenlik görevlilerinin maaşları belirlendi. Güvenlik görevlileri ayda ortalama 24.300 TL maaş alırken, en düşük maaş 18.300 TL ve en yüksek maaş ise 35.700 TL olarak kaydedildi.
Tabii, bu maaşlar sektörden sektöre değişebilir. Bunlar tahmini maaşlardır.