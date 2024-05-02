Acilen KPSS’siz 127.580 personel alımı başvurusu başladı! İŞKUR kırmızı alarm verdi! Bekçi, temizlik, sağlık teknikeri, güvenlik...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlar ve işverenler arasında köprü görevi üstlenerek ülke genelinde istihdamı artırmayı hedefliyor. İŞKUR'un sunduğu çevrimiçi platform, her geçen gün daha fazla kişiye iş bulma konusunda yardımcı oluyor. İş arayanların binlerce iş ilanı arasından kendilerine en uygun olanı seçmelerine olanak tanıyor. İşte, İŞKUR'un iş arayanlar için sunduğu fırsatlar ve başvuru süreci...