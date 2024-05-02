SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Acilen KPSS'siz 127.580 personel alımı başvurusu başladı! İŞKUR kırmızı alarm verdi! Bekçi, temizlik, sağlık teknikeri, güvenlik...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlar için kapılarını açmaya devam ediyor. Son verilere göre, İŞKUR'un çevrimiçi platformunda tam 127.580 işçi alımı ilanı bulunuyor. Bu ilanlar, iş arayanlar ile özel sektörde ve kamuda istihdam sağlayan işverenleri bir araya getiriyor. Ayrıca, KPSS şartı olmadan da birçok farklı pozisyonda iş fırsatlarına ulaşmak mümkün.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 14:41 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 14:41
Acilen KPSS’siz 127.580 personel alımı başvurusu başladı! İŞKUR kırmızı alarm verdi! Bekçi, temizlik, sağlık teknikeri, güvenlik...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlar ve işverenler arasında köprü görevi üstlenerek ülke genelinde istihdamı artırmayı hedefliyor. İŞKUR'un sunduğu çevrimiçi platform, her geçen gün daha fazla kişiye iş bulma konusunda yardımcı oluyor. İş arayanların binlerce iş ilanı arasından kendilerine en uygun olanı seçmelerine olanak tanıyor. İşte, İŞKUR'un iş arayanlar için sunduğu fırsatlar ve başvuru süreci...

İŞKUR'un Güncel İstihdam Durumu

İŞKUR'un çevrimiçi platformu, şu an itibariyle tam 127.580 açık pozisyon ile dolu. Bu, iş arayanlar için geniş bir yelpazede iş fırsatı demek. Aşçıdan garsona, teknisyenden güvenlik görevlisine kadar birçok farklı meslek dalında açık iş ilanları bulunuyor. İş arayanlar, kariyer hedeflerine uygun pozisyonları kolaylıkla bulabiliyor.

İŞKUR Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?

Arama Yapın: İŞKUR'un çevrimiçi platformunda, kendinize uygun meslek, pozisyon ve şehri seçerek arama yapabilirsiniz.

Özgeçmişinizi Oluşturun: Profilinizi oluşturmak için öğrenim durumunuzu sisteme işleyin.

İlanları İnceleyin: Açık iş ilanlarından birini seçin ve başvuru şartlarını kontrol edin.

Başvurunuzu Yapın: Size en uygun iş ilanına başvurunuzu gönderin.

Özel Durumlarınızı Belirtin

Başvuru sürecinde özel bir durumunuz varsa (engelli, eski hükümlü vb.), bunu belirtmeyi unutmayın. İŞKUR, özel durumu olan bireylere destek sağlamak adına çeşitli imkanlar sunmaktadır.

İŞKUR İş Arayan Profili Oluşturma Kılavuzu

İnternet Şubesine Giriş: İŞKUR'un resmi internet sitesine girin ve internet şubesini seçin.

Kayıt Olun: İŞKUR e-devlet sistemi üzerinden kayıt sayfasına ulaşarak üyelik bilgilerinizi girin.

Profilinizi Güncelleyin: Aktif iş arayan olarak profilinizi güncelleyin ve aradığınız işle ilgili tercihlerinizi belirtin.

İŞKUR, iş arayanlar için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. İş bulma sürecini kolaylaştıran çevrimiçi platformuyla, binlerce kişiye istihdam kapılarını aralıyor. İŞKUR'un sunduğu fırsatlardan yararlanmak için hemen başvuru yapın ve kariyerinizi şekillendirin!

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA