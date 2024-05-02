Acilen KPSS’siz 127.580 personel alımı başvurusu başladı! İŞKUR kırmızı alarm verdi! Bekçi, temizlik, sağlık teknikeri, güvenlik...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlar ve işverenler arasında köprü görevi üstlenerek ülke genelinde istihdamı artırmayı hedefliyor. İŞKUR'un sunduğu çevrimiçi platform, her geçen gün daha fazla kişiye iş bulma konusunda yardımcı oluyor. İş arayanların binlerce iş ilanı arasından kendilerine en uygun olanı seçmelerine olanak tanıyor. İşte, İŞKUR'un iş arayanlar için sunduğu fırsatlar ve başvuru süreci...
İŞKUR'un Güncel İstihdam Durumu
İŞKUR'un çevrimiçi platformu, şu an itibariyle tam 127.580 açık pozisyon ile dolu. Bu, iş arayanlar için geniş bir yelpazede iş fırsatı demek. Aşçıdan garsona, teknisyenden güvenlik görevlisine kadar birçok farklı meslek dalında açık iş ilanları bulunuyor. İş arayanlar, kariyer hedeflerine uygun pozisyonları kolaylıkla bulabiliyor.
İŞKUR Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?
Arama Yapın: İŞKUR'un çevrimiçi platformunda, kendinize uygun meslek, pozisyon ve şehri seçerek arama yapabilirsiniz.
Özgeçmişinizi Oluşturun: Profilinizi oluşturmak için öğrenim durumunuzu sisteme işleyin.
İlanları İnceleyin: Açık iş ilanlarından birini seçin ve başvuru şartlarını kontrol edin.
Başvurunuzu Yapın: Size en uygun iş ilanına başvurunuzu gönderin.