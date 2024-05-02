15-17-19-31 Mayıs’a kadar ACİL lise mezunu kabin memuru aranıyor! 90.110 TL maaşla hostes alımı! İstanbul, Ankara, Antalya...

Emirates Havayolları, kabin memuru pozisyonunda istihdam etmek üzere yeni bir alım yapacak. Havayolu şirketi, en az lise mezunu adayları arasından seçim yapacak ve başvuruları kabul etmeye başladı. İşte detaylar...
EMIRATES KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
📌 Birçok kültürden insanlarla uğraşan, bir ekip ortamında mükemmel hizmet sunma konusunda doğal yeteneğe sahip olumlu tutum
📌 Lise mezunu (12. Sınıf)
📌 Yazılı ve sözlü İngilizcede akıcılık (başka bir dili konuşabilmek bir avantajdır)
📌 Tüm uçak türlerinde acil durum ekipmanına ulaşmanızı sağlayacak şekilde parmak ucunda dururken 212 cm kol erişimi ve minimum 160 cm yükseklik
📌 Emirates kabin ekibi üniforması giyerken görünür dövmelerin olmaması (kozmetik ve bandajlara izin verilmez)
📌 Yeni insanlara, yeni yerlere ve yeni durumlara uyum sağlayabilir
📌 Emirates kabin ekibi olarak Dubai'de ikamet edeceksiniz ve BAE'nin çalışma vizesi gerekliliklerini karşılamanız gerekecek
📌1 yıldan fazla müşteri hizmetleri deneyimi
📌 En az lise mezunu
📌 İleri düzeyde İngilizce