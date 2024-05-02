15-17-19-31 Mayıs’a kadar ACİL lise mezunu kabin memuru aranıyor! 90.110 TL maaşla hostes alımı! İstanbul, Ankara, Antalya...

UYARI: Emirates Havayolları'nda çalışan personelin maaşları, hedeflenen ülkenin yerel koşullarına ve mevzuatına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, başvuruda bulunmadan önce hedeflenen ülkenin maaş ve yan haklar konusundaki spesifik bilgilerini dikkate almanız önemlidir. Maaş ve yan haklar, sözleşme yapılan ülkenin ekonomik durumu, yaşam maliyeti ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, başvuru sürecinde detaylı bilgi almak için ilgili iş ilanında belirtilen iletişim kanallarını kullanmanız önemlidir.