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15-17-19-31 Mayıs'a kadar ACİL lise mezunu kabin memuru aranıyor! 90.110 TL maaşla hostes alımı! İstanbul, Ankara, Antalya...

Emirates Havayolları, global havacılık sektöründe öncü bir rol oynamaya devam ediyor ve bu kez de kabin memuru kadrosunu güçlendirmek için yeni bir personel alım kampanyası başlatıyor. En az lise mezunu adaylardan oluşacak yeni ekip üyeleri, Emirates'in dünya çapında tanınan yüksek hizmet kalitesini daha da ileriye taşımak için seçilecek. Şirket, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet standartlarını artırmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 08:22 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 08:22
15-17-19-31 Mayıs’a kadar ACİL lise mezunu kabin memuru aranıyor! 90.110 TL maaşla hostes alımı! İstanbul, Ankara, Antalya...

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Emirates Havayolları, kabin memuru pozisyonunda istihdam etmek üzere yeni bir alım yapacak. Havayolu şirketi, en az lise mezunu adayları arasından seçim yapacak ve başvuruları kabul etmeye başladı. İşte detaylar...

Emirates tarafından paylaşılan ilanın detaylarıEmirates tarafından paylaşılan ilanın detayları

EMIRATES KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

📌 Birçok kültürden insanlarla uğraşan, bir ekip ortamında mükemmel hizmet sunma konusunda doğal yeteneğe sahip olumlu tutum

📌 Lise mezunu (12. Sınıf)

📌 Yazılı ve sözlü İngilizcede akıcılık (başka bir dili konuşabilmek bir avantajdır)

📌 Tüm uçak türlerinde acil durum ekipmanına ulaşmanızı sağlayacak şekilde parmak ucunda dururken 212 cm kol erişimi ve minimum 160 cm yükseklik

Açılan ilanAçılan ilan

📌 Emirates kabin ekibi üniforması giyerken görünür dövmelerin olmaması (kozmetik ve bandajlara izin verilmez)

📌 Yeni insanlara, yeni yerlere ve yeni durumlara uyum sağlayabilir

📌 Emirates kabin ekibi olarak Dubai'de ikamet edeceksiniz ve BAE'nin çalışma vizesi gerekliliklerini karşılamanız gerekecek

📌1 yıldan fazla müşteri hizmetleri deneyimi

📌 En az lise mezunu

📌 İleri düzeyde İngilizce

Görüşme için örnek verilen kılık kıyafet yönetmeliğiGörüşme için örnek verilen kılık kıyafet yönetmeliği

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular internet üzerinden kabul edilecektir. İlgili adrese giderek özgeçmişinizi oluşturun ve başvurunuzu tamamlayın. Türkiye'de ise bazı günlerde düzenlenecek açık günlere katılarak bizzat başvuru yapabilirsiniz. Kurumun kendi adresinden kolaylıkla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de yapılacak davetli ve davetsiz görüşmelerin tarih ve adresleriTürkiye'de yapılacak davetli ve davetsiz görüşmelerin tarih ve adresleri

EMIRATES KABİN MEMURU MAAŞLARI NE KADAR?

📌 Temel olarak, başlangıç maaşı 4,430 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi'dir.
📌 Ayrıca, uçan saat başına ek ödeme yapılmaktadır ve bu ödemeyle aylık maaş 10,170 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi'ye yükselebilir.
📌 Bu maaşın dolar karşılığı yaklaşık olarak 2,770 USD'dir ve Türk Lirası karşılığı ise 90,000 TL'dir.
📌 Ayrıca, otel konaklamaları ve ulaşım masrafları şirket tarafından karşılanmaktadır.

UYARI: Emirates Havayolları'nda çalışan personelin maaşları, hedeflenen ülkenin yerel koşullarına ve mevzuatına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, başvuruda bulunmadan önce hedeflenen ülkenin maaş ve yan haklar konusundaki spesifik bilgilerini dikkate almanız önemlidir. Maaş ve yan haklar, sözleşme yapılan ülkenin ekonomik durumu, yaşam maliyeti ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, başvuru sürecinde detaylı bilgi almak için ilgili iş ilanında belirtilen iletişim kanallarını kullanmanız önemlidir.

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