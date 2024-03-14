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2024 A101 PERSONEL ALIMI başvuru ekranı! 17.002-19..500 TL maaşla A101 çalışan ARIYOR! Kasiyer, depo sorumlusu, mali işler, muhasebeci...

A101, Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden biri olarak, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu büyümenin bir parçası olmak ve dinamik bir ekibe katılmak ister misiniz? A101, sürekli mağazalarında istihdam edilmek üzere personel alımları gerçekleştiriyor. A101 kasiyer, depo sorumlusu, mali işler, muhasebeci alımı başvuru şartları ve detayları haberimizde.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 09:15 Güncelleme 15 Mart 2024, 09:15
2024 A101 PERSONEL ALIMI başvuru ekranı! 17.002-19..500 TL maaşla A101 çalışan ARIYOR! Kasiyer, depo sorumlusu, mali işler, muhasebeci...

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Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan A101, 2024 yılında çalışma şartları, pozisyonlar, maaşlar ve iş başvurusu süreci hakkında bilgi verdi. İşte A101 personel alımı şartları ve detayları...

A101 ÇALIŞMA POZİSYONLARI

Kasiyer
Depo Sorumlusu
Mağaza Yöneticisi
Mağaza Yönetici Yardımcısı
Depo Şoförü
Satış Müdürü
İdari İşler
Mali İşler
Bilişim Sistemleri
Muhasebeci
Satın Alma
Depo Araç Bakım Personeli

A101 ÇALIŞMA ŞARTLARI

Tercihen lise mezunu (bazı pozisyonlarda ilk öğrenim mezunu kabul edilebilir).
Dinamik ve yoğun iş temposunda vardiyalı çalışabilme yeteneği.
İnsan ilişkilerinde başarılı ve dikkatli olma.
Takım çalışmasına yatkınlık.
Şirkette kariyer yapma hedefi.
El terminali kullanabilme yeteneği.
Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilme.
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlama şartı.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

  • Bir kısmı 08.30-17.00 saatleri arasında çalışır.
  • Diğer bir kısmı 12.30-21.00 saatleri arasında çalışır.
  • Part time çalışanlar için işe gelme ve işten ayrılma saatleri mağaza sorumlusu tarafından belirlenir ve günlük 5 saatlik çalışma, 09.00-21.00 saatleri arasında ayarlanır.

A101 İŞ BAŞVURU EKRANI: www.a101.com.tr/kariyer

MAAŞLAR (2024)

A101'de maaşlar genellikle asgari ücret üzerinden belirlenmektedir. Ancak ekstra prim ve yemek ücretleri de eklenmektedir. Maaşlar pozisyona göre değişiklik göstermektedir. Örneğin:

  • Kasiyer maaşları: 17.500 TL ile 19.000 TL arasında,
  • Part time maaşlar: 9.100 TL ile 10.000 TL arasında,
  • Mağaza müdürü maaşları: 22.000 TL ile 25.000 TL arasında değişmektedir.

🔴 Belirtilen maaşlar Türkiye'deki hizmet sektörü maaşlarına genel bir tahmin olarak verilmiştir. Ancak markadan markaya, pozisyondan pozisyona maaşlar değişiklik gösterebilir. Gerçek bilgi için ilgili markanın insan kaynakları departmanıyla iletişime geçmek önemlidir.

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