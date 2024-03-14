2024 A101 PERSONEL ALIMI başvuru ekranı! 17.002-19..500 TL maaşla A101 çalışan ARIYOR! Kasiyer, depo sorumlusu, mali işler, muhasebeci...

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan A101, 2024 yılında çalışma şartları, pozisyonlar, maaşlar ve iş başvurusu süreci hakkında bilgi verdi. İşte A101 personel alımı şartları ve detayları...
Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan A101, 2024 yılında çalışma şartları, pozisyonlar, maaşlar ve iş başvurusu süreci hakkında bilgi verdi. İşte A101 personel alımı şartları ve detayları...
A101 ÇALIŞMA POZİSYONLARI
Kasiyer
Depo Sorumlusu
Mağaza Yöneticisi
Mağaza Yönetici Yardımcısı
Depo Şoförü
Satış Müdürü
İdari İşler
Mali İşler
Bilişim Sistemleri
Muhasebeci
Satın Alma
Depo Araç Bakım Personeli
A101 ÇALIŞMA ŞARTLARI
Tercihen lise mezunu (bazı pozisyonlarda ilk öğrenim mezunu kabul edilebilir).
Dinamik ve yoğun iş temposunda vardiyalı çalışabilme yeteneği.
İnsan ilişkilerinde başarılı ve dikkatli olma.
Takım çalışmasına yatkınlık.
Şirkette kariyer yapma hedefi.
El terminali kullanabilme yeteneği.
Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilme.
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlama şartı.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 İŞ BAŞVURU EKRANI: www.a101.com.tr/kariyer
MAAŞLAR (2024)
A101'de maaşlar genellikle asgari ücret üzerinden belirlenmektedir. Ancak ekstra prim ve yemek ücretleri de eklenmektedir. Maaşlar pozisyona göre değişiklik göstermektedir. Örneğin:
🔴 Belirtilen maaşlar Türkiye'deki hizmet sektörü maaşlarına genel bir tahmin olarak verilmiştir. Ancak markadan markaya, pozisyondan pozisyona maaşlar değişiklik gösterebilir. Gerçek bilgi için ilgili markanın insan kaynakları departmanıyla iletişime geçmek önemlidir.