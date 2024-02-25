SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR 3.550 kişilik temizlik görevlisi alımı yapılacak! 18-40 yaş arası herkes başvurabilir! 81 ilde hastanelere, kliniklere...

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 8 bin işçi alımı için başvuru sürecini başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından, İŞKUR aracılığıyla başvurular alınacak. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte, adaylar tarafından alım yapılacak meslek grupları ve şartlar merak edilmeye başlandı. Özellikle 3.550 kişilik temizlik görevlisi alımı hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 13:29 Güncelleme 25 Şubat 2024, 13:29
İŞKUR 3.550 kişilik temizlik görevlisi alımı yapılacak! 18-40 yaş arası herkes başvurabilir! 81 ilde hastanelere, kliniklere...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 8 bin işçi alımı için başvurular 23 Şubat Cuma günü itibariyle İŞKUR üzerinden başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, çeşitli meslek gruplarından adaylar arasından seçim yapılacak.

Alım kapsamında aranan meslek grupları şunlardır:

Otomotiv Kaportacısı

Temizlik Görevlisi

Oto Elektrikçisi

Oto Bakım Onarımcısı ve Otomotiv Mekanikçisi

Marangoz

Güvenlik Görevlisi

Klinik Destek Elemanı

İnşaat Boyacısı

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

Elektrikçi

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

Bilgisayar Sistem Kurulum, Bakım, Onarım ve Arıza Giderme Elemanı

Başvuru yapmak isteyen adayların, belirtilen meslek grupları için gerekli olan özellikleri taşımaları gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları 23-27 Şubat tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru işlemleri il bazında alım yapılacak meslek gruplarına göre belirlenmiş durumda aşağıda yer alan ekran üzerinden ilgili meslek grubu ilanına ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıklıyor
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
CHP’de kılıçlar 1 Nisan’a bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özel’e ’imzalı’ kurultay tehdidi
Erken emeklilik reformu: Sigortası olmayan ev kadınları sosyal güvence imkanına kavuşacak! Bağ-Kur emeklilik prim şartı 9000’den 7200 güne düşecek
Marmara’da batan gemi hakkında son durum ne? Nene Hatun gemisi devrede! 11 dalgıçla arama
Son dakika: CHP ve DEM’in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM’e geçecek
Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri ’shop’ yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yine taşımalı miting skandalı: Katılan vatandaşlara 150 TL verildi
İsrail’de yüzlerce kişi katil Netanyahu’nun istifası için toplandı: Herkes biliyor ki sen suçlusun
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya mitinginde önemli açıklamalar
Zirvede Fener ’var’
İzmir’de üstü çizilen CHP’li Tunç Soyer, partisini bombaladı: Değişim sloganının altının boşaltılarak umutların sönümlendiğini görüyoruz
DEM’li Meral Danış Beştaş’tan CHP ile ittifak itirafı! Esenyurt ve Mersin’i işaret etti
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHP’li delegelere gitti
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na DEM göndermesi: Kandil ittifakının bayrakları sallandı
SON DAKİKA