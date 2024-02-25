İŞKUR 3.550 kişilik temizlik görevlisi alımı yapılacak! 18-40 yaş arası herkes başvurabilir! 81 ilde hastanelere, kliniklere...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 8 bin işçi alımı için başvurular 23 Şubat Cuma günü itibariyle İŞKUR üzerinden başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, çeşitli meslek gruplarından adaylar arasından seçim yapılacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 8 bin işçi alımı için başvurular 23 Şubat Cuma günü itibariyle İŞKUR üzerinden başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, çeşitli meslek gruplarından adaylar arasından seçim yapılacak.
Alım kapsamında aranan meslek grupları şunlardır:
Otomotiv Kaportacısı
Temizlik Görevlisi
Oto Elektrikçisi
Oto Bakım Onarımcısı ve Otomotiv Mekanikçisi
Marangoz
Güvenlik Görevlisi
Klinik Destek Elemanı
İnşaat Boyacısı
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Elektrikçi
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
Bilgisayar Sistem Kurulum, Bakım, Onarım ve Arıza Giderme Elemanı
Başvuru yapmak isteyen adayların, belirtilen meslek grupları için gerekli olan özellikleri taşımaları gerekmektedir.
SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları 23-27 Şubat tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru işlemleri il bazında alım yapılacak meslek gruplarına göre belirlenmiş durumda aşağıda yer alan ekran üzerinden ilgili meslek grubu ilanına ulaşabilirsiniz.
SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.