Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı işçi alımı başvuru şartları neler? Temizlikçi, klinik destek elemanı...

Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı, 8 bin yeni personel alımı için kararını Resmi Gazete'de yayımlayarak duyurdu. Bu kararla birlikte, sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması ve ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor.Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, adaylar başvurularını 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden yapacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.
Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84
Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127
Elektrikçi (genel): 144
Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143