KPSS şartı, ikamet ve mülakat şartı yok! 19-29 Şubat İŞKUR 18-57 yaş arası hasta danışmanı alımı online başladı

İş arayışında olanlara müjdeli bir haber İŞKUR üzerinden geldi. KPSS, sınav ya da mülakat şartı olmaksızın, 18-55 yaş arası vatandaşlar için hasta danışmanı pozisyonlarına personel alımı başlatıldı. Özellikle sağlık sektöründe istihdam edilmek isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunan bu alımlar, online olarak gerçekleştirilecek.

Başvuracak adayların, alım yapılacak özel sağlık kuruluşlarının belirleyebileceği özel şartları da taşıyor olmaları gerekiyor. Bu nedenle, ilana başvurmadan önce hem genel hem de ilana özgü özel şartların iyi incelenmesi önem taşıyor.

Hasta danışmanı olarak çalışmak isteyen adaylar için belirlenen genel şartlar aşağıdaki gibi:

Başvuru Takvimi ve Süreci

İŞKUR üzerinden yapılan duyuruya göre, başvuruların son tarihleri pozisyona ve sağlık kuruluşuna göre değişiklik gösterebiliyor. Adaylar, İŞKUR'un Açık İş İlanları sayfasında yer alan ilgili ilanın yanında belirtilen tarihe göre başvurularını tamamlamalıdırlar. Başvurular, İŞKUR'un online platformu üzerinden yapılabilirken, adaylar aynı zamanda İŞKUR şubelerine şahsen başvuruda da bulunabilirler.

İŞKUR üzerinden hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu için çeşitli tarihlerde ve farklı referans numaraları ile yayınlanan iş ilanları, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Konya gibi şehirlerdeki sağlık kuruluşlarından geliyor. Bu ilanlar, sağlık sektöründe istihdam arayan adaylar için önemli fırsatlar sunuyor.