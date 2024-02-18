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KPSS şartı, ikamet ve mülakat şartı yok! 19-29 Şubat İŞKUR 18-57 yaş arası hasta danışmanı alımı online başladı

Müjdeli haber! Hastane danışmanı pozisyonlarına yapılacak olan alımlar, tamamen online bir süreçle yürütülecek. Bu alımlar, özel sektörde gerçekleşecek ve KPSS gibi sınav şartları aranmayacak. Başvuracak adayların, alım yapılacak özel sağlık kuruluşlarının belirleyebileceği özel şartları da taşıyor olmaları gerekiyor. Bu nedenle, ilana başvurmadan önce hem genel hem de ilana özgü özel şartların iyi incelenmesi önem taşıyor. İşte İŞKUR 19-29 Şubat 18-57 yaş arası hasta danışmanı alımı detayları...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 12:56 Güncelleme 18 Şubat 2024, 12:56
KPSS şartı, ikamet ve mülakat şartı yok! 19-29 Şubat İŞKUR 18-57 yaş arası hasta danışmanı alımı online başladı

İş arayışında olanlara müjdeli bir haber İŞKUR üzerinden geldi. KPSS, sınav ya da mülakat şartı olmaksızın, 18-55 yaş arası vatandaşlar için hasta danışmanı pozisyonlarına personel alımı başlatıldı. Özellikle sağlık sektöründe istihdam edilmek isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunan bu alımlar, online olarak gerçekleştirilecek.

Hasta Danışmanı Alımı Başvuru Şartları

Hasta danışmanı olarak çalışmak isteyen adaylar için belirlenen genel şartlar aşağıdaki gibi:

  • TC vatandaşı olmak
  • 18 ile 55 yaş aralığında olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak; lise veya üniversite mezunları da başvurabilir
  • Sağlık durumunun, ayakta çalışmaya ve vardiyalı çalışma koşullarına uygun olması
  • Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Başvuracak adayların, alım yapılacak özel sağlık kuruluşlarının belirleyebileceği özel şartları da taşıyor olmaları gerekiyor. Bu nedenle, ilana başvurmadan önce hem genel hem de ilana özgü özel şartların iyi incelenmesi önem taşıyor.

Başvuru Takvimi ve Süreci

İŞKUR üzerinden yapılan duyuruya göre, başvuruların son tarihleri pozisyona ve sağlık kuruluşuna göre değişiklik gösterebiliyor. Adaylar, İŞKUR'un Açık İş İlanları sayfasında yer alan ilgili ilanın yanında belirtilen tarihe göre başvurularını tamamlamalıdırlar. Başvurular, İŞKUR'un online platformu üzerinden yapılabilirken, adaylar aynı zamanda İŞKUR şubelerine şahsen başvuruda da bulunabilirler.

İŞKUR üzerinden hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu için çeşitli tarihlerde ve farklı referans numaraları ile yayınlanan iş ilanları, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Konya gibi şehirlerdeki sağlık kuruluşlarından geliyor. Bu ilanlar, sağlık sektöründe istihdam arayan adaylar için önemli fırsatlar sunuyor.

İlanların Detayları:

  • İstanbul şehrinde, 6 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olan bir ilan, referans numarası 00008075910 ile listelenmiş.
  • Aynı şekilde, 4 Mart ve 2 Mart 2024 tarihlerinde biten başka İstanbul ilanları da mevcut, bunların referans numaraları sırasıyla 00008067936, 00008066083 ve 00008066736.
  • 1 Mart, 28 Şubat ve 27 Şubat 2024 tarihlerinde sona erecek ilanlar da yine İstanbul'da bulunuyor, bu ilanların referans numaraları 00008066504, 00008060505 ve 00008057945.
  • Kocaeli ve Ankara şehirleri için de 27 Şubat 2024 tarihinde sona eren ilanlar var, referans numaraları sırasıyla 00008056384 ve 00008050221.
  • Konya için de 22 Şubat 2024 tarihinde sona erecek bir ilan bulunmakta, referans numarası 00008051730.

Bu ilanlar, adaylara KPSS, sınav veya mülakat şartı olmaksızın, sağlık sektöründe istihdam edilme fırsatı sunuyor. Adayların başvurularını İŞKUR'un online platformu üzerinden veya en yakın İŞKUR şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri belirtiliyor.

İŞKUR hasta danışmanı alımı ilanları için tıklayınız

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