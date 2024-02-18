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17.500 TL, 20.200 TL maaş veriliyor! En az ilkokul mezunu olanlar hemen bakın! 2024 İŞKUR KPSS şartsız iş alımları başladı!

2024 yılı, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen belediye personeli alım süreçleri açısından yoğun bir tempo içinde ilerliyor. İş arayışında olan vatandaşlar için cazip imkanlar barındıran bu alım ilanları, farklı niteliklere ve pozisyonlara yönelik olarak hazırlanmaktadır. Adayların, başvurularını gerçekleştirmeden evvel ilanlarda yer alan özel şartları titizlikle gözden geçirmeleri ve başvuru için istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde hazır bulundurmaları önem taşır. Bu haberimizde, belediyeler tarafından açılan işçi alım ilanlarına yer verdik.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 13:03 Güncelleme 18 Şubat 2024, 13:03
17.500 TL, 20.200 TL maaş veriliyor! En az ilkokul mezunu olanlar hemen bakın! 2024 İŞKUR KPSS şartsız iş alımları başladı!

2024 yılı itibarıyla, İŞKUR üzerinden yapılan belediye personel alım ilanlarına olan ilgi artış gösteriyor. Çeşitli belediyeler tarafından yayımlanan bu ilanlar, iş arayan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuyor. En az ilkokul mezunu olma şartı ile yapılan personel ve işçi alımları, geniş bir kesime hitap ediyor. İşte bu alımlarla ilgili bilinmesi gerekenler.

Kurum Dışı İşçi Alım İlanları ve Tarihleri

2024 yılında İŞKUR aracılığıyla yayımlanan bazı önemli belediye işçi alım ilanları ve tarihleri şu şekildedir:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic. A.Ş., 25.10.2024 ve 31.12.2024 tarihlerinde alım yapacak.

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK), 28.06.2024 ve 30.06.2024 tarihlerinde personel alacak.

Sakarya Karasu Karsaş İnş. San. Tic. A.Ş., 29.03.2024 tarihinde işçi alımı gerçekleştirecek.

İstanbul Beltur Büyük İstanbul Eğt. Tur. Sağ. Yat. İşl. ve Tic. Şti., 30.04.2024 tarihinde alım yapacak.

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş., 29.02.2024 ve 25.02.2024 tarihlerinde personel alacak.

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş) - 17, 19 ve 21 Şubat

Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. - 17, 18 ve 19 Şubat

Antalya Falez Çevre Yönetim Danş. Turz. İnş. San ve Tic. A.Ş. - 17 ve 18 Şubat

Muğla Dabel Turizm İnş. ve Tic. AŞ. - 19 Şubat

Sivas Zara Belediyesi Zarabelsan A.Ş. - 19 Şubat

Gümüşhane Kelkit Belediyesi Personel Ltd. Şti. - 21 Şubat

Yalova Kadıköy Belediyesi Personel Limited Şirketi - 20 Şubat

Bursa Osmangazi Bel. Pers. A.Ş. (OSPERAŞ) - 23 Şubat

Muğla Fethiye Belediye Hiz. Turz. ve Tic. AŞ. - 22 Şubat

Antalya Kemer Belediyesi Personbel Ltd. Şti. - 19 Şubat

Antalya Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. - 22 Şubat

Mersin Büyükşehir İmar İnş. Elek. Ürt. Özel Güv. Hizm. San ve Tic. A.Ş - 17 Şubat

Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. - 19 Şubat (5 farklı alım)

Çanakkale Biga Kent Hizmetleri A.Ş - 17 Şubat

Muğla Yatağan Belediyesi Personel Ltd.Şti. - 20 Şubat

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd.Şti. - 23 Şubat

Personel Alımları İçin Gerekli Olan Şartlar

Personel alımları için adaylardan genellikle aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

Eğitim Durumu: İlanlara göre değişmekle birlikte, genellikle en az ilkokul mezunu olmak gerekmektedir.

Yaş Sınırı: Bazı pozisyonlar için belirlenen yaş sınırları olabilir.

Sağlık Durumu: İşin gerektirdiği sağlık koşullarını karşılamak.

Sicil Durumu: Adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

İkamet Şartı: Bazı alımlarda, belirli bir bölgede ikamet etme şartı aranabilir.

İlanlara Başvuru Süreci

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara başvuru yapmak isteyen adayların, İŞKUR'un resmi web sitesine üye olmaları ve ilgili ilan için başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru süreci, ilanlara göre değişiklik gösterebilir.

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