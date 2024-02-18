17.500 TL, 20.200 TL maaş veriliyor! En az ilkokul mezunu olanlar hemen bakın! 2024 İŞKUR KPSS şartsız iş alımları başladı!

2024 yılı itibarıyla, İŞKUR üzerinden yapılan belediye personel alım ilanlarına olan ilgi artış gösteriyor. Çeşitli belediyeler tarafından yayımlanan bu ilanlar, iş arayan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuyor. En az ilkokul mezunu olma şartı ile yapılan personel ve işçi alımları, geniş bir kesime hitap ediyor. İşte bu alımlarla ilgili bilinmesi gerekenler.