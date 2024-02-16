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16-29 Şubat 2024 hastanelere 18-57 yaş arası personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı

Hasta kayıt görevlisi pozisyonları, sağlık sektöründe önemli bir rol oynar ve hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının işleyişinin temel taşlarından biridir. Bu pozisyonda görev alan kişiler, hastaların kayıt işlemlerini hızlı ve doğru bir şekilde tamamlayarak, sağlık hizmetlerine erişimin kolay ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Sağlık sektöründe hızlı bir başlangıç yapmak ve hasta kayıt görevlisi pozisyonlarında yer almak için, mülakat gerektirmeyen pozisyonlara başvurmak için haberimizde yer alan ilanlara bakın.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 11:33 Güncelleme 16 Şubat 2024, 11:33
16-29 Şubat 2024 hastanelere 18-57 yaş arası personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı

Sağlık sektöründe iş arayanlar için müjdeli haber! İŞKUR, hastanelerde mülakat gerektirmeyen hasta kayıt görevlisi pozisyonları için alımların başlandığını duyurdu. Bu yeni uygulama, sağlık sektöründe iş bulma imkanlarını artırarak istihdamı canlandırmayı amaçlıyor. İŞKUR, sağlık sektöründe iş arayanlar için müjdeli bir haberi duyurdu. Şubat ayı itibariyle, hastanelerde mülakat gerektirmeyen hasta kayıt görevlisi pozisyonları için alımlar başladı. Bu gelişme, sağlık sektöründeki istihdam imkanlarını genişletmek ve iş arayanlara yeni fırsatlar sunmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Hasta Kabul Kayıt Görevlisi Alımı

İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, özel sektörde hasta kabul kayıt görevlisi alımı yapılacaktır. Hasta kabul kayıt görevlileri, sağlık kurumlarında tedavi gören hastaların, giriş süreçlerinden çıkışlarına kadar olan tüm işlemlerin kayıtlarını tutan kişilerdir. Bu meslek, hastaların gereksinimlerini karşılamak ve sağlık kurumlarının düzenli çalışmasını sağlamak için son derece önemlidir.

Hasta kabul kayıt görevlileri, sağlık kurumlarında çalışan ve hasta kabul süreçleriyle ilgilenen profesyonellerdir. Bu kişiler, hastaların kayıtlarını tutar, gerekli dosyaları hazırlar, işlemi tamamlanan dosyaları düzenler ve arşivler. Ayrıca, hasta kabul kayıt görevlilerinin tıbbi terminolojiye hakim olmaları beklenir, çünkü hastaların tıbbi belgeleri ve raporlarıyla çalışırlar.

Başvuru Şartları

İŞKUR tarafından yayınlanan ilana başvurmak isteyen adayların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

18 yaşını tamamlamış olmak

Sağlık sektöründe deneyimi olan ya da deneyim kazanmak isteyen

İletişim ve planlama becerilerine sahip olmak

Hizmet ve çözüm odaklı olmak

Ekip çalışmasına yatkın olmak

Provizyon ve fatura işlemlerine hakim olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Görevini yerine getirirken herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak (Engelli adaylar için özellikler ilanların içerisinde aktarılmıştır)

Giyimine özen göstermek ve güler yüzlü olmak

Gerektiğinde vardiyalı çalışabilme yeteneğine sahip olmak

Başvuru Detayları

Hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonuna başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını sadece İŞKUR web sitesi üzerinden e-Devlet ile giriş yaparak yapabilirler. Başvuru yapan adaylar arasından uygun görülenler, görüşmeye çağrılacak ve mülakata katılmak için davet edileceklerdir.

İŞKUR'un işleyişi, hem iş arayanların hem de işverenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. İşgücü piyasasında istihdamı artırmak ve daha fazla kişiye iş imkanı sunmak amacıyla İŞKUR'un çalışmaları önemli bir rol oynamaktadır. İş arayanlar için iş bulma sürecini kolaylaştırmak ve işverenlere uygun çalışanları temin etmek, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. İŞKUR, bu hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürerek iş arayanlar ve işverenler arasındaki işbirliğini teşvik etmeye devam etmektedir.

İşte Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi pozisyonu için güncel iş ilanları:

Kocaeli

Tarih: 27.02.2024
Referans No: 00008056384

İstanbul

Tarih: 26.02.2024
Referans No: 00007949725

İstanbul

Tarih: 23.02.2024
Referans No: 00008051864

Ankara

Tarih: 22.02.2024
Referans No: 00008050221

Konya

Tarih: 22.02.2024
Referans No: 00008051730

İstanbul

Tarih: 21.02.2024
Referans No: 00008048345

İstanbul

Tarih: 21.02.2024
Referans No: 00008049280

İstanbul

Tarih: 17.02.2024
Referans No: 00008043773

İstanbul

Tarih: 16.02.2024
Referans No: 00008041308

Tekirdağ

Tarih: 16.02.2024
Referans No: 00008042498

İstanbul

Tarih: 28.02.2024
Referans No: 00008060505

İstanbul

Tarih: 27.02.2024
Referans No: 00008057945

İŞKUR Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı ilanları için tıklayınız

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