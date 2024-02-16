16-29 Şubat 2024 hastanelere 18-57 yaş arası personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı

Başvuru Şartları
İŞKUR tarafından yayınlanan ilana başvurmak isteyen adayların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:
18 yaşını tamamlamış olmak
Sağlık sektöründe deneyimi olan ya da deneyim kazanmak isteyen
İletişim ve planlama becerilerine sahip olmak
Hizmet ve çözüm odaklı olmak
Ekip çalışmasına yatkın olmak
Provizyon ve fatura işlemlerine hakim olmak
MS Office programlarına hakim olmak
Görevini yerine getirirken herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak (Engelli adaylar için özellikler ilanların içerisinde aktarılmıştır)
Giyimine özen göstermek ve güler yüzlü olmak
Gerektiğinde vardiyalı çalışabilme yeteneğine sahip olmak
Başvuru Detayları
Hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonuna başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını sadece İŞKUR web sitesi üzerinden e-Devlet ile giriş yaparak yapabilirler. Başvuru yapan adaylar arasından uygun görülenler, görüşmeye çağrılacak ve mülakata katılmak için davet edileceklerdir.
İŞKUR'un işleyişi, hem iş arayanların hem de işverenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. İşgücü piyasasında istihdamı artırmak ve daha fazla kişiye iş imkanı sunmak amacıyla İŞKUR'un çalışmaları önemli bir rol oynamaktadır. İş arayanlar için iş bulma sürecini kolaylaştırmak ve işverenlere uygun çalışanları temin etmek, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. İŞKUR, bu hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürerek iş arayanlar ve işverenler arasındaki işbirliğini teşvik etmeye devam etmektedir.
İşte Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi pozisyonu için güncel iş ilanları:
Kocaeli
Tarih: 27.02.2024
Referans No: 00008056384
İstanbul
Tarih: 26.02.2024
Referans No: 00007949725
İstanbul
Tarih: 23.02.2024
Referans No: 00008051864
Ankara
Tarih: 22.02.2024
Referans No: 00008050221
Konya
Tarih: 22.02.2024
Referans No: 00008051730
İstanbul
Tarih: 21.02.2024
Referans No: 00008048345
İstanbul
Tarih: 21.02.2024
Referans No: 00008049280
İstanbul
Tarih: 17.02.2024
Referans No: 00008043773
İstanbul
Tarih: 16.02.2024
Referans No: 00008041308
Tekirdağ
Tarih: 16.02.2024
Referans No: 00008042498
İstanbul
Tarih: 28.02.2024
Referans No: 00008060505
İstanbul
Tarih: 27.02.2024
Referans No: 00008057945
İŞKUR Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı ilanları için tıklayınız