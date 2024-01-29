İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) tarafından düzenlenecek olan 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için erkek ve kadın polis memuru adayları arasından öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Adaylar, bu önemli eğitim fırsatını değerlendirmek amacıyla başvuru sürecini yakından takip ediyor.
8. DÖNEM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ ALIM DUYURUSU
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından (270) erkek, (30) kadın olmak üzere toplam (300) öğrenci alımı yapılacaktır.
PAEM AMİRLİK ÖĞRENCİ ALIMI 2024 BAŞVURULAR BAŞLADI MI?
Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.