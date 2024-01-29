İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) tarafından düzenlenecek olan 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için erkek ve kadın polis memuru adayları arasından öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Adaylar, bu önemli eğitim fırsatını değerlendirmek amacıyla başvuru sürecini yakından takip ediyor.