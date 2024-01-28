107. ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2024? Yılın ilk özel güvenlik sınavı hangi tarihte? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren ve güvenlik alanında eğitim almak isteyen bireyler için önemli bir duyuru geldi. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav tarihleri paylaşıldı. Yılın ilk ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Türkiye'de özel güvenlik sektöründe faaliyet gösterenler için önemli bir tarih olan Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav tarihleri açıklandı. Buna göre, 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 24 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

SINAV HAKKINDA

Sınav süreleri, farklı kategorilerdeki kursiyerlere göre belirlendi. Silahlı sınava girecek olanların sınav süresi 150 dakika olacak ve bu süre içinde 100 genel soru ile birlikte 25 silah bilgisi sorusunu cevaplamaları gerekecek. Silahsız sınava katılacaklar için süre 120 dakika olarak belirlendi ve sadece 100 adet genel soru sorulacak. Silah farkı sınavına girecek adaylar ise 30 dakika içinde sadece 25 silah bilgisi sorusunu cevaplamak zorunda kalacak.

Sınavda adaylara yöneltilen 100 çoktan seçmeli soru, her biri bir puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Silah farkı sınavına girecek adaylar için ise 25 çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak ve değerlendirme her bir soru için iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.