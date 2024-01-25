Almanya 2,100 Euro maaşla işçi alımı yapılacak! 2 milyon kadro açıldı; İlkokul mezunu aşçı, inşaat işçisi, hemşire, kalifiye eleman...

Avrupa Birliği, kalifiye iş gücüne olan ihtiyacını karşılamak için Mavi Kart uygulamasında önemli değişiklikler yapmıştır. Bu yeni düzenlemeler, özellikle mesleki kariyerin başında olan kalifiye göçmenler için cazip fırsatlar sunmakta ve Avrupa genelinde iş bulma olanaklarını genişletmektedir.

Asgari Gelir Şartında Değişiklik



Yeni düzenlemelere göre, eleman darboğazı görülen meslek ve branşlar için aranan asgari gelir şartı, yıllık sosyal güvenlik katkı payı tabanının en az yüzde 45.3 oranında olacak. Bu, 2023 yılı itibariyle yıllık 39 bin 682,80 Euro'dan başlayan gelirler için geçerli. Acil kalifiye eleman ihtiyacı olan mesleklerde ise asgari gelir miktarı, yıllık sosyal güvenlik katkı payı tabanının yüzde 50'si, yani yaklaşık 43 bin 800 Euro olacak.