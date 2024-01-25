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Almanya 2,100 Euro maaşla işçi alımı yapılacak! 2 milyon kadro açıldı; İlkokul mezunu aşçı, inşaat işçisi, hemşire, kalifiye eleman...

Almanya, işçi alımı için hazırlıklarını tamamladı ve yeni göçmenlik programları olan Mavi Kart ve Fırsat Kartı için başvurular başlıyor. Yürürlüğe giren Kalifiye Göç Kanunu, kalifiye işgücü göçünü teşvik etmeyi amaçlıyor. Ağustos 2012'de yürürlüğe giren bu kanun ile genişletilen Avrupa Birliği (AB) Mavi Kart, başta 90 güne kadar serbest dolaşım olmak üzere bir dizi kolaylık getiriyor.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 08:59 Güncelleme 25 Ocak 2024, 08:59
Almanya 2,100 Euro maaşla işçi alımı yapılacak! 2 milyon kadro açıldı; İlkokul mezunu aşçı, inşaat işçisi, hemşire, kalifiye eleman...

Avrupa Birliği, kalifiye iş gücüne olan ihtiyacını karşılamak için Mavi Kart uygulamasında önemli değişiklikler yapmıştır. Bu yeni düzenlemeler, özellikle mesleki kariyerin başında olan kalifiye göçmenler için cazip fırsatlar sunmakta ve Avrupa genelinde iş bulma olanaklarını genişletmektedir.

Asgari Gelir Şartında Değişiklik

Yeni düzenlemelere göre, eleman darboğazı görülen meslek ve branşlar için aranan asgari gelir şartı, yıllık sosyal güvenlik katkı payı tabanının en az yüzde 45.3 oranında olacak. Bu, 2023 yılı itibariyle yıllık 39 bin 682,80 Euro'dan başlayan gelirler için geçerli. Acil kalifiye eleman ihtiyacı olan mesleklerde ise asgari gelir miktarı, yıllık sosyal güvenlik katkı payı tabanının yüzde 50'si, yani yaklaşık 43 bin 800 Euro olacak.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Almanya işçi alımı başvuruları için tarih açıklaması gelmedi. Bu konuda resmi bir açıklama yapılması halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

Almanya'nın yeni göç yasası Kasım 2023, Mart 2024 ve Haziran 2024'te olmak üzere üç aşamada yürürlüğe girecek. Düzenlemenin temellerinin Kasım ayında atılması öngörülüyor.

Almanya'ya 2 milyon işçi alımına ilişkin başvuruların Mart 2024'te alınmaya başlaması bekleniyor.

Maaş ve Ücretler: Almanya'da işçi olarak çalışmayı düşünen kişilere sunulan maaşlar sektöre göre değişiklik gösterir. En düşük maaş asgari ücret olan 2,100 Euro (61.944,50 TL) olarak bilinirken, en yüksek maaşlar 37,000 Euro (1.091,30 TL) gibi yüksek rakamlara ulaşabilir.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI ARANAN MESLEKLER

· Aşçı

· İnşaat işçisi

· Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları

· Kaynakçı

· İnternet teknolojisi

· Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

· Gastronomi

· Eğitim

· Sağlık hizmetleri

· Çocuk yetiştiricileri

· IT teknisyenleri

· Metal ve ağır sanayi işçileri

· Gastronomi uzmanları

· Vasıflı işçiler

· İnşaat sektörü işçileri

· Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler

Kimler AB Mavi Kart Alabilecek?

Almanya'da işe başlayan ve yıllık en az 39 bin 682,80 Euro kazanan yabancı akademisyenler,
Son üç yıl içinde yüksek lisans derecesi almış olanlar,
Bilgi teknolojisi uzmanları, yüksek lisans derecesine sahip olmasalar bile, en az üç yıl benzer iş deneyimine sahip oldukları takdirde.

Hangi Meslekler Kapsıyor?
Matematik, bilişim, fen bilimleri, mühendislik ve tıp branşları,
Mal üretimi, madencilik, inşaat, lojistik, enformasyon ve iletişim teknolojileri alanında yöneticilik pozisyonları,
Çocuk bakımı, sağlık sektörü, veterinerlik, diş hekimliği, eczacılık,
Hemşirelik, doğum yardım uzmanlığı, eğitimcilik ve benzeri alanlar.

Avrupa Birliği'nde Serbest Dolaşım Hakkı
AB Mavi Kart sahipleri, Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkına sahip olacak. Bu, başka bir AB ülkesinde çalışan yabancıların, iş gereği Almanya'ya gelip 90 gün kalabilecekleri anlamına geliyor. En az 12 ay süreyle başka bir AB ülkesinde ikamet ettikten sonra Almanya'ya taşınabilecek ve vizesiz olarak burada kalabilecekler.

Aile Birleşiminde Kolaylık
AB Mavi Kart sahipleri, Almanya'ya göç ettiklerinde aile birleşimi sürecinde öncelikli muamele görecekler. Aile üyeleri, önceki üye devletlerdeki oturum izinleriyle Almanya'ya girebilecek ve vize sürecinden muaf tutulacaklar.

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