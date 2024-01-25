Almanya 2,100 Euro maaşla işçi alımı yapılacak! 2 milyon kadro açıldı; İlkokul mezunu aşçı, inşaat işçisi, hemşire, kalifiye eleman...

ALMANYA İŞÇİ ALIMI ARANAN MESLEKLER
· Aşçı
· İnşaat işçisi
· Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları
· Kaynakçı
· İnternet teknolojisi
· Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi
· Gastronomi
· Eğitim
· Sağlık hizmetleri
· Çocuk yetiştiricileri
· IT teknisyenleri
· Metal ve ağır sanayi işçileri
· Gastronomi uzmanları
· Vasıflı işçiler
· İnşaat sektörü işçileri
· Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler
Kimler AB Mavi Kart Alabilecek?
Almanya'da işe başlayan ve yıllık en az 39 bin 682,80 Euro kazanan yabancı akademisyenler,
Son üç yıl içinde yüksek lisans derecesi almış olanlar,
Bilgi teknolojisi uzmanları, yüksek lisans derecesine sahip olmasalar bile, en az üç yıl benzer iş deneyimine sahip oldukları takdirde.
Hangi Meslekler Kapsıyor?
Matematik, bilişim, fen bilimleri, mühendislik ve tıp branşları,
Mal üretimi, madencilik, inşaat, lojistik, enformasyon ve iletişim teknolojileri alanında yöneticilik pozisyonları,
Çocuk bakımı, sağlık sektörü, veterinerlik, diş hekimliği, eczacılık,
Hemşirelik, doğum yardım uzmanlığı, eğitimcilik ve benzeri alanlar.
Avrupa Birliği'nde Serbest Dolaşım Hakkı
AB Mavi Kart sahipleri, Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkına sahip olacak. Bu, başka bir AB ülkesinde çalışan yabancıların, iş gereği Almanya'ya gelip 90 gün kalabilecekleri anlamına geliyor. En az 12 ay süreyle başka bir AB ülkesinde ikamet ettikten sonra Almanya'ya taşınabilecek ve vizesiz olarak burada kalabilecekler.
Aile Birleşiminde Kolaylık
AB Mavi Kart sahipleri, Almanya'ya göç ettiklerinde aile birleşimi sürecinde öncelikli muamele görecekler. Aile üyeleri, önceki üye devletlerdeki oturum izinleriyle Almanya'ya girebilecek ve vize sürecinden muaf tutulacaklar.