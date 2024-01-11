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Polislik sınavı ne zaman 2024? Yeni polis alımı başladı mı? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?

Türkiye'de polis olmak isteyen adaylar için Polis Akademisi tarafından yapılan son duyuru, 29. ve 30. Dönem POMEM Eğitimine silahaltında bulunması nedeniyle kayıt yaptıramayan adayları kapsadı. Bu kapsamda, kaydı yapılamayan adaylar için 31. Dönem POMEM eğitimi planlanıyor. Peki, polislik sınavı ne zaman 2024? Yeni polis alımı ne zaman yapılacak? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 13:20 Güncelleme 11 Ocak 2024, 13:20
Polislik sınavı ne zaman 2024? Yeni polis alımı başladı mı? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?

Polislik mesleğine ilgi büyük bir ivme kazanmaya devam ediyor. Polis Akademisi tarafından düzenlenen sınavlara katılmak isteyen adaylar, 2024 yılı polis alımları için heyecanla beklemeye başladı. Özellikle 31. Dönem POMEM'e başvuru yapmak isteyen adaylar arasında büyük bir merak konusu haline geldi.

2024 YENİ POLİS ALIMI NE ZAMAN?

31. Dönem POMEM başvuru ve sınav tarihleri henüz belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

30. Dönem POMEM başvuruları 1- 19 Mayıs tarihlerinde alınmıştı. Sınav sonuçları da 8 Eylül'de açıklanmıştı.

29. ve 30. Dönem Pomem Eğitimine Silahaltında Bulunması Nedeniyle Kayıt Yaptıramayan Adaylar İçin Önemli Duyuru

30. Dönem POMEM Giriş Sınavını kazanarak Polis Meslek Eğitimi için POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılan, ancak 30. Dönem POMEM Eğitiminin başladığı tarihte 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre mecburi askerlik hizmetinin devam etmesi nedeniyle kayıt yaptıramayan ve süresi içerisinde (30. Dönem POMEM eğitimine asıl olarak planlanan adaylar için 08 Eylül - 23 Ekim 2023, 1. yedek olarak planlanan adaylar için 27 Ekim - 01 Kasım 2023, 2. yedek olarak planlanan adaylar için 09 - 14 Kasım 2023, 3. yedek olarak planlanan adaylar için 20 - 25 Aralık 2023 tarihleri arası) Polis Akademisi Başkanlığına dilekçe ile başvuran adaylar 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrasında yer alan "Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adaylar, müracaatları halinde bir sonraki POMEM eğitim programı planlamasına dahil edilir." hükmüne istinaden 31. Dönem POMEM eğitimine planlanacaktır.

Ayrıca, 29. Dönem POMEM Giriş Sınavını kazanarak Polis Meslek Eğitimi için POMEM Müdürlüklerine asıl veya yedek olarak planlaması yapılan ve o dönemki başvuru süreleri içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına dilekçe ile başvuran ancak, 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre mecburi askerlik hizmetinin devam etmesi nedeniyle 30. Dönem POMEM eğitimine kayıt yaptıramayan adaylarda 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrasında yer alan "Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adaylar, müracaatları halinde bir sonraki POMEM eğitim programı planlamasına dahil edilir." hükmüne istinaden bir sonraki POMEM eğitimine planlanacaktır.

Adayların 31. Dönem POMEM eğitimi kapsamında planlanacakları POMEM Müdürlükleri 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonucu ile birlikte resmi internet adresimiz www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek olup posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecektir. Adayların Başkanlığımız internet sitesini takip etmesi gerekmektedir.

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