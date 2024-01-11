Polislik sınavı ne zaman 2024? Yeni polis alımı başladı mı? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?

Polislik mesleğine ilgi büyük bir ivme kazanmaya devam ediyor. Polis Akademisi tarafından düzenlenen sınavlara katılmak isteyen adaylar, 2024 yılı polis alımları için heyecanla beklemeye başladı. Özellikle 31. Dönem POMEM'e başvuru yapmak isteyen adaylar arasında büyük bir merak konusu haline geldi.

29. ve 30. Dönem Pomem Eğitimine Silahaltında Bulunması Nedeniyle Kayıt Yaptıramayan Adaylar İçin Önemli Duyuru

30. Dönem POMEM Giriş Sınavını kazanarak Polis Meslek Eğitimi için POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılan, ancak 30. Dönem POMEM Eğitiminin başladığı tarihte 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre mecburi askerlik hizmetinin devam etmesi nedeniyle kayıt yaptıramayan ve süresi içerisinde (30. Dönem POMEM eğitimine asıl olarak planlanan adaylar için 08 Eylül - 23 Ekim 2023, 1. yedek olarak planlanan adaylar için 27 Ekim - 01 Kasım 2023, 2. yedek olarak planlanan adaylar için 09 - 14 Kasım 2023, 3. yedek olarak planlanan adaylar için 20 - 25 Aralık 2023 tarihleri arası) Polis Akademisi Başkanlığına dilekçe ile başvuran adaylar 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrasında yer alan "Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adaylar, müracaatları halinde bir sonraki POMEM eğitim programı planlamasına dahil edilir." hükmüne istinaden 31. Dönem POMEM eğitimine planlanacaktır.