2 bin 392 engelli memur ataması kadrolar belli oldu mu? 2 bin 392 engelli ataması ne zaman 2024? Kontenjanlar ve başvuru şartları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz." dedi. Peki 2 bin 392 engelli ataması ne zaman 2024? 2 bin 392 engelli memur ataması kadrolar belli oldu mu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz." dedi. Peki 2 bin 392 engelli ataması ne zaman 2024? 2 bin 392 engelli memur ataması kadrolar belli oldu mu?
2024 ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 yılında yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı belirtildi.
TERCİHLER BAŞLADI
Yerleştirme işlemi için hazırlanan tercih kılavuzunun 10-19 Ocak tarihlerinde ÖSYM tarafından yayımlanacağı belirtilen açıklamada, adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabileceği kaydedildi.