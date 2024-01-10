2 bin 392 engelli memur ataması kadrolar belli oldu mu? 2 bin 392 engelli ataması ne zaman 2024? Kontenjanlar ve başvuru şartları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz." dedi. Peki 2 bin 392 engelli ataması ne zaman 2024? 2 bin 392 engelli memur ataması kadrolar belli oldu mu?