106. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav SORU VE CEVAPLARI yayımlandı mı? egm.gov.tr sorgulama ekranı

106. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçlarına nasıl bakılır? soruları sıkça araştırılmaya başlandı. ÖGG sınavında adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu ve ınav silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakika süre verildi. İşte sınav sonuçları hakkında bilgiler...