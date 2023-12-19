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106. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav SORU VE CEVAPLARI yayımlandı mı? egm.gov.tr sorgulama ekranı

106. dönem Özel Güvenlik Sınavı 17 Aralık Pazar günü tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın sonuçları ve soru- cevapları merak ediliyor. Peki 106. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçlarına nasıl bakılır? EGM ÖGG sınav soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 14:33 Güncelleme 19 Aralık 2023, 14:34
106. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav SORU VE CEVAPLARI yayımlandı mı? egm.gov.tr sorgulama ekranı

106. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçlarına nasıl bakılır? soruları sıkça araştırılmaya başlandı. ÖGG sınavında adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu ve ınav silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakika süre verildi. İşte sınav sonuçları hakkında bilgiler...

106. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

106. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 5 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları ise 19 Aralık 2023 tarihinde ilan edilecek.

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