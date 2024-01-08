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Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuruları ne zaman 2024? Ebe, hemşire, sağlık memuru, uzman tabip başvuru şartları neler? Kadrolar...

Türkiye genelinde sağlık sektöründeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, 2024 yılında 27 bin sözleşmeli personel alımı için başvuruların başladığı bildirildi. Yayımlanan resmi gazetede yer alan ilan, birçok sağlık branşı için istihdam fırsatı sunuyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuruları ne zaman 2024? Ebe, hemşire, sağlık memuru, uzman tabip başvuru şartları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 10:58 Güncelleme 08 Ocak 2024, 10:58
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuruları ne zaman 2024? Ebe, hemşire, sağlık memuru, uzman tabip başvuru şartları neler? Kadrolar...

Başvuru süreciyle ilgili detayları inceleyen sağlık çalışanları, başvuruların hangi tarihler arasında alınacağını, gerekli şartları ve hangi branşlardan personel alınacağını araştırıyor. İlanla birlikte belirlenen hizmet birimleri arasında ebe, hemşire, sağlık teknikeri, doktor gibi çeşitli branşlarda istihdam edilecek personel yer alıyor.

2024 SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında geçerli olacak 27 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Henüz istihdama ilişkin başvuru tarihi ve şartları belli olmamakla birlikte Bakanlık tarafından yayımlanacak kılavuzla duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklanan branşlar için ayrı ayrı belirlenecek başvuru şartları da henüz belli olmadı. Detaylarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları takip ediliyor.

BRANŞ VE KADROLAR

Diyetisyen (1)

Ebe (9)

Hemşire (2)

Sağlık Memuru (25)

Sağlık Teknikeri (1)

Tabip (3.498)

Uzman Tabip (23.464)

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